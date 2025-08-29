Thứ Sáu, 29/08/2025

Trang chủ Tài chính

Giá bán vàng miếng mấp mé 129 triệu đồng mỗi lượng

Phương Linh

29/08/2025, 14:14

Sau khi tăng tới 1 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (28/8), giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh tiếp tục tăng mạnh trong phiên ngày 29/8.

Một doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá mua vàng miếng SJC gấp 3 lần giá bán ra
Một doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá mua vàng miếng SJC gấp 3 lần giá bán ra

Mở cửa phiên sáng, sau khi tăng 400 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán so với chốt phiên 28/8, các đơn vị kinh doanh lớn như Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đều niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 127,4 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 128,9 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch sáng, các thương hiệu trên vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên.

Mức giá giao dịch 127,5 triệu – 128,8 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải. So với chốt phiên ngày 28/8, giá vàng miếng SJC bán ra tại thương hiệu này cùng tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng ngày 29/8, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh đều giữ nguyên so với phiên hôm qua (28/8). Duy chỉ có Ngọc Thẩm, khoảng cách này giảm 800 nghìn đồng, về mức 500 nghìn đồng/lượng. 

(VnEconomy cập nhật thị trường)

Chốt phiên giao dịch sáng, giá vàng miếng bán ra tại Phú Quý và Mi Hồng đều niêm yết ở mức 128,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 126,4 triệu đồng/lượng và 128,4 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 28/8, giá mua, bán vàng miếng tại Phú Quý tăng 400 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, tại Mi Hồng, giá vàng miếng mua vào tăng gấp 3 lần giá bán ra, lần lượt là 1,2 triệu đồng/lượng và 400 nghìn đồng/lượng.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 29/8, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 127 triệu – 129 triệu đồng, không thay đổi so với giá chốt phiên hôm qua (28/8).

<b>Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 29/8 9 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp)</b>
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 29/8 9 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp)

Trên thị trường vàng nhẫn, xu hướng tăng cũng diễn ra tại hầu hết các hệ thống lớn lên toàn quốc với mức tăng dao động từ 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng. Chỉ có duy nhất một thương hiệu vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn.

Trong phiên sáng, PNJ là thương hiệu duy nhất điều chỉnh giá mua vào tăng mạnh hơn giá bán ra.

Chốt phiên giao dịch sáng, Công ty PNJ niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 120,7 triệu– 123,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng nhưng giá bán ra tăng 400 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên 28/8.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 120,6 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 123,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/8, thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên.

Tương tự, tại Bảo Tín Minh Châu, sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 120,8 triệu– 123,8 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, doanh nghiệp này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất ghi nhận duy nhất 2 lần điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên sáng nay.

Mở cửa phiên giao dịch sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 120,95 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 123,85 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Sau 20 phút mở cửa, thương hiệu này này giảm 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Chốt phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 120,85 triệu – 123,75 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/8, thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

<b>Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 29/8 so với phiên 28/8 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán)</b>
Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 29/8 so với phiên 28/8 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán)

Trong phiên giao dịch 29/8, DOJI và Phú Quý ghi nhận mức điều chỉnh tăng khiêm tốn nhất so với thị trường chung.

DOJI là thương hiệu ghi nhận duy nhất 1 lần điều chỉnh tăng trong phiên hôm nay. Chốt phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 120,6 triệu đồng – 123,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong khi đó, Phú Quý ghi nhận hai nhịp điều chỉnh tăng trong phiên hôm nay (29/8).

Mở cửa phiên giao dịch sáng, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 120,2 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 123,2 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều

Sau chưa đầy 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này này tiếp tục tăng thêm 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Chốt phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 120,3 triệu – 123,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/8, thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất vẫn duy trì giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ổn định từ phiên hôm qua (28/8). Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 111,3 triệu – 113,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/8, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn giữ nguyên.

Trên thị trường New York, lúc 11 giờ ngày 29/8, hợp đồng giá vàng giao ngay đảo chiều giảm gần 0,2% so với giá chốt phiên hôm qua (28/8), lùi về mốc 3.412,7 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới chủ yếu ở mức 18,74 triệu đồng. Tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 12,94 – 13,64 triệu đồng/lượng. Riêng tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này chỉ ở mức 3,34 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC vọt lên trên 126 triệu đồng/lượng, lập đỉnh lịch sử

11:24, 23/08/2025

Giá vàng SJC vọt lên trên 126 triệu đồng/lượng, lập đỉnh lịch sử

Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn gần gấp đôi vàng miếng SJC

15:52, 27/08/2025

Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn gần gấp đôi vàng miếng SJC

Một doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 128 triệu đồng/lượng

11:34, 26/08/2025

Một doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 128 triệu đồng/lượng

giá vàng giá vàng 9999 giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng nhẫn 4 số 9 tài chính thị trường vàng

Giá vàng cao nhất 5 tuần vì USD giảm, SPDR Gold Trust gom hơn 5 tấn vàng

Giá vàng cao nhất 5 tuần vì USD giảm, SPDR Gold Trust gom hơn 5 tấn vàng

Quỹ này đã liên tục mua ròng vàng từ đầu tuần, với tổng lượng mua ròng đạt gần 11 tấn...

MB tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước A80 - Khẳng định mục tiêu đồng hành phát triển cùng quốc gia

MB tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước A80 - Khẳng định mục tiêu đồng hành phát triển cùng quốc gia

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, từ ngày 28/8 - 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) sẽ diễn ra Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc”.

Kéo dài hiệu lực 5 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

Kéo dài hiệu lực 5 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 253/NQ-CP, công bố 5 nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật 69/2014/QH13) tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1/8/2025 cho đến khi có văn bản thay thế…

Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng: Một trung tâm, hai điểm đến

Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng: Một trung tâm, hai điểm đến

Ngày 28/8, tại Đà Nẵng, khai mạc "Tuần lễ tài chính và Công nghệ 2025" với chủ đề: “Kết nối Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam với mạng lưới tài chính toàn cầu”do UBND TP. Đà Nẵng phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức...

Vietcombank và UBND TP Đà Nẵng hợp tác phát triển dịch vụ tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Vietcombank và UBND TP Đà Nẵng hợp tác phát triển dịch vụ tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Ngày 28/8/2025, trong khuôn khổ Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) về phát triển và cung cấp dịch vụ tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (IFC Đà Nẵng).

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

