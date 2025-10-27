Thứ Hai, 27/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Mưa lớn dồn dập tại Huế, sông Hương và sông Bồ vượt báo động III

Nguyễn Thuấn

27/10/2025, 11:12

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông, từ sáng 27/10, thành phố Huế hứng đợt mưa lớn trên diện rộng. Nhiều khu vực đã ngập sâu, hàng trăm hộ dân phải sơ tán, nguy cơ sạt lở và chia cắt giao thông gia tăng...

Công an xã Hưng Lộc, thành phố Huế di dời người già, trẻ em ra khỏi vùng ngập lụt đến nơi an toàn
Công an xã Hưng Lộc, thành phố Huế di dời người già, trẻ em ra khỏi vùng ngập lụt đến nơi an toàn

Sáng 27/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đưa ra thông báo khẩn, hiện nay lưu lượng đến các hồ rất lớn, hồ Tả Trạch 6.728 m3/s; hồ Bình Điền 3.821 m’/s; hồ Hương Điền 2.631 m3/s. Các hồ đang tăng lưu lượng điều tiết về hạ du. Mực nước sông Hương, sông Bồ đang lên. Khoảng 10 giờ ngày 27/10, mực nước sông Hương, sông Bồ tiếp tục lên trên báo động 3. Nguy cơ ngập úng đô thị diện rộng, sạt lở đất nhiều nơi.

 Hồ Tả Trạch đang tham gia cắt lũ cho vùng hạ du
 Hồ Tả Trạch đang tham gia cắt lũ cho vùng hạ du

Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ sạt, trượt lở đồi núi tăng cao tại nhiều địa điểm. Tại Nam Đông, nguy cơ ảnh hưởng tới 89 hộ dân ở thôn Lấp, thôn A Tin (xã Thượng Nhật cũ); khu vực Khe Tre (90 hộ), tổ dân phố 1, 2 (thị trấn Khe Tre cũ); tổ 4, thôn 1, đồi thôn Dỗi và đồi Pa Yêm (xã Thượng Lộ cũ). Mái taluy tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan cũng nằm trong vùng có nguy cơ sạt trượt cao.

Nhiều phương tiện ùn ứ tại
Nhiều phương tiện ùn ứ tại "điểm tràn" trên cao tốc La Sơn - Túy Loan 

Tại Chân Mây Lăng Cô và Phú Lộc, nguy cơ sạt lở được ghi nhận dọc Quốc lộ 49B đoạn qua xã Lộc Bình (Phú Lộc), thôn Bạch Thạch (xã Lộc An, Lộc Điền cũ), khu vực các đèo Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân, đường lên đỉnh Bạch Mã và tuyến đường ra khu du lịch Laguna. Sườn núi phía Đông mũi Chân Mây Lăng Cô, thôn Trung Phước Tượng và thôn Trung An (xã Lộc Trì cũ) cũng đang được theo dõi chặt chẽ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông giải cứu xe ô tô bị mắc kẹt do sạt lở tại cao tốc La Sơn - Túy Loan 
Lực lượng Cảnh sát giao thông giải cứu xe ô tô bị mắc kẹt do sạt lở tại cao tốc La Sơn - Túy Loan 

Tại Phong Điền, nguy cơ trượt lở đất đá xuất hiện dọc tuyến đường 71, từ Phong Xuân đến các công trình thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2, A Lin B1. Ở Bình Điền, sạt lở có thể xảy ra tại các sườn đồi núi, đặc biệt dọc Quốc lộ 49A qua các xã Bình Thành, Bình Tiến, Hương Bình (cũ). Khu vực A Lưới 1 đến A Lưới 5 được cảnh báo sạt lở tại các điểm dân cư ven đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 49A.

Tuyến quốc lộ 49 đoạn đèo Kim Quy, thôn 4, xã Bình Điền, thành phố Huế bị sạt lở nghiêm trọng.
Tuyến quốc lộ 49 đoạn đèo Kim Quy, thôn 4, xã Bình Điền, thành phố Huế bị sạt lở nghiêm trọng.

Khi mực nước sông Hương, sông Bồ vượt báo động III, các sông Ô Lâu, Truồi và Bù Lu dâng cao có thể gây ngập lụt trên diện rộng tại khoảng 30 xã, phường gồm: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An và Hưng Lộc.

Mực nước các sông dâng cao vượt báo động III, nhiều xã vùng trũng và miền núi đứng trước nguy cơ ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng.

Hiện nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn đã bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt cục bộ.

Do liên tiếp hứng chịu các đợt thiên tai trong tháng 8, 9 và bão số 12, tình trạng xói lở bờ biển tại Huế ngày càng nghiêm trọng. Tại phường Thuận An, đoạn qua tổ dân phố Hòa Duân bị sạt lở nặng với chiều dài khoảng 1 km, bờ biển xâm thực sâu vào đất liền 50–70 m, đe dọa các công trình hạ tầng, dịch vụ du lịch và nguy cơ mở cửa biển mới. Đoạn qua xã Vinh Lộc dài 2 km, bờ biển xâm thực sâu 10–30 m, ảnh hưởng đến đường tỉnh 21 và nhiều công trình dân sinh khác.

Khu vực phường Kim Trà, hạ du sông Bồ
Khu vực phường Kim Trà, hạ du sông Bồ

Tại xã Phú Lộc, đoạn đường nhựa vào thôn Tân An Hải (cách cầu Tư Hiền khoảng 450 m) cũng bị sóng biển khoét sâu, sạt lở nền đường từ 0,5–2 m trên chiều dài gần 500 m.

Khu vực đèo số 5, thôn Lộc Hưng được xác định có nguy cơ sạt lở cao
Khu vực đèo số 5, thôn Lộc Hưng được xác định có nguy cơ sạt lở cao

Do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện một số điểm sạt lở đất mới. Tại xã Khe Tre, vị trí thứ nhất ở ngã rẽ từ đường cao tốc vào trung tâm xã đã sạt lở mái taluy dương. Chính quyền địa phương phối hợp Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh triển khai xử lý và ngăn phương tiện qua lại.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế đặt biển cảnh báo ngăn phương tiện lưu thông tại các điểm sạt lở tại các tuyến đường
Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế đặt biển cảnh báo ngăn phương tiện lưu thông tại các điểm sạt lở tại các tuyến đường

Tại đèo số 5, thôn Lộc Hưng, khu vực có nguy cơ sạt lở cao, có thể cô lập 40 hộ dân. Địa phương đã lập phương án di dời đảm bảo an toàn. Ở khu vực trung tâm xã, đoạn giáp ranh thôn Đa Phú – Hà An (38 hộ) và thôn 2 (27 hộ) cũng có dấu hiệu sạt lở, đe dọa nhà dân.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự khu vực 3 - Phú Lộc, thành phố Huế phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ đưa một sản phụ đến bệnh viện.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự khu vực 3 - Phú Lộc, thành phố Huế phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ đưa một sản phụ đến bệnh viện.

Tại phường Kim Long, đoạn Km23+800 Quốc lộ 49 từ Chầm đến cầu Tuần bị sạt lở taluy âm ra phía bờ sông Hương, nguy cơ tiếp tục sụt xuống. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, tổ chức lưu thông 1 làn và túc trực theo dõi.

Đến 18h ngày 26/10, các xã, phường trên địa bàn đã tiến hành sơ tán, di dời 265 hộ với 730 nhân khẩu, chủ yếu tại Hóa Châu, An Cựu, Thanh Thủy, Thủy Xuân và Dương Nỗ.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật phương án ứng phó mưa lũ, chuẩn bị sẵn sàng di dời 10.132 hộ với 32.697 nhân khẩu tại khu vực ven biển, đầm phá, vùng trũng thấp và nơi có nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trước diễn biến mưa lũ phức tạp những ngày tới.

Huế công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển Phú Lộc

01:46, 27/10/2025

Huế công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển Phú Lộc

Thanh Hóa: Bờ sông Chu sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp an toàn hàng trăm hộ dân

10:36, 25/10/2025

Thanh Hóa: Bờ sông Chu sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp an toàn hàng trăm hộ dân

Từ khóa:

đô thị hồ chứa mưa lớn ngập lụt sạt lở tình trạng thiên tai

Đọc thêm

Huế mưa lớn, chính quyền kích hoạt còi hú cảnh báo thiên tai, học sinh nghỉ học

Huế mưa lớn, chính quyền kích hoạt còi hú cảnh báo thiên tai, học sinh nghỉ học

Mưa lớn kéo dài tới sáng 27/10 tại Huế khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập cục bộ, giao thông đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế đã có văn bản thông báo cho học sinh trên toàn địa bàn thành phố nghỉ học trong ngày 27/10 nhằm đảm bảo an toàn...

Huế căng mình ứng phó mưa lũ

Huế căng mình ứng phó mưa lũ

Ngày 26/10, mưa rất to trên diện rộng khiến mực nước sông Hương, sông Bồ vượt mức báo động 2, nhiều khu vực hạ du ở thành phố Huế bị ngập sâu. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu hộ đã được huy động, sẵn sàng ứng phó trong tình huống khẩn cấp.

Huế công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển Phú Lộc

Huế công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển Phú Lộc

Do ảnh hưởng của bão số 12, sóng lớn liên tục tấn công khiến đoạn bờ biển qua thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc (thành phố Huế) bị sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền hàng chục mét, đe dọa tuyến đường duy nhất vào khu dân cư Hải Bình với 63 hộ dân đang sinh sống.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025: Không gian sống động, trải nghiệm bất tận mỗi ngày ở VEC

Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025: Không gian sống động, trải nghiệm bất tận mỗi ngày ở VEC

Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã chính thức mở cửa với quy mô lớn chưa từng có. Được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup,… không gian hội chợ mở ra một hành trình mua sắm và trải nghiệm đa sắc.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025 phát hành ngày 27/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

Thế giới

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng thống Trump đạt thỏa thuận thương mại với một loạt nước Đông Nam Á

Thế giới

2

Đà Nẵng chấp thuận 5 dự án đủ điều kiện huy động tổng số vốn hơn 20.753 tỷ đồng

Dự án

3

Công ước Hà Nội: Ngọn hải đăng soi đường cho sự hợp tác toàn cầu về an ninh mạng

Tiêu điểm

4

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận về đất hiếm và thuế quan, đợi lãnh đạo phê chuẩn

Thế giới

5

Dragon Capital: Điều chỉnh 5-10% là bình thường, VN-Index có thể tăng bằng lần

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy