Giá bán vàng miếng mấp mé 129 triệu đồng mỗi lượng

Sau khi tăng tới 1 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (28/8), giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh tiếp tục tăng mạnh trong phiên ngày 29/8.

Mở cửa phiên sáng, sau khi tăng 400 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán so với chốt phiên 28/8, các đơn vị kinh doanh lớn như Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đều niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 127,4 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 128,9 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch sáng, các thương hiệu trên vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên.

Mức giá giao dịch 127,5 triệu – 128,8 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải. So với chốt phiên ngày 28/8, giá vàng miếng SJC bán ra tại thương hiệu này cùng tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng ngày 29/8, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh đều giữ nguyên so với phiên hôm qua (28/8). Duy chỉ có Ngọc Thẩm, khoảng cách này giảm 800 nghìn đồng, về mức 500 nghìn đồng/lượng. (VnEconomy cập nhật thị trường)

Chốt phiên giao dịch sáng, giá vàng miếng bán ra tại Phú Quý và Mi Hồng đều niêm yết ở mức 128,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 126,4 triệu đồng/lượng và 128,4 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 28/8, giá mua, bán vàng miếng tại Phú Quý tăng 400 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, tại Mi Hồng, giá vàng miếng mua vào tăng gấp 3 lần giá bán ra, lần lượt là 1,2 triệu đồng/lượng và 400 nghìn đồng/lượng.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 29/8, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 127 triệu – 129 triệu đồng, không thay đổi so với giá chốt phiên hôm qua (28/8).

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 29/8 9 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp)

Trên thị trường vàng nhẫn, xu hướng tăng cũng diễn ra tại hầu hết các hệ thống lớn lên toàn quốc với mức tăng dao động từ 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng. Chỉ có duy nhất một thương hiệu vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn.

Trong phiên sáng, PNJ là thương hiệu duy nhất điều chỉnh giá mua vào tăng mạnh hơn giá bán ra.

Chốt phiên giao dịch sáng, Công ty PNJ niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 120,7 triệu– 123,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng nhưng giá bán ra tăng 400 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên 28/8.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 120,6 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 123,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/8, thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên.

Tương tự, tại Bảo Tín Minh Châu, sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 120,8 triệu– 123,8 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, doanh nghiệp này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất ghi nhận duy nhất 2 lần điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên sáng nay.

Mở cửa phiên giao dịch sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 120,95 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 123,85 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Sau 20 phút mở cửa, thương hiệu này này giảm 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Chốt phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 120,85 triệu – 123,75 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/8, thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 29/8 so với phiên 28/8 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán)

Trong phiên giao dịch 29/8, DOJI và Phú Quý ghi nhận mức điều chỉnh tăng khiêm tốn nhất so với thị trường chung.

DOJI là thương hiệu ghi nhận duy nhất 1 lần điều chỉnh tăng trong phiên hôm nay. Chốt phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 120,6 triệu đồng – 123,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong khi đó, Phú Quý ghi nhận hai nhịp điều chỉnh tăng trong phiên hôm nay (29/8).

Mở cửa phiên giao dịch sáng, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 120,2 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 123,2 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều

Sau chưa đầy 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này này tiếp tục tăng thêm 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Chốt phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 120,3 triệu – 123,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/8, thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất vẫn duy trì giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ổn định từ phiên hôm qua (28/8). Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 111,3 triệu – 113,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/8, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn giữ nguyên.