Một doanh nghiệp bất ngờ niêm yết giá vàng miếng bán ra tại 131 triệu đồng/lượng
Phương Linh
30/08/2025, 14:14
Chốt phiên sáng ngày 30/8, giá bán vàng miếng SJC phổ biến 130,6 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có một doanh nghiệp ở phía Nam niêm yết giá bán 131 triệu đồng/lượng, cao hơn hẳn so với mặt bằng chung...
Trong phiên sáng (30/8/2025), các đơn vị kinh doanh tiếp tục tăng mạnh giá mua, bán vàng miếng SJC so với chốt phiên hôm qua (29/8). Tuy nhiên, biên độ tăng ghi nhận sự phân hoá.
Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng 30/8.
Sau khi khi nhận tổng mức tăng là 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC chốt phiên tại Ngọc Thẩm niêm yết ở mức 129 triệu – 131 triệu đồng/lượng
Mở cửa phiên sáng, các đơn vị kinh doanh lớn như Công ty SJC, DOJI và PNJ đều niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 129,1 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 130,6 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch sáng, các thương hiệu trên vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên.
So với giá chốt phiên 29/8, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Công ty SJC và PNJ tăng 1,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI tăng giá mua, bán vàng miếng thêm 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng là hai thương hiệu ghi nhận giá mua vào tăng mạnh hơn giá bán ra.
Đóng cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng cùng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 130,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 128,6 triệu đồng/lượng và 129,6 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 29/8, giá bán vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng tăng 1,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu này tăng 800 nghìn đồng/lượng và 1,2 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch 128,1 triệu – 130,6 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Phú Quý. So với chốt phiên ngày 29/8, giá vàng miếng SJC tại thương hiệu này tăng 1,3 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 127,5 triệu – 128,8 triệu đồng, không thay đổi so với giá chốt phiên 29/8.
Trên thị trường vàng nhẫn, xu hướng tăng cũng diễn ra đồng loạt tại tất cả các hệ thống lớn lên toàn quốc với mức tăng dao động từ 1,1 triệu– 1,9 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm là hai thương hiệu điều chỉnh giá mua vào tăng mạnh hơn giá bán ra.
Ngọc Thẩm ghi nhận 3 lần điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng nay. Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm niêm yết ở mức 112,3 triệu – 114,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua (29/8).
Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 113,3 triệu – 115,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/8, thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.
Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất ghi nhận duy nhất 4 lần điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên sáng nay.
Mở cửa phiên giao dịch sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 122,55 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 125,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Sau gần 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này này giảm 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Chốt phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 122,65 triệu – 125,55 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/8, thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 1,4 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,35 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 122,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 125 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/8, thương hiệu này tăng 1,5 riệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên.
Chốt phiên giao dịch sáng, DOJI và PNJ cùng niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 122,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá vàng nhẫn bán ra tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 125,5 triệu đồng/lượng và 125,4 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 29/8, giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI và PNJ ghi nhận mức tăng lần lượt là 1,9 triệu đồng/lượng và 1,8 triệu đồng/lượng.
Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận 2 nhịp điều chinh tăng liên tiếp. Sau khi tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán ngay khi mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 122,4 triệu– 125,4 triệu đồng/lượng.
Sau 2 tiếng mở cửa, doanh nghiệp này tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 122,6 triệu – 125,6 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh tăng khiêm tốn nhất so với thị trường chung.
Trong khi đó, Phú Quý cũng ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen ttrong phiên giao dịch 30/8.
Mở cửa phiên giao dịch sáng, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 121,1 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 124,1 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tuy nhiên, chỉ sau 10 phút mở cửa, thương hiệu này này giảm 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán nhưng nhanh chóng tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều sau gần 1 tiếng mở cửa.
Chốt phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 122,2 triệu – 125,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/8, thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Trên thị trường New York, hợp đồng giá vàng giao ngay ghi nhận 4 phiên tăng liên tiếp sau khi chốt phiên 29/8. Hợp đồng giá vàng giao ngay tăng gần 1% so với giá chốt phiên hôm qua (28/8), tiến lên mốc 3.448,5 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới chủ yếu ở mức 19,28 triệu đồng. Tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 13,68 – 14,28 triệu đồng/lượng. Riêng tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này chỉ ở mức 4,18 triệu đồng/lượng.
Giá bán vàng miếng mấp mé 129 triệu đồng mỗi lượng
14:14, 29/08/2025
Bộ Tài chính đề xuất đưa thuế suất xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ về 0%
14:46, 28/08/2025
Giá mua vàng miếng SJC tăng gấp tới 4 lần so với giá bán
Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng gần 10 tấn vàng trong phiên này, nâng tổng lượng mua ròng trong tháng 8 lên hơn 22 tấn…
Hộ kinh doanh: Bước chuyển để phát triển dài hạn
Từ 1/6, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở chuyển sang phương pháp kê khai làm cơ sở để xác định nghĩa vụ thuế. Dù gặp nhiều thách thức về công nghệ, chi phí và thói quen nhưng các chuyên gia cho rằng đây là cơ hội để thay đổi mô hình quản lý, minh bạch tài chính để hướng đến phát triển bền vững...
Thuế TP.Hà Nội cảnh báo 8 hành vi gian lận không được khấu trừ VAT
Một trong những điểm đáng lưu ý tại Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 là quy định 8 trường hợp hóa đơn, chứng từ không được khấu trừ, hoàn thuế và bổ sung cơ chế khai sai sót trước thanh tra. Quy định mới nhằm siết chặt quản lý nhưng vẫn tạo linh hoạt cho người nộp thuế…
VIB và chiến lược “Dẫn đầu xu thế thẻ”: Từ tầm nhìn đến vị thế tiên phong
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa cán mốc 1 triệu thẻ tín dụng, khẳng định thành quả của chiến lược “Dẫn đầu xu thế thẻ” được triển khai bền bỉ hơn 7 năm qua.
Sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc và tài chính: Seabank X Mỹ Tâm mang đến trải nghiệm tài chính đầy cảm xúc
SeASoul là chiếc thẻ Visa 2in1 đầu tiên đánh dấu sự kết hợp giữa ngân hàng SeABank và ca sĩ Mỹ Tâm, giữa tài chính và âm nhạc. Không chỉ mang lại cho khách hàng đa tầng tiện ích, SeASoul còn là cầu nối chứa đựng thông điệp tri ân từ trái tim của nghệ sĩ và ngân hàng, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: