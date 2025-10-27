Mưa lớn dồn dập tại Huế, sông Hương và sông Bồ vượt báo động III

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông, từ sáng 27/10, thành phố Huế hứng đợt mưa lớn trên diện rộng. Nhiều khu vực đã ngập sâu, hàng trăm hộ dân phải sơ tán, nguy cơ sạt lở và chia cắt giao thông gia tăng...

Sáng 27/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đưa ra thông báo khẩn, hiện nay lưu lượng đến các hồ rất lớn, hồ Tả Trạch 6.728 m3/s; hồ Bình Điền 3.821 m’/s; hồ Hương Điền 2.631 m3/s. Các hồ đang tăng lưu lượng điều tiết về hạ du. Mực nước sông Hương, sông Bồ đang lên. Khoảng 10 giờ ngày 27/10, mực nước sông Hương, sông Bồ tiếp tục lên trên báo động 3. Nguy cơ ngập úng đô thị diện rộng, sạt lở đất nhiều nơi.

Hồ Tả Trạch đang tham gia cắt lũ cho vùng hạ du

Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ sạt, trượt lở đồi núi tăng cao tại nhiều địa điểm. Tại Nam Đông, nguy cơ ảnh hưởng tới 89 hộ dân ở thôn Lấp, thôn A Tin (xã Thượng Nhật cũ); khu vực Khe Tre (90 hộ), tổ dân phố 1, 2 (thị trấn Khe Tre cũ); tổ 4, thôn 1, đồi thôn Dỗi và đồi Pa Yêm (xã Thượng Lộ cũ). Mái taluy tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan cũng nằm trong vùng có nguy cơ sạt trượt cao.

Nhiều phương tiện ùn ứ tại "điểm tràn" trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Tại Chân Mây Lăng Cô và Phú Lộc, nguy cơ sạt lở được ghi nhận dọc Quốc lộ 49B đoạn qua xã Lộc Bình (Phú Lộc), thôn Bạch Thạch (xã Lộc An, Lộc Điền cũ), khu vực các đèo Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân, đường lên đỉnh Bạch Mã và tuyến đường ra khu du lịch Laguna. Sườn núi phía Đông mũi Chân Mây Lăng Cô, thôn Trung Phước Tượng và thôn Trung An (xã Lộc Trì cũ) cũng đang được theo dõi chặt chẽ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông giải cứu xe ô tô bị mắc kẹt do sạt lở tại cao tốc La Sơn - Túy Loan

Tại Phong Điền, nguy cơ trượt lở đất đá xuất hiện dọc tuyến đường 71, từ Phong Xuân đến các công trình thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2, A Lin B1. Ở Bình Điền, sạt lở có thể xảy ra tại các sườn đồi núi, đặc biệt dọc Quốc lộ 49A qua các xã Bình Thành, Bình Tiến, Hương Bình (cũ). Khu vực A Lưới 1 đến A Lưới 5 được cảnh báo sạt lở tại các điểm dân cư ven đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 49A.

Tuyến quốc lộ 49 đoạn đèo Kim Quy, thôn 4, xã Bình Điền, thành phố Huế bị sạt lở nghiêm trọng.

Khi mực nước sông Hương, sông Bồ vượt báo động III, các sông Ô Lâu, Truồi và Bù Lu dâng cao có thể gây ngập lụt trên diện rộng tại khoảng 30 xã, phường gồm: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An và Hưng Lộc.

Mực nước các sông dâng cao vượt báo động III, nhiều xã vùng trũng và miền núi đứng trước nguy cơ ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng.

Hiện nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn đã bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt cục bộ.

Do liên tiếp hứng chịu các đợt thiên tai trong tháng 8, 9 và bão số 12, tình trạng xói lở bờ biển tại Huế ngày càng nghiêm trọng. Tại phường Thuận An, đoạn qua tổ dân phố Hòa Duân bị sạt lở nặng với chiều dài khoảng 1 km, bờ biển xâm thực sâu vào đất liền 50–70 m, đe dọa các công trình hạ tầng, dịch vụ du lịch và nguy cơ mở cửa biển mới. Đoạn qua xã Vinh Lộc dài 2 km, bờ biển xâm thực sâu 10–30 m, ảnh hưởng đến đường tỉnh 21 và nhiều công trình dân sinh khác.

Khu vực phường Kim Trà, hạ du sông Bồ

Tại xã Phú Lộc, đoạn đường nhựa vào thôn Tân An Hải (cách cầu Tư Hiền khoảng 450 m) cũng bị sóng biển khoét sâu, sạt lở nền đường từ 0,5–2 m trên chiều dài gần 500 m.

Khu vực đèo số 5, thôn Lộc Hưng được xác định có nguy cơ sạt lở cao

Do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện một số điểm sạt lở đất mới. Tại xã Khe Tre, vị trí thứ nhất ở ngã rẽ từ đường cao tốc vào trung tâm xã đã sạt lở mái taluy dương. Chính quyền địa phương phối hợp Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh triển khai xử lý và ngăn phương tiện qua lại.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế đặt biển cảnh báo ngăn phương tiện lưu thông tại các điểm sạt lở tại các tuyến đường

Tại đèo số 5, thôn Lộc Hưng, khu vực có nguy cơ sạt lở cao, có thể cô lập 40 hộ dân. Địa phương đã lập phương án di dời đảm bảo an toàn. Ở khu vực trung tâm xã, đoạn giáp ranh thôn Đa Phú – Hà An (38 hộ) và thôn 2 (27 hộ) cũng có dấu hiệu sạt lở, đe dọa nhà dân.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự khu vực 3 - Phú Lộc, thành phố Huế phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ đưa một sản phụ đến bệnh viện.

Tại phường Kim Long, đoạn Km23+800 Quốc lộ 49 từ Chầm đến cầu Tuần bị sạt lở taluy âm ra phía bờ sông Hương, nguy cơ tiếp tục sụt xuống. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, tổ chức lưu thông 1 làn và túc trực theo dõi.

Đến 18h ngày 26/10, các xã, phường trên địa bàn đã tiến hành sơ tán, di dời 265 hộ với 730 nhân khẩu, chủ yếu tại Hóa Châu, An Cựu, Thanh Thủy, Thủy Xuân và Dương Nỗ.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật phương án ứng phó mưa lũ, chuẩn bị sẵn sàng di dời 10.132 hộ với 32.697 nhân khẩu tại khu vực ven biển, đầm phá, vùng trũng thấp và nơi có nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trước diễn biến mưa lũ phức tạp những ngày tới.