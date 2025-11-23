Xu thế dòng tiền: Thị trường dao động tạo nền, ưu tiên lướt sóng hay nắm giữ?

Thị trường có thêm một tuần tăng điểm ở VN-Index dù biên độ chững lại đáng kể so với tuần đảo chiều từ dưới mốc 1600 điểm. Với diễn biến “neo trụ giữ điểm” cuối tuần qua trong khi cổ phiếu bị bán và giảm giá áp đảo, các chuyên gia tỏ ra thận trọng, ngay cả khi chỉ số vẫn giữ được trên đường trung bình 20 ngày.

Thanh khoản tuần qua không có sự gia tăng khi tổng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX chỉ đạt trung bình gần 20,3 ngàn tỷ đồng/phiên, tương đương tuần trước. Đánh giá về trạng thái thanh khoản thấp này, nhiều chuyên gia cho rằng việc thị trường tăng tốt từ dưới mức 1600 điểm và nhiều cổ phiếu có lợi nhuận cao nhưng không làm gia tăng thanh khoản là một biểu hiện của dòng tiền thận trọng.

Cũng có quan điểm khác cho rằng với lợi nhuận ngắn hạn như vậy nhưng áp lực bán cũng không lấn át – một khía cạnh khác của thanh khoản thấp – cho thấy nhà đầu tư mua vào không có nhu cầu bán ra quyết liệt như trước. Dù bên mua có thận trọng nhưng khả năng chấp nhận rủi ro và nắm giữ của người cầm cổ cũng là một tín hiệu tích cực.

Nhìn chung các chuyên gia đều cho rằng thị trường vẫn chưa có đủ động lực để kết thúc nhịp điều chỉnh hiện tại mà vẫn đang trong quá trình dao động tạo nền. Nhà đầu tư có thể tranh thủ chốt lời ngắn hạn và chờ mua lại. Dù vậy cũng có ý kiến cho rằng không nhất thiết phải giao dịch ngắn hạn với các cổ phiếu mạnh vì mức điều chỉnh có thể nhỏ và dẫn đến “mất hàng”. Các chuyên gia đều chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn của thanh khoản để quyết định gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Quan điểm thận trọng của anh chị đã đúng khi thị trường bắt đầu điều chỉnh dần về cuối tuần sau nhịp phục hồi kỹ thuật 6 phiên trước đó. Tuy nhiên mức độ giảm giá khá nhẹ và thanh khoản cũng thấp. Đây có thể xem là tín hiệu tích cực?

Đối với những cổ phiếu đã xác nhận sức mạnh vượt trội và đang có vị thế lãi đệm tốt, lời khuyên của tôi là nên ưu tiên tiếp tục nắm giữ để “bám trend”. Việc cố gắng “trading” để tối ưu hóa lợi nhuận trong ngắn hạn lúc này chứa đựng rủi ro “mất hàng” rất cao Ông Nghiêm Sỹ Tiến

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Về mức độ giảm nhẹ và thanh khoản thấp trong bối cảnh hiện tại, tôi không cho rằng đây là tín hiệu tích cực. Sắc xanh của chỉ số chủ yếu được nâng đỡ nhờ sự luân phiên vai trò ở nhóm vốn hóa lớn, trong khi mặt bằng chung cổ phiếu có dấu hiệu suy yếu rõ rệt.

Trái với đợt phục hồi đầu tháng 11, khi phần trăm số cổ phiếu trên MA20 ngày cải thiện, đồng thuận đi lên cùng xu hướng, thì giờ đây, tỷ lệ này lại đang trên đà giảm và đã về dưới ngưỡng 50%. Điều này đang cho thấy mặc dù thị trường chung giảm nhẹ nhưng sự phân hóa đã cao hơn và độ rộng có phần thu hẹp.

Còn về thanh khoản thấp, tôi thấy sự thận trọng trong chiều mua lên ở phía cầu hơn là quan điểm lực cung cạn kiệt. Một số cổ phiếu yếu đã có dấu hiệu tìm về vùng đáy gần hoặc thủng, thanh khoản đều gia tăng trong các phiên này. Điều này hàm ý lực cung đang lưỡng lự nhưng hiện hữu, sẵn sàng tham gia khi có dấu hiệu sập gãy.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Trung tâm phân tích, Chứng khoán Rồng Việt

Nhịp đi lên của thị trường đã bị cản tại vùng 1660 điểm và điều chỉnh, đây là hiệu ứng hợp lý sau đợt hồi phục khá nhanh của thị trường từ vùng dưới 1600 điểm. Tuy nhiên, mức điều chỉnh khá hạn chế và thị trường vẫn giữ được cân bằng. Theo quan điểm cá nhân, diễn biến điều chỉnh này có thể được xem là tín hiệu tích cực, thể hiện qua thị trường vẫn đang bảo toàn tín hiệu vượt đường MA(20) trong ngày 17/11/2025 và nguồn cung chưa đủ mạnh để phủ nhận xu hướng hồi phục được xác lập từ ngày 12/11/2025.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc thị trường điều chỉnh nhẹ đi kèm thanh khoản thấp là một tín hiệu “test cung” rất điển hình và tích cực. Nó cho thấy áp lực bán tháo đã suy yếu đáng kể, bên cầm cổ phiếu không còn muốn bán ra quyết liệt. Đây là trạng thái tích lũy lành mạnh và cần thiết để thị trường xây dựng một nền giá chặt chẽ hơn, tạo đà cho dòng tiền dẫn dắt quay trở lại xác nhận xu hướng mới.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Theo tôi thị trường chỉ cần không giảm mạnh với thanh khoản cao cũng đã phản ánh niềm tin các nhà đầu tư về khả năng phục hồi trong ngắn hạn. VN-Index tích lũy tốt với biên độ dao động hẹp, thanh khoản trung bình cũng là bình thường trong giai đoạn vận động đi ngang của thị trường. Một số cổ phiếu cơ bản, nhóm VN30 tích lũy tốt cũng là tín hiệu tích cực cho kỳ vọng vào đợt tăng điểm của thị trường trong tuần giao dịch cuối tháng 11.

Nhịp tăng vừa qua đem lại lợi nhuận ngắn hạn khá tốt cho những cổ phiếu mạnh. Tuy nhiên nếu các mã mạnh hơn mặt bằng chung thì xác suất cao là đã chạm đáy hoặc nếu điều chỉnh có thể tạo đáy sau cao hơn. Vậy theo anh chị nhà đầu tư có nên chốt lời ngắn hạn rồi mua lại, hay tiếp tục nắm giữ những vị thế đã có lợi nhuận tốt để “bám trend” tới đây?

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Trung tâm phân tích, Chứng khoán Rồng Việt

Theo tôi nhịp tăng của thị trường có thể sẽ nới rộng trong thời gian tới nhưng nhà đầu tư chưa nên kỳ vọng vào diễn biến tăng tích cực của thị trường, đồng thời khả năng phân hóa trên thị trường sẽ khá mạnh và rủi ro vẫn còn tiềm ẩn. Tạm thời nhà đầu tư chỉ nên tận dụng nhịp hồi phục của thị trường để Mua Bán ngắn hạn. Do vậy, nhà đầu tư cần phải phân bổ và điều phối danh mục hợp lý, nên cân nhắc chốt lời ngắn hạn từng phần khi cổ phiếu tiến đến các vùng cản, rồi chờ mua lại hoặc tìm kiếm tín hiệu mua mới tốt hơn tại cổ phiếu khác.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Bối cảnh hiện tại tôi cho rằng nên nghiêng về hiện thực hóa lợi nhuận. Độ rộng thị trường đã thu hẹp trở lại, cùng với sự phân hóa diễn ra cao hơn. Khác với giai đoạn phục hồi đầu tháng 11, khi phần trăm số cổ phiếu trên MA20 ngày cải thiện, đồng thuận đi lên cùng xu hướng, thì giờ đây, tỷ lệ này lại đang trên đà giảm và đã về dưới ngưỡng 50%. Đà tăng của chỉ số chủ yếu dựa vào sự luân phiên vai trò ở nhóm vốn hóa lớn, vẫn chưa xuất hiện nhóm ngành dẫn dắt thật sự nổi trội.

Việc giải ngân hiện tại tôi cho rằng vẫn phù hợp chiến lược lướt sóng, vào nhanh thoát nhanh và tỷ trọng chung ở mức trung bình, hơn là tham gia quá mức. Thị trường vẫn đang vận động ở pha điều chỉnh và chưa có dấu hiệu bứt phá rõ ràng. Trong trạng thái này, rủi ro đảo chiều luôn tiềm ẩn. Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên

Trong bối cảnh thị trường đi lên nhờ kéo trụ mà không được hưởng ứng từ mặt bằng chung, cổ phiếu rất dễ bị đuối sức và có thể hạ nhiệt. Nhà đầu tư có thể chốt lời và cân nhắc mua lại khi thanh khoản và độ rộng cải thiện, sẽ tối ưu hơn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Nhiều cổ phiếu tài chính đã điều chỉnh tích lũy – có cổ phiếu đã tạo đáy, có cổ phiếu đã cho tín hiệu phục hồi nhẹ trở lại. Mặt bằng nhiều cổ phiếu đi ngang tích lũy tốt hơn đang cho thấy thị trường chung và một số cổ phiếu dẫn dắt có khả năng phục hồi trở lại ở tuần giao dịch cuối cùng tháng 11.

Theo tôi giai đoạn này cũng khó cho các hoạt động giao dịch ngắn hạn – việc mua và nắm giữ một tỷ trọng cổ phiếu được “kiểm soát” sẽ tốt hơn là việc mua thấp bán cao. Tất nhiên một số nhà đầu tư với danh mục có mã phục hồi tốt lại nắm giữ nhiều đi kèm với việc sử dụng đòn bẩy thì có thể điều chỉnh, co gọn danh mục. Còn các trường hợp khác cũng có thể vẫn nên tiếp tục kiên nhẫn nắm giữ cổ phiếu và đợi thị trường phục hồi, đợi thời điểm thuận lợi mua thêm và tiến hành việc cơ cấu danh mục sau đó.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Đối với những cổ phiếu đã xác nhận sức mạnh vượt trội và đang có vị thế lãi đệm tốt, lời khuyên của tôi là nên ưu tiên tiếp tục nắm giữ để “bám trend”. Việc cố gắng “trading” để tối ưu hóa lợi nhuận trong ngắn hạn lúc này chứa đựng rủi ro “mất hàng” rất cao, bởi các cổ phiếu mạnh thường chỉ điều chỉnh rất nông và bật tăng trở lại nhanh chóng. Thay vì mạo hiểm đoán đỉnh ngắn hạn, việc kiên nhẫn sẽ là chiến lược an toàn và hiệu quả hơn cho đến khi xu hướng thị trường thực sự thay đổi.

Áp lực bán từ nhóm nhà đầu tư nước ngoài tuần qua có giảm đi, thậm chí xen kẽ vẫn có phiên mua ròng. Trong các lần trao đổi trước anh chị đã nhận định yếu tố tỷ giá vẫn là nguyên nhân chính khiến khối này rút vốn ròng. Mặc dù sau khi đạt đỉnh cuối tháng 9/2025 tỷ giá chính thức đã có xu hướng chững lại trong hơn tháng trở lại đây nhưng chênh lệch với tỷ giá tự do lại ngày càng rộng. Thông thường sức ép tỷ giá, lãi suất giai đoạn cuối năm sẽ cao hơn. Liệu điều này có gây tác động bất lợi hơn nữa cho giao dịch của khối ngoại?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Dù đà bán ròng đã chững lại nhưng việc chênh lệch nới rộng với thị trường tự do cho thấy sức ép thanh khoản ngoại tệ “ngầm” vẫn còn đó. Điều này chắc chắn sẽ là rào cản tâm lý khiến dòng vốn ngoại khó đảo chiều mua ròng dứt khoát ngay lập tức. Tuy nhiên, tôi cho rằng cú sốc tỷ giá mạnh nhất đã đi qua và phần nào được chiết khấu. Áp lực bán ròng có thể vẫn duy trì dai dẳng để phòng vệ rủi ro, nhưng sẽ mang tính chất cơ cấu danh mục nhiều hơn là bán tháo hoảng loạn gây sập gãy thị trường như giai đoạn trước.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi đồng tình vấn đề tỷ giá vẫn sẽ ảnh hưởng đến giao dịch khối ngoại. Tỷ giá trong nước vẫn neo mức cao dù USD hạ nhiệt từ đầu năm. Bối cảnh hiện tại sẽ đáng lưu ý hơn khi đồng USD đang có dấu hiệu phục hồi, với chỉ số dollar (DXY) đã tiếp cận mốc 100, có thể gia tăng thêm áp lực.

Tuy nhiên, có vấn đề tôi cho rằng cũng cần quan tâm, đó là về định giá. Dấu hiệu rút ròng của khối ngoại gần đây đang tập vào những mã lĩnh vực tài chính như Ngân hàng, Chứng khoán, trong khi họ mua ròng nhóm Công nghệ, Tài nguyên cơ bản. Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings gần đầy cũng cảnh báo tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh của các ngân hàng Việt Nam đang làm gia tăng rủi ro trong hệ thống. Đặc biệt khi vẫn theo đuổi mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao nhưng bộ đệm hấp thụ rủi ro lại thấp.

Tạm thời nhà đầu tư chỉ nên tận dụng nhịp hồi phục của thị trường để Mua Bán ngắn hạn. Do vậy, nhà đầu tư cần phải phân bổ và điều phối danh mục hợp lý, nên cân nhắc chốt lời ngắn hạn từng phần khi cổ phiếu tiến đến các vùng cản, rồi chờ mua lại hoặc tìm kiếm tín hiệu mua mới tốt hơn tại cổ phiếu khác. Ông Nguyễn Huy Phương

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Trung tâm phân tích, Chứng khoán Rồng Việt

Áp lực tỷ giá có thể sẽ tạo sức ép lên chính sách tiền tệ, đặc biệt là vào giai đoạn cuối năm, đồng thời cũng gây tâm lý lo ngại của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến trạng thái bán ròng kéo dài của nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian qua. Đồng thời, diễn biến này có thể sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài đang có chiều hướng tập trung vào một số cổ phiếu trọng điểm, ví dụ như VNM, HPG, FPT … trong thời gian gần đây, cho mục tiêu đầu tư hoặc hiệu ứng mua tích lũy trước sự kiện nâng hạng thị trường có thể sẽ diễn ra trong năm 2026. Hoạt động này sẽ góp phần hạ nhiệt trạng thái bán ròng kéo dài của khối ngoại.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Một số nguyên nhân gây tác động bất lợi khiến khối ngoại bán ròng hoặc yếu tố tỷ giá cũng có thể gây áp lực cho giao dịch của nhóm này. Các yếu tố như tỷ giá, lãi suất cũng được quan tâm nhưng theo tôi việc quản lý danh mục đợi thời điểm thị trường phục hồi sẽ quan trọng hơn. Việc giao dịch tích cực trở lại cũng cần đợi sự bứt phá của thị trường đi kèm các cơ hội tiềm năng rõ nét cho số đông nhà đầu tư, cơ hội hiện tại đang chủ yếu dành cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm.

Tôi cho rằng có thể quý 4 này khối ngoại sẽ có những động thái cơ cấu danh mục cuối cùng trước giai đoan 2026 với dự báo các quỹ đầu tư thụ động, chủ động sẽ giải ngân trở lại và giao dịch mua vào các cổ phiếu lớn trên thị trường Việt Nam.

Kịch bản điều chỉnh kiểm định đáy 1600 điểm có vẻ khả thi, dù VN-Index vẫn đang được các cổ phiếu lớn thay nhau nâng đỡ và giảm chậm hơn nhiều so với cổ phiếu. Chỉ còn hơn tuần nữa là thị trường bước vào tháng cuối cùng của năm 2025, khá phù hợp với “timing” của anh chị tuần trước. Nhịp giảm này anh chị có xác định bắt đầu giải ngân mạnh hơn?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Việc giải ngân hiện tại tôi cho rằng vẫn phù hợp chiến lược lướt sóng, vào nhanh thoát nhanh và tỷ trọng chung ở mức trung bình, hơn là tham gia quá mức. Thị trường vẫn đang vận động ở pha điều chỉnh và chưa có dấu hiệu bứt phá rõ ràng. Trong trạng thái này, rủi ro đảo chiều luôn tiềm ẩn.

Việc giải ngân vẫn trong tư thế sẵn sàng, nhưng phải dựa vào diễn biến thị trường, “trend is your friend” (xu hướng là bạn). Vậy nên tôi sẽ theo dõi thêm tín hiệu bứt phá trên ngưỡng 1660 điểm, nếu thanh khoản đồng thuận và độ rộng thị trường cải thiện, sẽ củng cố hơn cho điểm tham gia. Ở chiều hướng chờ mua nếu chỉ số vẫn tiếp tục quán tính điều chỉnh, tôi sẽ theo dõi mốc hỗ trợ gần quanh ngưỡng 1580 - 1600, hoặc mức thấp hơn quanh 1500 nếu lực cầu suy yếu.

Theo tôi giai đoạn này cũng khó cho các hoạt động giao dịch ngắn hạn – việc mua và nắm giữ một tỷ trọng cố phiếu được “kiểm soát” sẽ tốt hơn là việc mua thấp bán cao. Ông Lê Đức Khánh

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Giai đoạn này vẫn phù hợp cho việc kiểm soát danh mục, giữ vững vị thế, tỷ trọng cổ phiếu phân bổ vừa phải, hơn là việc giải ngân mạnh mẽ hơn hoặc nắm giữ quá nhiều cổ phiếu. Việc ưu tiên kiểm soát cổ phiếu vừa phải trong tổng thể danh mục nói chung sẽ giúp các nhà đầu tư có dư tiền hoặc chờ đợi nhiều lựa chọn, cơ hội mới tiềm năng ở giai đoạn cuối năm hoặc thậm chí đầu năm 2026 khi các cơ hội trở nên rõ nét hơn.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Trung tâm phân tích, Chứng khoán Rồng Việt

Theo quan điểm của tôi, kịch bản điều chỉnh kiểm định lại đáy 1600 điểm không phải là trường hợp tốt cho thị trường trong giai đoạn này, đặc biệt là trong trạng thái thanh khoản kém kéo dài. Thị trường từng bước đi lên từ từ và đã vươn lên trên đường MA(20), hiệu ứng nâng đỡ thị trường (mặc dù chỉ về mặt điểm số) đang khá tốt và cần phải được duy trì trong thời gian tới để thị trường có thể hướng đến những vùng mục tiêu phía trên. Nếu thị trường quay lại vùng 1.600 điểm cũng đồng nghĩa thị trường sẽ phủ nhận những nỗ lực này, khi đó tâm lý nhà đầu tư có thể sẽ kém hơn và tạo rủi ro quay lại xu hướng giảm trước đó.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Diễn biến hiện tại đang đi khá sát với kịch bản kiểm định lại vùng 1600 mà tôi đã dự liệu. Việc chỉ số được neo giữ bởi trụ trong khi mặt bằng cổ phiếu suy yếu cho thấy quá trình rũ bỏ, chiết khấu vẫn đang diễn ra. Dù tháng 12 đang cận kề, tôi sẽ chưa vội giải ngân “full” tỷ trọng ngay. Chiến lược lúc này là bắt đầu chuyển sang trạng thái chủ động hơn: chia nhỏ dòng tiền để gia tăng dần vị thế các mã mục tiêu khi giá rơi về vùng hấp dẫn, nhằm lấy vị thế tốt cho sóng kết quả kinh doanh sắp tới.