Một thương hiệu giảm giá mua vàng nhẫn “4 số 9”gấp 4 lần giảm giá bán

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Năm, 02/10/2025
Phương Linh
02/10/2025, 11:12
Trong phiên giao dịch sáng 2/10, giá bán vàng nhẫn tại Phú Quý giảm 300 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua giảm 1,3 triệu đồng/lượng, gấp hơn 4 lần so với giảm giá bán ra...
Trong phiên giao dịch sáng 2/10, sau 4 phiên tăng liên tiếp, giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh đồng loạt giảm nhẹ.
Phú Quý là thương hiệu điều chỉnh giá bán ra giảm mạnh hơn giá mua vào.
Cập nhật lúc 11 giờ, thương hiệu này cũng niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 138 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào tại Phú Quý niêm yết ở mức 135,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 1/10, giá mua vào vàng miếng SJC tại Phú Quý giảm lần lượt 300 nghìn đồng/lượng và 400 nghìn đồng/lượng.
Trong phiên sáng ngày 2/10/2025, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh vẫn giữ ở mức từ 1 triệu – 2 triệu đồng/lượng. Riêng tại Phú Quý, khoảng cách này giảm 100 nghìn đồng, về mức 2,7 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận chênh lệch giá mua, bán cao nhất thị trường.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 136 triệu đồng, giá vàng miếng bán ra là 138 triệu đồng/lượng.
Cập nhật lúc 11 giờ ngày 2/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại 5 thương hiệu trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên hôm qua (1/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Cùng mức giảm trên, tính đến 11 giờ ngày 2/10, Mi Hồng đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 137 triệu – 138 triệu đồng/lượng
Trong khi đó, tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất không điều chỉnh giá mua, bán vàng miếng. Tính đến 11 giờ ngày 2/10, thương hiệu này vẫn duy trì giá mua, bán vàng miếng ở mức 136,4 triệu – 138,4 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường vàng nhẫn, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các thương hiệu ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong khi một số thương hiệu điều chỉnh giảm giá thì có ba thương hiệu vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn so với phiên hôm qua (1/10).
Cập nhật lúc 11 giờ ngày 2/10, DOJI và PNJ đều không thay đổi đối với cả hai chiều mua chiều bán. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI và PNJ vẫn giữ ổn định ở mức 132 triệu – 135 triệu đồng/lượng.
Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận 4 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên sáng 2/10.
Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 124,5 triệu – 127,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 1/10. Chỉ sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.
Cập nhật lúc 11 giờ ngày 2/10, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 125,5 triệu – 128,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 1/10.
Trong khi đó, Phú Quý là đơn vị duy nhất điều chỉnh giá mua vào giảm gấp 4 lần giảm giá bán ra.
Khoảng cách giá mua, bán bị đẩy lên mức quá cao sẽ tiềm ẩn rủi ro lớn đối với các nhà nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư “lướt sóng”. Trong bối cảnh chênh lệch giá mua, bán vàng vẫn ở mức cao và hàng loạt quy định quản lý mới chuẩn bị có hiệu lực, nhà đầu tư cá nhân dễ rơi vào trạng thái thua lỗ ngay từ thời điểm giao dịch.
Tính đến 11 giờ ngày 2/10, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 132 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 1/10, Phú Quý điều chỉnh giảm 1,3 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua, bán tại thương hiệu này cũng bị nới rộng lên mức 3 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên 1/10.
Công ty SJC duy trì giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 131,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 134,2 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 1/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu có giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất so với mặt bằng chung.
Sau khi giảm 400 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán ngay khi mở cửa, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 132,6 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 135,6 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.
Cùng mức giảm trên, Bảo Tín Mạnh Hải cũng đặt giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Giả Bảo ở mức 132,6 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 135,5 triệu đồng/lượng.
Tại thị trường thế giới, hợp đồng giá vàng giao ngay vẫn ghi nhận diễn biến giằng co. Cập nhật lúc 11 giờ ngày 2/10, giá vàng giao ngay chỉ nhích nhẹ 0,01%, tiến lên mốc 3.865,2 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 13,55 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 9,75 – 11,15 triệu đồng/lượng. Tại Ngọc Thẩm, chênh lệch giữ giá mua và giá bán chỉ ở mức 4,05 triệu đồng/lượng.
Lạm phát tại eurozone đã tăng tốc trong tháng 9, củng cố kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt trong thời gian còn lại của năm nay...
Giá vàng thế giới quay đầu sau khi lên gần mốc kháng cự then chốt 3.900 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (1/10), nhưng một số nhà phân tích tin rằng giá kim loại quý này có khả năng đạt tới mốc 4.000 USD/oz trong thời gian không xa...
Từ tháng 9/2025, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai gói tín dụng đặc thù địa bàn dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ hoạt động trong lĩnh vực làng nghề truyền thống tại miền Bắc; hoặc kinh doanh dịch vụ du lịch trên toàn quốc.
Cuối tháng 9/2025, một số ngân hàng thương mại cổ phần đã tăng lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 1 tháng đến 6 tháng với mức tăng khoảng 0,2 đến 0,3 điểm phần trăm (đpt) so với đầu tháng…
Hôm nay, Bảo hiểm Bảo Việt chính thức khai trương phòng Giám định Xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng theo mô hình tập trung, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa dịch vụ, đặt sự an tâm và hài lòng của khách hàng làm trọng tâm.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: