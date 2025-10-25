Thanh Hóa: Bờ sông Chu sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp an toàn hàng trăm hộ dân

Nhiều đoạn sông Chu chảy qua xã Lam Sơn (Thanh Hóa) đang sạt lở nghiêm trọng, hình thành những vách đứng cao từ 5–8m, ăn sâu vào đất liền, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hơn 200 hộ dân. Trong khi đó, các khu vực xung yếu vẫn chưa có công trình kè bảo vệ nào được triển khai...

Những ngày gần đây, dọc bờ sông Chu đoạn qua xã Lam Sơn, từng mảng đất lớn tiếp tục đổ sụp xuống lòng sông, tạo nên những hàm ếch sâu hoắm, sát ngay khu dân cư. Nhiều hộ dân sống trong cảnh nơm nớp lo sợ khi mỗi trận mưa lớn hay dòng nước lên cao, bờ sông lại bị cuốn thêm vài mét đất.

Toàn xã Lam Sơn toàn xã hiện có hơn 200 hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở cao

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Lam Sơn, toàn xã hiện có hơn 200 hộ dân ở các thôn 7, 8 và 3 nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao. Trong đó, thôn 7 là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với đoạn sạt lở dài khoảng 600m, đất bị cuốn sâu trung bình 15m vào khu dân cư, đe dọa trực tiếp khoảng 150 hộ, tương đương 600 nhân khẩu.

Dọc bờ sông Chu đoạn qua xã Lam Sơn nhiều phần bờ bị sạt lở nghiêm trọng tạo nên những hàm ếch sâu hoắm, sát ngay khu dân cư

Tại thôn 8, sạt lở kéo dài khoảng 300m, phần bờ bị ăn sâu trung bình 12m, ảnh hưởng đến khoảng 30 hộ (120 nhân khẩu). Thôn 3 cũng đang chịu tác động với chiều dài sạt lở khoảng 200m, trung bình 20m đất ven sông đã bị mất, đe dọa tới 25 hộ dân. Riêng khu vực thôn Thủ Trinh có đoạn sạt dài khoảng 400m, lấn sâu trung bình 12m, song đến nay vẫn chưa có bất kỳ hạng mục kè bảo vệ nào được đầu tư.

“Trước đây nhà tôi còn cách mép sông đến 20m, giờ chỉ còn chưa đầy 8m. Mỗi đêm nằm nghe tiếng đất sụp xuống sông mà không dám chợp mắt. Chúng tôi chỉ mong sớm có kè bảo vệ để được yên tâm sinh sống,” bà Nguyễn Thị Dân, người dân thôn 7, lo lắng nói.

Những năm gần đây, nhiều đoạn sông Chu liên tục bị dòng nước xói lở, khiến bờ sông bị “ăn sâu” và sạt lở ngày càng nghiêm trọng.

Cùng chung nỗi bất an, chị Nguyễn Thị Phượng, trú tại thôn 7, cho biết phần đất sau nhà đã bị dòng nước cuốn trôi sát tới khu bếp nấu ăn. “Một số hộ bên cạnh còn bị sạt luôn cả bếp xuống sông, giờ chỉ cần mưa thêm vài trận nữa là nhà tôi cũng khó giữ được,” chị Phượng chia sẻ.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình sạt lở, ông Lê Văn Niệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lam Sơn, cho biết chính quyền địa phương đã triển khai một số biện pháp tạm thời nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. “Xã đã cử lực lượng thường trực kiểm tra, cảnh báo tại chỗ, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án di dời khẩn cấp các hộ dân trong vùng nguy hiểm nếu xảy ra sự cố bất ngờ,” ông Niệm nói.

Tuy nhiên, theo ông Niệm đây chỉ là giải pháp tình thế. Việc xây dựng hệ thống kè kiên cố bảo vệ bờ sông và khu dân cư ven sông Chu cần nguồn vốn lên tới hàng trăm tỷ đồng, vượt xa khả năng ngân sách của địa phương. “Chúng tôi đã có văn bản báo cáo và đề xuất lên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét, hỗ trợ khẩn cấp kinh phí để xử lý tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân,” ông Niệm cho biết thêm.

Chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo tại các khu vực bị sạt lở

Theo quan sát thực tế, nhiều đoạn bờ sông tại Lam Sơn đã bị xói lở sâu, cây cối đổ ngổn ngang, nền đất nứt gãy kéo dài sát chân tường nhà dân. Người dân chỉ còn biết căng bạt, cắm cọc tre chắn tạm, mong giữ lại phần đất còn sót. Nhưng những biện pháp ấy cũng chỉ cầm chừng trước sức cuốn của dòng nước sông Chu ngày một mạnh hơn.

Nguy cơ hàng trăm hộ dân mất nhà, mất đất canh tác đang hiện hữu từng ngày. Người dân Lam Sơn vẫn trông chờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ các cấp, ngành để sớm có tuyến kè kiên cố, giúp họ yên tâm ổn định cuộc sống bên dòng sông Chu vốn gắn bó bao đời.