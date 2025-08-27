Một dinh thự Hồng Kông được bán với giá 140 triệu USD

Sau một thời gian suy thoái, thị trường bất động sản cao cấp Hồng Kông đã sôi động hơn trong những tháng gần đây...

Một dinh thự mới ở Hồng Kông vừa được bán với giá 1,09 tỷ đôla Hồng Kông, tương đương 140 triệu USD, trở thành căn nhà đắt nhất được bán ở vùng lãnh thổ này trong năm nay.

Theo hãng tin Bloomberg, căn nhà ở số 1 đường Gough Hill với diện tích 1.063 mét vuông, 5 phòng ngủ và được trang bị thang máy đã được bán vào ngày 26/8. Giá của dinh thự này vượt qua dinh thự 1 tỷ đôla Hồng Kông ở khu Kowloon được bán trước đó trong năm nay.

Tuần trước, một dinh thự ở số 15 đường Gough Hill từng thuộc về doanh nhân Trung Quốc Chen Hongtian đã đổi chủ với giá 790 triệu đôla Hồng Kông, rẻ hơn 60% so với mức giá mà ông Chen mua vào năm 2016.

Một báo cáo của công ty bất động sản Midland Realty vào tháng trước cho biết thị trường bất động sản cao cấp Hồng Kông đã sôi động hơn trong những tháng gần đây. Kỳ vọng về việc lãi suất ở Mỹ sắp giảm, sự phục hồi của thị trường chứng khoán Hồng Kông, và làn sóng các cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở Hồng Kông đã hỗ trợ tích cực cho sự khởi sắc của giá nhà và doanh số bán nhà cao cấp - theo báo cáo.

Hồi tháng 5, Bloomberg đưa tin nhiều gia đình giàu có ở Hồng Kông phải bán nhà để trả bớt nợ nần. Chẳng hạn, một biệt thự hướng biển của doanh nhân vỡ nợ Chan Ping Che bị các quản tài viên rao bán với giá 430 triệu đôla Hồng Kông, tương đương 55 triệu USD. CEO Jacinto Tong của công ty đầu tư Gale Well Group bán căn penthouse với giá 138 triệu đôla Hồng Kông.

Năm ngoái và năm nay, thị trường bất động sản xa xỉ Hồng Kông đã chứng kiến nhiều dinh thự bị bán rẻ khi các chủ nhà gặp khó khăn trong việc trả nợ sau mấy năm lãi suất cao dai dẳng và thị trường địa ốc suy thoái. Trong nửa đầu năm 2025, dù lãi suất ở Hồng Kông đã giảm, giá nhà ở thành phố này vẫn lình xình ở ngưỡng thấp nhất 8 năm.

Những năm trước, doanh nhân Chan đã đặt cược lớn vào bất động sản Hồng Kông, rót tiền mua nhà, mua cửa hiệu và bãi đỗ xe. Năm 2017, ông cùng một nhóm nhà đầu tư chi 5,2 tỷ đôla Hồng Kông để mua hầu hết các sàn của tòa nhà Center ở quận trung tâm của thành phố. Năm 2024, ông bán hai sàn trong tòa nhà này cho ngân hàng DBS Bank với giá hơn 1,3 tỷ đôla Hồng Kông, thấp hơn với mức giá đã mua.

Năm 2024, một gia đình giàu có ở Hồng Kông do doanh nhân Ho Shung Pun đứng đầu đã 7 căn nhà cao cấp ở khu Peak để trả nợ.

Việc nhiều căn nhà đắt đỏ bị rao bán ồ ạt đã gây áp lực lên thị trường bất động sản Hồng Kông đang trải qua một trong những đợt suy thoái dài nhất. Dữ liệu của chính quyền Hồng Kông hồi tháng 5 cho thấy giá nhà ở thành phố này đang thấp hơn 29% so với mức đỉnh thiết lập vào năm 2021. Vào cuối tháng 3, số gia đình ở Hồng Kông chứng kiến giá trị bất động sản của họ thấp hơn giá trị khoản vay thế chấp nhà tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2003.

“Nhà đầu tư thường sử dụng đòn bẩy nợ để mua thêm bất động sản nhằm kiếm nhiều lợi nhuận hơn khi giá tăng. Nhưng cũng chính vì thế mà mức thua lỗ lớn hơn khi giá giảm. Khi thị trường suy yếu, nhu cầu và giá thuê nhà đều giảm, ảnh hưởng tiêu cực tới dòng tiền để trả nợ và dẫn tới tỷ lệ vỡ nợ tăng”, chuyên gia Christopher So của công ty tư vấn và kiểm soát PricewaterhouseCoopers LLP ở Hồng Kông nhận định.

Dinh thự đắt nhất được bán từ trước đến nay ở Hồng Kông - thị trường địa ốc thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới - là căn nhà số 75 đường Deep Water Bay, có giá chuyển nhượng đạt 2,5 tỷ đôla Hồng Kông vào năm 2017.