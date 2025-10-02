Một thương hiệu giảm giá mua vàng nhẫn “4 số 9”gấp 4 lần giảm giá bán

Trong phiên giao dịch sáng 2/10, giá bán vàng nhẫn tại Phú Quý giảm 300 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua giảm 1,3 triệu đồng/lượng, gấp hơn 4 lần so với giảm giá bán ra...

Trong phiên giao dịch sáng 2/10, sau 4 phiên tăng liên tiếp, giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh đồng loạt giảm nhẹ.

Phú Quý là thương hiệu điều chỉnh giá bán ra giảm mạnh hơn giá mua vào.

Cập nhật lúc 11 giờ, thương hiệu này cũng niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 138 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào tại Phú Quý niêm yết ở mức 135,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 1/10, giá mua vào vàng miếng SJC tại Phú Quý giảm lần lượt 300 nghìn đồng/lượng và 400 nghìn đồng/lượng.

Trong phiên sáng ngày 2/10/2025, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh vẫn giữ ở mức từ 1 triệu – 2 triệu đồng/lượng. Riêng tại Phú Quý, khoảng cách này giảm 100 nghìn đồng, về mức 2,7 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận chênh lệch giá mua, bán cao nhất thị trường.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 136 triệu đồng, giá vàng miếng bán ra là 138 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 11 giờ ngày 2/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại 5 thương hiệu trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên hôm qua (1/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng mức giảm trên, tính đến 11 giờ ngày 2/10, Mi Hồng đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 137 triệu – 138 triệu đồng/lượng

Trong khi đó, tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất không điều chỉnh giá mua, bán vàng miếng. Tính đến 11 giờ ngày 2/10, thương hiệu này vẫn duy trì giá mua, bán vàng miếng ở mức 136,4 triệu – 138,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng nhẫn, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các thương hiệu ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong khi một số thương hiệu điều chỉnh giảm giá thì có ba thương hiệu vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn so với phiên hôm qua (1/10).

Cập nhật lúc 11 giờ ngày 2/10, DOJI và PNJ đều không thay đổi đối với cả hai chiều mua chiều bán. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI và PNJ vẫn giữ ổn định ở mức 132 triệu – 135 triệu đồng/lượng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận 4 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên sáng 2/10.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 124,5 triệu – 127,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 1/10. Chỉ sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

Cập nhật lúc 11 giờ ngày 2/10, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 125,5 triệu – 128,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 1/10.

Trong khi đó, Phú Quý là đơn vị duy nhất điều chỉnh giá mua vào giảm gấp 4 lần giảm giá bán ra.

Khoảng cách giá mua, bán bị đẩy lên mức quá cao sẽ tiềm ẩn rủi ro lớn đối với các nhà nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư “lướt sóng”. Trong bối cảnh chênh lệch giá mua, bán vàng vẫn ở mức cao và hàng loạt quy định quản lý mới chuẩn bị có hiệu lực, nhà đầu tư cá nhân dễ rơi vào trạng thái thua lỗ ngay từ thời điểm giao dịch.

Tính đến 11 giờ ngày 2/10, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 132 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 1/10, Phú Quý điều chỉnh giảm 1,3 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua, bán tại thương hiệu này cũng bị nới rộng lên mức 3 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên 1/10.

Công ty SJC duy trì giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 131,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 134,2 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 1/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu có giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất so với mặt bằng chung.

Sau khi giảm 400 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán ngay khi mở cửa, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 132,6 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 135,6 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Cùng mức giảm trên, Bảo Tín Mạnh Hải cũng đặt giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Giả Bảo ở mức 132,6 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 135,5 triệu đồng/lượng.