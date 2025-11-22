Chủ Nhật, 23/11/2025

Sau đợt bán tháo dữ dội, Bitcoin được dự đoán khó chạm mốc 200.000 USD trước năm 2029

Bạch Dương

22/11/2025, 18:49

Một trader huyền thoại người Mỹ, ông Peter Brandt, nhận định Bitcoin sẽ chưa thể đạt 200.000 USD trước quý 3/2029, và dự báo này lập tức gây tranh luận...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

"Phù thủy đầu tư" Peter Brandt được đánh giá cao về tư duy kỷ luật, sự kiên trì, và cách kiểm soát tâm lý trong giao dịch, coi giao dịch như một nghệ thuật và một sự nghiệp lâu dài chứ không phải con đường làm giàu nhanh chóng.

Nhà đầu tư này hôm qua đã đăng trên mạng xã hội X nhận định rằng Bitcoin sẽ chưa thể đạt 200.000 USD trước quý 3/2029. Dự báo này lập tức gây tranh luận vì đi ngược hoàn toàn nhận định lạc quan từ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực tiền điện tử.

Còn trong bài đăng trên X ngày 21/11, nhà đầu tư Peter Brandt viết: “Tôi vẫn giữ 40% lượng Bitcoin tối đa mà tôi từng nắm, với mức giá trung bình thấp hơn khoảng 1/20 so với giá mua của Michael Saylor (một nhà đầu tư Bitcoin nổi tiếng). Tôi là người nắm giữ Bitcoin dài hạn. Đợt bán tháo này thực ra là điều tốt nhất có thể xảy ra với Bitcoin. Chu kỳ tăng giá tiếp theo có thể đưa Bitcoin lên khoảng 200.000 USD, dự kiến vào quý 3/2029”. 

Phù thuỷ Peter Brandt.
Phù thuỷ Peter Brandt.

Có thể nói, nhận định của ông đã hoàn toàn trái ngược với quan điểm của những tên tuổi lớn trong ngành như Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX hay Tom Lee, Chủ tịch BitMine. Cả hai đều giữ dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 USD ngay trong năm 2025, gần nhất là trong các phát biểu hồi tháng 10.

Dự báo còn chênh lệch nhiều hơn khi so sánh với suy đoán của CEO Coinbase Brian Armstrong và CEO ARK Invest Cathie Wood. Cả hai đều kỳ vọng Bitcoin có thể đạt giá 1 triệu USD vào năm 2030.

Nghĩa là, dự đoán giá Bitcoin chạm mốc 200.000 USD vào năm 2029 của ông Peter Brandt chỉ bằng một phần năm so với dự đoán của lãnh đạo Coinbase và ARK Invest đưa ra chỉ trước đó một năm.

Tuy vậy, ông Brandt cho rằng đợt điều chỉnh sâu này là tín hiệu tích cực cho triển vọng dài hạn của Bitcoin.

Theo ông, việc thị trường “xả hàng” chính là điều mà tài sản này cần để thiết lập nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới. Một số chuyên gia cũng đồng tình rằng những giai đoạn “thiết lập lại mặt bằng giá” như hiện tại thường mở đường cho các chu kỳ tăng mạnh sau đó.

Trước đây, ông Brandt cũng từng so sánh diễn biến giá Bitcoin với thị trường đậu tương những năm 1970 - giá lên đỉnh rồi giảm hơn 50% do nguồn cung vượt cầu.

Ông cho rằng không loại trừ khả năng các động lực tương tự có thể xuất hiện trong thị trường tiền mã hóa những năm tới.

Ở một góc nhìn khác, Charles Edwards, nhà sáng lập Capriole Investments, nhận định rằng Bitcoin đang chứng kiến đợt bán tháo từ các tổ chức mạnh nhất từ trước đến nay, nếu xét theo tỷ lệ khối lượng giao dịch trên Coinbase. Áp lực bán lớn từ các “tay chơi” nhiều vốn đang thoái lui khỏi thị trường có thể tiếp tục ảnh hưởng đến giá trong ngắn hạn.

VnEconomy

Về diễn biến thị trường hiện nay, giá Bitcoin gần như đã giảm liên tục kể từ khi lập đỉnh lịch sử 125.100 USD ngày 5/10, hiện đang giao dịch quanh mốc 84.000 USD. Bitcoin từng bật lên mức 88.000 USD vào thứ tư vừa qua rồi lại tiếp tục đi xuống.

Trong 30 ngày qua, vốn hóa Bitcoin đã giảm khoảng 23,26%, từ vùng sát 2,2 – 2,3 nghìn tỷ USD xuống còn 1,68 nghìn tỷ USD. 

Ngày 21/11 ghi nhận điểm sáng từ dòng tiền ETF với mức mua ròng mạnh nhất tuần qua. Trong đó, riêng Bitcoin đã hút 238,4 triệu USD, còn Ethereum ghi nhận thêm 55,7 triệu USD. Trong bối cảnh vốn hóa toàn thị trường lao dốc hơn 23%, việc ETF “bơm tiền” trở lại là một tín hiệu cho thấy các nhà đầu tư tổ chức có thể đang mua đáy.

Tuy nhiên, chỉ số biến động (Volatility) đang ở mức trung bình cao, trong đó của Bitcoin đạt 59,87, trong khi Ethereum lên tới 82,78, phản ánh khả năng thị trường sẽ còn xuất hiện những biến động khó đoán trong thời gian tới. 

95% khối lượng đã được lưu hành, khi nào Bitcoin sẽ bị khai thác hết?

10:23, 18/11/2025

95% khối lượng đã được lưu hành, khi nào Bitcoin sẽ bị khai thác hết?

"Cá voi" Bitcoin âm thầm bắt đáy giữa lúc nhà đầu tư nhỏ lẻ cắt lỗ?

14:19, 20/11/2025

VnEconomy

Vì sao Bitcoin vừa lao về một trong những mốc thấp nhất kể từ đầu năm?

14:13, 17/11/2025

Vì sao Bitcoin vừa lao về một trong những mốc thấp nhất kể từ đầu năm?

bitcoin Dòng tiền ETF kinh tế số tài sản số tiền điện tử

Vì sao Nhà Trắng tính ngăn các tiểu bang ban hành luật AI?

Vì sao Nhà Trắng tính ngăn các tiểu bang ban hành luật AI?

Nhiều nhà phê bình và tổ chức tại Mỹ cảnh báo việc ngăn các bang ban hành quy định AI sẽ tạo lợi thế quá mức cho các tập đoàn AI lớn, thiếu giám sát để đảm bảo an toàn...

Dự án chuyển đổi số: Cần quy định tỷ lệ % ngân sách cho doanh nghiệp SME

Dự án chuyển đổi số: Cần quy định tỷ lệ % ngân sách cho doanh nghiệp SME

Tình trạng các tập đoàn lớn tham gia cạnh tranh cả những gói thầu quy mô nhỏ (vài trăm triệu đồng) vẫn diễn ra phổ biến, do đó cần quy định tỷ lệ % ngân sách nhất định trong các dự án chuyển đổi số bắt buộc phải dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)...

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề xuất Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy thương mại hóa công nghệ

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề xuất Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy thương mại hóa công nghệ

Tại buổi làm việc với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST), Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik đề xuất hai bên ưu tiên nghiên cứu chung về vật liệu mới, AI và các ngành công nghiệp tương lai; thúc đẩy thương mại hóa công nghệ; đồng thời chú trọng đào tạo nhân tài, đây là nền tảng cho tăng trưởng bền vững của cả hai nước…

Khu vực Hồ Núi Cốc: Liên tiếp các dự án đón đầu cực tăng trưởng mới của Thái Nguyên

Khu vực Hồ Núi Cốc: Liên tiếp các dự án đón đầu cực tăng trưởng mới của Thái Nguyên

Ngày 21/11/2025, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát tiến độ các dự án chiến lược tại xã Đại Phúc, thể hiện định hướng của tỉnh trong việc phát triển không gian đô thị gắn với trục cảnh quan Hồ Núi Cốc, khu vực đang được nhận diện là “không gian phát triển tương lai” của Thái Nguyên.

Chiến lược “kiềng ba chân” về số hoá, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ của Đà Nẵng

Chiến lược “kiềng ba chân” về số hoá, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ của Đà Nẵng

Đà Nẵng vừa tổ chức tham vấn ý kiến về các Đề án chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Đà Nẵng trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành và đưa ra lấy ý kiến công khai các Dự thảo Đề án về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ cho nhiệm kỳ tới...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy