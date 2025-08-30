Một doanh nghiệp bất ngờ niêm yết giá vàng miếng bán ra tại 131 triệu đồng/lượng

Chốt phiên sáng ngày 30/8, giá bán vàng miếng SJC phổ biến 130,6 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có một doanh nghiệp ở phía Nam niêm yết giá bán 131 triệu đồng/lượng, cao hơn hẳn so với mặt bằng chung...

Trong phiên sáng (30/8/2025), các đơn vị kinh doanh tiếp tục tăng mạnh giá mua, bán vàng miếng SJC so với chốt phiên hôm qua (29/8). Tuy nhiên, biên độ tăng ghi nhận sự phân hoá.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng 30/8.

Sau khi khi nhận tổng mức tăng là 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC chốt phiên tại Ngọc Thẩm niêm yết ở mức 129 triệu – 131 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên sáng, các đơn vị kinh doanh lớn như Công ty SJC, DOJI và PNJ đều niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 129,1 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 130,6 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch sáng, các thương hiệu trên vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên.

So với giá chốt phiên 29/8, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Công ty SJC và PNJ tăng 1,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI tăng giá mua, bán vàng miếng thêm 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng là hai thương hiệu ghi nhận giá mua vào tăng mạnh hơn giá bán ra.

Đóng cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng cùng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 130,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 128,6 triệu đồng/lượng và 129,6 triệu đồng/lượng.

Trong 3 phiên cuối tuần (28 -30/8), giá vàng miếng mua vào tại hầu hết các đơn vị kinh doanh ghi nhận tổng mức tăng phổ biến là 3,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra tăng nhẹ hơn, ở mức 2,6 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 29/8, giá bán vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng tăng 1,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu này tăng 800 nghìn đồng/lượng và 1,2 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch 128,1 triệu – 130,6 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Phú Quý. So với chốt phiên ngày 29/8, giá vàng miếng SJC tại thương hiệu này tăng 1,3 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 127,5 triệu – 128,8 triệu đồng, không thay đổi so với giá chốt phiên 29/8.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 30/8 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp)

Trên thị trường vàng nhẫn, xu hướng tăng cũng diễn ra đồng loạt tại tất cả các hệ thống lớn lên toàn quốc với mức tăng dao động từ 1,1 triệu– 1,9 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm là hai thương hiệu điều chỉnh giá mua vào tăng mạnh hơn giá bán ra.

Ngọc Thẩm ghi nhận 3 lần điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng nay. Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm niêm yết ở mức 112,3 triệu – 114,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua (29/8).

Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 113,3 triệu – 115,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/8, thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất ghi nhận duy nhất 4 lần điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên sáng nay.

Mở cửa phiên giao dịch sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 122,55 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 125,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau gần 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này này giảm 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Chốt phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 122,65 triệu – 125,55 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/8, thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 1,4 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,35 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 122,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 125 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/8, thương hiệu này tăng 1,5 riệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 30/8 so với phiên 29/8 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán)

Chốt phiên giao dịch sáng, DOJI và PNJ cùng niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 122,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá vàng nhẫn bán ra tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 125,5 triệu đồng/lượng và 125,4 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 29/8, giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI và PNJ ghi nhận mức tăng lần lượt là 1,9 triệu đồng/lượng và 1,8 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận 2 nhịp điều chinh tăng liên tiếp. Sau khi tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán ngay khi mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 122,4 triệu– 125,4 triệu đồng/lượng.

Sau 2 tiếng mở cửa, doanh nghiệp này tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 122,6 triệu – 125,6 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh tăng khiêm tốn nhất so với thị trường chung.

Trong khi đó, Phú Quý cũng ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen ttrong phiên giao dịch 30/8.

Mở cửa phiên giao dịch sáng, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 121,1 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 124,1 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tuy nhiên, chỉ sau 10 phút mở cửa, thương hiệu này này giảm 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán nhưng nhanh chóng tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều sau gần 1 tiếng mở cửa.

Chốt phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 122,2 triệu – 125,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/8, thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.