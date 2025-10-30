Công an thành phố Huế và những "trạm sạc 0 đồng" cho người dân giữa vùng lũ

Mưa lũ kéo dài, nhiều khu dân cư ở Huế chìm trong biển nước, điện mất, liên lạc đứt quãng. Giữa những ngày gian khó ấy, lực lượng công an thành phố đã nghĩ ra mô hình “trạm sạc 0 đồng” – một sáng kiến nhỏ nhưng ấm áp, giúp người dân giữ liên lạc và vững lòng vượt qua mùa lũ.

Những ngày mưa lũ dầm dề, thành phố Huế như chìm trong biển nước. Nhiều khu vực bị cô lập, điện mất trên diện rộng, khiến cuộc sống người dân vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật. Khi ánh đèn tắt phụt, điện thoại cạn pin, việc liên lạc với người thân trở thành nỗi lo lớn nhất của bà con vùng ngập.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế, chia sẻ rằng trong thiên tai, điều quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng người dân, nhưng giữ được liên lạc cũng là yếu tố then chốt để mọi sự hỗ trợ kịp thời, an toàn.

“Chúng tôi yêu cầu công an các xã, phường chủ động mang nguồn điện đến tận nơi bà con cần, tuyệt đối không để người dân phải liều mình vượt lũ chỉ để sạc điện thoại,” ông nói.

Người dân phường Hương Trà đang tranh thủ sạc điện thoại từ mô hình “Sạc điện thoại lưu động”

Ngay sau chỉ đạo, các đơn vị công an cơ sở đồng loạt triển khai. Nhiều phường, xã tận dụng máy phát điện sẵn có, đồng thời vận động thêm từ người dân, các cơ sở kinh doanh, được chính quyền hỗ trợ cấp dầu để những “trạm sạc 0 đồng” hoạt động suốt ngày đêm. Trong nước lũ cuồn cuộn, những chiếc máy phát nhỏ nhoi ấy lại trở thành điểm sáng, nơi bà con tụ lại, sạc điện, hỏi han nhau và nghe tin tức ngoài kia.

Trung tá Văn Đình Huy, Trưởng Công an phường Phú Bài, giọng trầm: “Có hôm bà con liều mình vượt nước xiết để ra chỗ có điện sạc điện thoại, rất nguy hiểm. Chúng tôi nghĩ đơn giản thôi, người dân cần điện thì mình mang điện đến. Vậy là anh em tự góp dầu, mượn máy phát của dân rồi đi từng xóm.”

Ở xã Dương Nỗ, chị Phạm Tâm An vẫn nhớ như in buổi sáng nước dâng ngập nhà, điện thoại vừa tắt nguồn. “Mấy hôm ni mất điện, không liên lạc được, lo đứt ruột. Nghe loa báo công an tới sạc pin, mừng lắm. Cái điện thoại nhỏ thôi, mà khi sạc được, lòng thấy yên hẳn,” chị nói, tay vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại vừa sạc xong.

Còn tại phường Phù Bài, anh Nguyễn Hữu Nam, kể: “Nhà tôi bị ngập gần mét, mất điện mấy ngày liền. Khi thấy các chú công an mang máy phát đến tận đầu ngõ, cả xóm như mở hội. Ai cũng tranh thủ sạc, vừa hỏi thăm, vừa kể chuyện. Nhìn mấy chú ướt sũng, cười tươi, thấy thương lắm. Giữa lúc khó khăn, chỉ cần ánh sáng ấy thôi cũng ấm lòng rồi”.

Giữa những ngày mưa lạnh, hình ảnh các chiến sĩ công an áo mưa ướt sũng, kiên trì ngồi bên máy phát giữa sân ngập nước, cẩn thận sạc từng chiếc điện thoại cho người dân đã khiến nhiều người xúc động. Một cán bộ Công an phường Vỹ Dạ kể, có người vừa cắm sạc xong, liền gọi vội cho con ở xa, chỉ kịp nói: “Mẹ vẫn bình an, đừng lo.” Rồi nước mắt cứ thế rơi theo tiếng mưa.