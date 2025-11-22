Chứng khoán Mỹ hồi mạnh nhờ tín hiệu mới về lãi suất, dầu thô sụt giá vì kế hoạch hòa bình cho Ukraine

Thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (21/11), khi khi một quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu rằng ngân hàng trung ương này vẫn có thể giảm lãi suất vào tháng tới...

Giá dầu thô giảm sâu thêm do Mỹ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch hòa bình nhằm kết thúc cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 493,15 điểm, tương đương tăng 1,08%, đạt 46.245,41 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,88%, đạt 22.273,08 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,98%, đạt 6.602,99 điểm.

Nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall hưng phấn sau khi Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams nói rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn mà không gây trở ngại cho cuộc chiến chống lạm phát. Sau phát biểu này, đặt cược của thị trường lãi suất tương lai vào khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 tăng lên ngưỡng gần 70% từ mức 40% của ngày hôm trước.

“Tôi cho rằng chính sách tiền tệ còn đang hơi thắt chặt, dù đã bớt thắt chặt so với trước những đợt giảm lãi suất gần đây. Bởi thế, tôi thấy có dư địa để tiếp tục điều chỉnh lãi suất trong ngắn hạn, để lãi suất quỹ liên bang giảm về gần hơn với trạng thái trung tính của chính sách tiền tệ, nhằm duy trì sự cân bằng giữa hai mục tiêu” kích thích tăng trưởng và chống lạm phát - ông Williams nói.

Giới quan sát nhận định phát biểu như vậy từ một thành viên có ảnh hưởng lớn trong Fed như ông Williams là dấu hiệu cho thấy lãnh đạo của Fed đang nghiêng về khả năng giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Nếu vậy, đó sẽ là lần giảm lãi suất thứ ba của Fed trong năm nay. Các nhà đầu tư tin rằng chính sách tiền tệ nới lỏng hơn có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ và hợp lý hóa mức định giá cao của cổ phiếu công nghệ hiện nay.

Tuần này, cổ phiếu công nghệ, nhất là cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI), bị bán mạnh ở Phố Wall do lo ngại định giá đã bị đẩy lên quá cao và do khả năng Fed không giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới.

Dù hồi mạnh trong phiên ngày thứ Sáu, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ vẫn giảm mạnh trong tuần này, với S&P 500 mất 2% điểm số trong cả tuần, Dow Jones cũng giảm khoảng 2%, và Nasdaq mất 2,7%.

CEO Jay Hatfield của công ty Infrastructure Capital Advisors nhận định sự sụt giảm này của thị trường “hoàn toàn là bình thường và mang tính chất thời vụ sau mỗi mùa công bố báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết”. Ông cho rằng “phần bong bóng của thị trường đang bị tiêu diệt” và “câu hỏi thực sự bây giờ là bao giờ thị trường chạm đáy?”

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao tháng 1 tại London giảm 1,29%, đóng cửa ở mức 62,56 USD/thùng. Giá dầu WTI giao tháng 1 tại New York giảm 1,59 USD/thùng, còn 58,06 USD/thùng.

Nhà đầu tư trên thị trường dầu bi quan khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong tuần này - Nguồn: Trading Economics.

Theo kế hoạch bị rò rỉ, Mỹ đề xuất Ukraine nhường các phần lãnh thổ Crimea, Luhansk và Donetsk cho Nga, đồng thời cam kết không bao giờ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Kế hoạch cũng nói Kiev sẽ nhận được bảo đảm an ninh “đáng tin cậy”, trong khi quy mô lực lượng vũ trang nước này sẽ bị giới hạn ở mức 600.000 quân.

Tuy nhiên, giới phân tích tỏ ra nghi ngờ về kế hoạch này, vì những điều kiện đó khó có thể được phía Ukraine chấp nhận.

Một báo cáo của ngân hàng Saxo Bank nhận định giá dầu thô đang đương đầu áp lực giảm vì nỗ lực của Mỹ nhằm lập lại hòa bình giữa Nga và Ukraine. Dù vậy, giá dầu cũng đang được hỗ trợ bởi các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp lên hai công ty dầu lửa lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, có hiệu lực từ ngày 21/11.