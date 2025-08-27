Thứ Tư, 27/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Thanh Hóa đồng loạt phát lệnh báo động III trên nhiều tuyến sông

Nguyễn Thuấn

27/08/2025, 08:21

Tối 26/8, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, mực nước trên nhiều sông ở Thanh Hóa dâng cao. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá đã liên tiếp phát công điện khẩn, yêu cầu các địa phương triển khai phương án hộ đê, sơ tán dân vùng nguy hiểm.

Nước sông Mã dâng cao
Nước sông Mã dâng cao

Hồi 17h00 ngày 26/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát Công điện số 31, phát lệnh báo động III trên sông Mã tại trạm thủy văn Giàng. Mực nước tại đây ghi nhận 6,01m, chỉ còn cách báo động III 0,49m. Dự báo từ 20h–22h cùng ngày, mực nước sẽ đạt báo động III ( 6,5m). Các địa phương được yêu cầu khẩn trương ứng phó gồm Đông Tiến, Hàm Rồng, Hạc Thành, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Sầm Sơn, Hoằng Giang, Hoằng Lộc, Hoằng Châu và Hoằng Thanh.

Cũng vào lúc 17h00, Công điện số 35 được ban hành, áp dụng báo động III trên sông Lèn. Mực nước tại trạm Lèn đạt 5,55m, dự báo sẽ lên mức 6m trong khoảng 20h–22h. Các xã Hà Trung, Hà Long, Tống Sơn, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Triệu Lộc, Đông Thành, Hoa Lộc, Vạn Lộc, Nga Thắng, Nga Sơn, Ba Đình, Nga An, Tân Tiến nằm trong diện phải tăng cường hộ đê, kiểm tra công trình xung yếu và sẵn sàng sơ tán dân cư.

Đến 20h00, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tiếp tục phát Công điện số 34, lệnh báo động III trên sông Mã tại trạm thủy văn Lý Nhân. Mực nước đo lúc 19h đạt 11,32m, vượt báo động II 0,32m và được dự báo sẽ đạt báo động III ( 12m) vào rạng sáng 27/8. Công điện yêu cầu hàng loạt xã, phường ven sông như Tây Đô, Vĩnh Lộc, Biện Thượng, Quý Lộc, Yên Trường, Định Tân, Thiệu Quang, Hoằng Giang, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Đông Tiến, Hàm Rồng, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Sầm Sơn, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hoa Lộc… phải tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24, theo dõi sát tình hình.

Ngay sau đó, lúc 20h30, Công điện số 33 được phát đi, áp dụng báo động III trên sông Bưởi tại trạm Kim Tân. Mực nước tại đây lúc 19h là 11,66m, chỉ còn dưới báo động III 0,34m. Dự báo trong khoảng 1h–3h ngày 27/8, mực nước sẽ đạt báo động III ( 12m). Các xã Tây Đô, Vĩnh Lộc, Kim Tân, Thạch Bình phải tăng cường tuần tra, kiểm soát, chuẩn bị phương án sơ tán dân ở vùng bãi sông.

Trong lúc các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, tối 26/8 đã xảy ra sự cố vỡ bờ bao kênh tiêu T2 tại thôn Đô Mỹ, xã Tống Sơn, Thanh Hoá. Khoảng 40–50m bờ bao bị vỡ, nước chảy mạnh ra cánh đồng, gây lo lắng cho người dân.

Đoạn bờ bao kênh T2 tại xã Tống Sơn bị vỡ, nước chảy xiết vào nội đồng. Lực lượng chức năng khẩn trương có mặt để khắc phục sự cố
Đoạn bờ bao kênh T2 tại xã Tống Sơn bị vỡ, nước chảy xiết vào nội đồng. Lực lượng chức năng khẩn trương có mặt để khắc phục sự cố

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Tống Sơn, cho biết vị trí vỡ nằm xa khu dân cư, song nguy cơ ngập úng vẫn hiện hữu. Chính quyền địa phương đã lên phương án sơ tán dân ở khu vực có thể bị ảnh hưởng, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng huy động máy móc, nhân lực khắc phục đoạn đê bao bị vỡ.

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng của tỉnh đã có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, tất cả các địa phương ven sông Bưởi, sông Mã, sông Lèn đều phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sẵn sàng di dời người dân ở vùng bãi sông đến nơi an toàn.

Các trọng điểm đê điều, cống qua đê, công trình xung yếu được yêu cầu kiểm tra, rà soát và triển khai biện pháp bảo vệ ngay từ giờ đầu, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

