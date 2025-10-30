Thứ Năm, 30/10/2025

Hàng viện trợ khẩn cấp từ Nga đến với người dân Huế trong cơn bão lũ

Chu Minh Khôi

30/10/2025, 13:08

Trong bối cảnh thiên tai liên tiếp xảy ra tại miền Trung Việt Nam, sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế đã trở thành nguồn động viên lớn lao cho người dân nơi đây...

Tiếp nhận lô hàng cứu trợ tại sân bay Nội Bài.
Tiếp nhận lô hàng cứu trợ tại sân bay Nội Bài.

Sáng ngày 30/10/2025, tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp nhận lô hàng viện trợ khẩn cấp từ Chính phủ Liên bang Nga. Đây là một minh chứng rõ nét cho tình hữu nghị và sự đoàn kết quốc tế trong những thời điểm khó khăn.

Lô hàng viện trợ bao gồm 58 thuyền cứu nạn và thuyền công tác, 1.000 bộ bát đĩa, 1.000 chăn, 1.000 bộ đồ chăn màn, 55 bộ lều trại và một số lượng lớn thực phẩm đóng hộp, với tổng trọng lượng lên tới 29 tấn.

Những vật phẩm này được vận chuyển bằng chuyên cơ của Bộ Phòng vệ dân sự, Tình trạng khẩn cấp và Khắc phục hậu quả thiên tai Liên bang Nga.

Dỡ lô hàng từ khoang máy bay.
Dỡ lô hàng từ khoang máy bay.

Tại buổi lễ giao nhận, ông Gennady Bezdetko - Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam đã trao số hàng viện trợ này cho ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai. Dự kiến, lô hàng sẽ được chuyển đến thành phố Huế ngay trong ngày để kịp thời hỗ trợ người dân vùng thiên tai.

Sự kiện này không chỉ là một hoạt động viện trợ đơn thuần, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Đại sứ Gennady Bezdetko đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và người dân Việt Nam về những mất mát, thiệt hại do mưa lũ gây ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; đồng thời khẳng định cam kết của Nga trong việc tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong công tác phòng, chống thiên tai. Đây là một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết quốc tế, khi các quốc gia sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn.

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ quý báu từ Chính phủ và nhân dân Liên bang Nga, ông Nguyễn Trường Sơn khẳng định: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai sẽ đảm nhận tốt vai trò điều phối, kịp thời chuyển số hàng viện trợ đến thành phố Huế, để địa phương có thể nhanh chóng cấp phát cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để đảm bảo hàng viện trợ đến tay người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Sự hỗ trợ từ Nga không chỉ mang lại những vật phẩm thiết yếu mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho người dân Huế trong thời điểm khó khăn này. Những thuyền cứu nạn, lều trại và thực phẩm đóng hộp sẽ giúp người dân vượt qua giai đoạn khắc nghiệt, ổn định cuộc sống và tái thiết sau thiên tai. Đồng thời, sự kiện này cũng là dịp để Việt Nam và Nga củng cố mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong tương lai.

Máy bay Nga chở hàng cứu trợ đáp xuống sân bay Nội Bài.
Máy bay Nga chở hàng cứu trợ đáp xuống sân bay Nội Bài.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, việc tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống thiên tai là vô cùng cần thiết. Sự hỗ trợ từ Nga là một ví dụ điển hình cho thấy tầm quan trọng của sự đoàn kết và hợp tác toàn cầu trong việc ứng phó với những thách thức chung. Đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi quốc gia trong việc bảo vệ môi trường và xây dựng một thế giới bền vững hơn.

