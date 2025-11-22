Sau đợt bán tháo dữ dội, Bitcoin được dự đoán khó chạm mốc 200.000 USD trước năm 2029

Một trader huyền thoại người Mỹ, ông Peter Brandt, nhận định Bitcoin sẽ chưa thể đạt 200.000 USD trước quý 3/2029, và dự báo này lập tức gây tranh luận...

"Phù thủy đầu tư" Peter Brandt được đánh giá cao về tư duy kỷ luật, sự kiên trì, và cách kiểm soát tâm lý trong giao dịch, coi giao dịch như một nghệ thuật và một sự nghiệp lâu dài chứ không phải con đường làm giàu nhanh chóng.

Nhà đầu tư này hôm qua đã đăng trên mạng xã hội X nhận định rằng Bitcoin sẽ chưa thể đạt 200.000 USD trước quý 3/2029. Dự báo này lập tức gây tranh luận vì đi ngược hoàn toàn nhận định lạc quan từ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực tiền điện tử.

Còn trong bài đăng trên X ngày 21/11, nhà đầu tư Peter Brandt viết: “Tôi vẫn giữ 40% lượng Bitcoin tối đa mà tôi từng nắm, với mức giá trung bình thấp hơn khoảng 1/20 so với giá mua của Michael Saylor (một nhà đầu tư Bitcoin nổi tiếng). Tôi là người nắm giữ Bitcoin dài hạn. Đợt bán tháo này thực ra là điều tốt nhất có thể xảy ra với Bitcoin. Chu kỳ tăng giá tiếp theo có thể đưa Bitcoin lên khoảng 200.000 USD, dự kiến vào quý 3/2029”.

Phù thuỷ Peter Brandt.

Có thể nói, nhận định của ông đã hoàn toàn trái ngược với quan điểm của những tên tuổi lớn trong ngành như Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX hay Tom Lee, Chủ tịch BitMine. Cả hai đều giữ dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 USD ngay trong năm 2025, gần nhất là trong các phát biểu hồi tháng 10.

Dự báo còn chênh lệch nhiều hơn khi so sánh với suy đoán của CEO Coinbase Brian Armstrong và CEO ARK Invest Cathie Wood. Cả hai đều kỳ vọng Bitcoin có thể đạt giá 1 triệu USD vào năm 2030.

Nghĩa là, dự đoán giá Bitcoin chạm mốc 200.000 USD vào năm 2029 của ông Peter Brandt chỉ bằng một phần năm so với dự đoán của lãnh đạo Coinbase và ARK Invest đưa ra chỉ trước đó một năm.

Tuy vậy, ông Brandt cho rằng đợt điều chỉnh sâu này là tín hiệu tích cực cho triển vọng dài hạn của Bitcoin.

Theo ông, việc thị trường “xả hàng” chính là điều mà tài sản này cần để thiết lập nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới. Một số chuyên gia cũng đồng tình rằng những giai đoạn “thiết lập lại mặt bằng giá” như hiện tại thường mở đường cho các chu kỳ tăng mạnh sau đó.

Trước đây, ông Brandt cũng từng so sánh diễn biến giá Bitcoin với thị trường đậu tương những năm 1970 - giá lên đỉnh rồi giảm hơn 50% do nguồn cung vượt cầu.

Ông cho rằng không loại trừ khả năng các động lực tương tự có thể xuất hiện trong thị trường tiền mã hóa những năm tới.

Ở một góc nhìn khác, Charles Edwards, nhà sáng lập Capriole Investments, nhận định rằng Bitcoin đang chứng kiến đợt bán tháo từ các tổ chức mạnh nhất từ trước đến nay, nếu xét theo tỷ lệ khối lượng giao dịch trên Coinbase. Áp lực bán lớn từ các “tay chơi” nhiều vốn đang thoái lui khỏi thị trường có thể tiếp tục ảnh hưởng đến giá trong ngắn hạn.

Về diễn biến thị trường hiện nay, giá Bitcoin gần như đã giảm liên tục kể từ khi lập đỉnh lịch sử 125.100 USD ngày 5/10, hiện đang giao dịch quanh mốc 84.000 USD. Bitcoin từng bật lên mức 88.000 USD vào thứ tư vừa qua rồi lại tiếp tục đi xuống.

Trong 30 ngày qua, vốn hóa Bitcoin đã giảm khoảng 23,26%, từ vùng sát 2,2 – 2,3 nghìn tỷ USD xuống còn 1,68 nghìn tỷ USD.

Ngày 21/11 ghi nhận điểm sáng từ dòng tiền ETF với mức mua ròng mạnh nhất tuần qua. Trong đó, riêng Bitcoin đã hút 238,4 triệu USD, còn Ethereum ghi nhận thêm 55,7 triệu USD. Trong bối cảnh vốn hóa toàn thị trường lao dốc hơn 23%, việc ETF “bơm tiền” trở lại là một tín hiệu cho thấy các nhà đầu tư tổ chức có thể đang mua đáy.

Tuy nhiên, chỉ số biến động (Volatility) đang ở mức trung bình cao, trong đó của Bitcoin đạt 59,87, trong khi Ethereum lên tới 82,78, phản ánh khả năng thị trường sẽ còn xuất hiện những biến động khó đoán trong thời gian tới.