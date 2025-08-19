Mức độ quan tâm bất động sản đồng loạt tăng ở nhiều khu vực

Trong tháng 7/2025, mức độ quan tâm bất động sản bán và cho thuê trên cả nước tăng lần lượt 13% và 15% so với tháng trước. Xu hướng này diễn ra đồng loạt ở nhiều khu vực. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũ, mức độ quan tâm đều tăng 11%; còn ở các địa phương khác, mức tăng trung bình khoảng 15% so với tháng 6/2025.

Theo số liệu từ Cục Thống kê và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kinh tế vĩ mô trong 7 tháng đầu năm 2025 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. GDP quý 2/2025 tăng 7,96% so với cùng kỳ năm trước; vốn FDI đăng ký đạt 13,6 tỷ USD, tăng 8,4%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng tăng 9,3%, đạt 3.993 tỷ đồng.

Đối với thị trường bất động sản, dữ liệu từ Cục Thống kê và Batdongsan.com.vn cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2025, vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực này đạt hơn 4,8 tỷ USD, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ 2024. Bên cạnh đó, tín dụng vào bất động sản tiếp tục tăng, nhiều ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng đạt 20-30%, cao gấp 3 lần so với bình quân toàn hệ thống.

Ngoài dòng vốn, trong 7 tháng còn có gần 3.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 7% so với cùng kỳ; gần 2.940 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 51%; trong khi số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn giảm 2%.

XUẤT HIỆN NHIỀU ĐIỂM SÁNG

Trên nền tảng kinh tế vĩ mô khởi sắc, diễn biến của thị trường bất động sản cũng chuyển biến tích cực. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, trong tháng 7/2025, mức độ quan tâm đến bất động sản bán và cho thuê trên cả nước đã tăng lần lượt 13% và 15% so với tháng trước.

Xu hướng này diễn ra đồng loạt ở nhiều khu vực. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (cũ), mức độ quan tâm đều tăng 11%; tại Thành phố Hồ Chí Minh mới, mức tăng đạt 13%; còn ở các địa phương khác, mức tăng trung bình khoảng 15% so với tháng 6/2025.

Nguyên nhân chủ yếu được cho là nhiều chủ đầu tư đang tập trung đẩy mạnh kế hoạch bán hàng, tranh thủ chốt giao dịch trước tháng ngâu. Mặt khác, hàng loạt dự án và công trình hạ tầng khánh thành hoặc khởi công nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) đã tạo thêm sức bật, kéo theo mức độ quan tâm, tìm kiếm bất động sản nơi có dự án tăng lên rõ rệt.

Cụ thể, ở phân khúc bất động sản bán trong tháng 7/2025, tất cả các loại hình từ chung cư, nhà riêng, nhà mặt phố đến biệt thự, đất nền và đất dự án đều tăng trưởng về mức độ quan tâm, mức tăng dao động 10-15% so với tháng 6. Giá bán bất động sản phổ biến tiếp tục giữ đà tăng suốt hai năm qua ở hầu hết các loại hình. Trong đó, mạnh nhất là đất tăng 44% và chung cư tăng 42% so với quý 1/2024.

Tương tự, bất động sản cho thuê cũng có mức độ quan tâm tăng ở hầu hết các loại hình trong tháng 7/2025, dao động từ 9-21% so với tháng trước. Tuy nhiên, giá cho thuê ở giai đoạn quý 1/2024 đến quý 3/2025 nhìn chung đi ngang, ngoại trừ phân khúc nhà mặt phố đạt mức tăng 7%.

BẤT ĐỘNG SẢN Ở THỰC LÊN NGÔI

Trong tháng 7/2025, cả bất động sản bán và bất động sản cho thuê tại thị trường Hà Nội đều tăng trưởng về mức độ quan tâm, đồng loạt là 10% so với tháng 6/2025, trong khi lượng tin đăng lần lượt giảm nhẹ 1% và 7%.

Đáng chú ý với bất động sản bán, nhu cầu tìm mua để ở tương đối cao, thể hiện rõ nhất ở loại hình nhà riêng và chung cư. Mức độ quan tâm của người tìm kiếm bất động sản với hai loại hình này dẫn đầu thị trường, với nhà riêng tăng 13% và chung cư tăng 12%, cho thấy làn sóng mua ở thực vẫn đang tiếp diễn, tạo sự bền vững cho thị trường. Trong khi một số loại hình khác như: nhà mặt phố, biệt thự và đất nền chỉ chứng kiến mức độ quan tâm tăng nhẹ, dao động từ 3-6%. Riêng loại hình đất dự án, mức độ quan tâm giảm 4% so với tháng 6/2025.

Còn bất động sản cho thuê, người tìm kiếm quan tâm nhiều nhất đến văn phòng và nhà riêng. Mức độ quan tâm trong tháng 7 tăng trưởng lần lượt 19% và 15% so với tháng trước. Các loại hình nhà trọ, chung cư, nhà mặt phố, kho xưởng cho thuê có mức độ quan tâm tăng khoảng từ 4-11%.

Cùng thời điểm, mức độ quan tâm bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) có xu hướng tăng trưởng khá nổi bật, đặc biệt ở bất động sản bán với mức tăng 11% vào tháng 7/2025 so với tháng 6/2025 và lượng tin đăng tăng nhẹ. Xét theo từng loại hình, tương tự thị trường Hà Nội, chung cư và nhà riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh đều dẫn đầu về mức độ quan tâm, với mức tăng tương ứng là 13% và 11%.

Riêng bất động sản cho thuê, văn phòng và chung cư là loại hình nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Mức tăng khá mạnh, lần lượt tăng 24% và 22% trong tháng 7/2025. Các loại hình nhà trọ, nhà mặt phố, kho xưởng và nhà riêng chỉ ghi nhận mức độ quan tâm tăng nhẹ, dao động từ 6-17%.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, thị trường bất động sản Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn cải thiện rõ nét. Trong tháng 7/2025, thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tín hiệu phục hồi nhờ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố vĩ mô và vi mô. Mức độ quan tâm tại một số dự án căn hộ, đất nền và nhà phố đều tăng từ 10–15%, phản ánh sự trở lại của dòng tiền và tâm lý tích cực từ phía nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, ông Tuấn nhận định những động lực về hạ tầng và chính sách tiếp tục tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng bền vững. Việc Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, triển khai các dự án trọng điểm như Vành đai 3, đường sắt cao tốc, cùng với dòng vốn FDI tích cực đã củng cố niềm tin cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

“Thị trường đang bước vào giai đoạn phục hồi chọn lọc, những khu vực có hạ tầng kết nối tốt và dự án có pháp lý minh bạch sẽ là tâm điểm thu hút dòng vốn. Đây chính là nền móng để Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tăng trưởng trong ngắn hạn, mà còn chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển hơn trong những năm tới”, đại diện Batdongsan.com.vn bình luận.