Mục tiêu ngành công nghiệp thâm dụng sở hữu trí tuệ đóng góp ít nhất 35% giá trị GDP vào năm 2035

Đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu đến năm 2035, phấn đấu tỉ trọng các ngành công nghiệp thâm dụng sở hữu trí tuệ đóng góp ít nhất 35% giá trị GDP, đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước có hệ thống sở hữu trí tuệ tiên tiến trên thế giới...

Ngày 23/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp về Đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sở hữu trí tuệ trong tình hình mới.

Báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết về quan điểm chỉ đạo, Dự thảo Nghị quyết nêu sở hữu trí tuệ là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và là công cụ chiến lược.

Đồng thời, phát triển sở hữu trí tuệ phải gắn với phát triển kinh tế, mục tiêu tăng trưởng, chuyển đổi mô hình kinh tế dựa trên tri thức và sáng tạo giai đoạn tới chú trọng hơn nữa công tác bảo vệ và khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ; thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu là những nội dung trọng tâm, cốt lõi, trong đó thể chế là điều kiện tiên quyết, cần hoàn thiện và đi trước một bước.

Mục tiêu đến năm 2035, phấn đấu tỉ trọng các ngành công nghiệp thâm dụng sở hữu trí tuệ đóng góp ít nhất 35% giá trị GDP; 100% cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nội dung sở hữu trí tuệ trong chương trình đào tạo; 100% bộ, ngành, địa phương có chương trình phát triển, quản lý và khai thác sở hữu trí tuệ phù hợp chuẩn mực quốc tế.

Cùng với đó, thị trường giao dịch quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ hoạt động hiệu quả với số lượng giao dịch hàng năm tăng trung bình 10%. Giá trị xuất khẩu của các ngành công nghiệp văn hóa tăng bình quân 8%/năm, đồng thời phấn đấu có trên 10 thương hiệu quốc gia thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa được định vị và khẳng định giá trị trên thị trường quốc tế...

Toàn cảnh cuộc họp Đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới - Ảnh: VGP.

Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước có hệ thống sở hữu trí tuệ tiên tiến trên thế giới. Quyền sở hữu trí tuệ, cùng với tài sản vô hình khác, chiếm tỉ trọng không thấp hơn 80% giá trị thị trường của các doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất ở Việt Nam.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan đã đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của Bộ Chính trị do Bộ Khoa học và Công nghệ chuẩn bị; trao đổi về sự cần thiết ban hành Nghị quyết chuyên biệt riêng của Bộ Chính trị về sở hữu trí tuệ; thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp đủ mạnh để đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao Bộ Khoa học và Công nghệ đã khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án. Dự thảo Nghị quyết đã đánh giá tương đối đầy đủ hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam thời gian qua và thể hiện, nhận thức vai trò quan trọng của sở hữu trí tuệ trong tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế.

"Cần xây dựng Nghị quyết đúng tầm một nghị quyết của Bộ Chính trị, nêu bật những vấn đề mấu chốt của sở hữu trí tuệ, đồng thời nghiên cứu, cập nhật tình hình quốc tế", Phó Thủ tướng lưu ý.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng nhấn mạnh các mục đích của Đề án: Khơi thông được nguồn lực sở hữu trí tuệ đóng góp cho sự phát triển kinh tế; đảm bảo công tác bảo hộ, khai thác, quản lý, phát triển; thu hút được đầu tư trực tiếp và gián tiếp hướng tới đầu tư công nghệ cao; thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước; đảm bảo vấn đề an ninh quốc gia; thực thi các cam kết quốc tế.

Yêu cầu đặt ra là phải đánh giá đúng thực trạng sở hữu trí tuệ và các điểm nghẽn để đề ra giải pháp đảm bảo trúng, đúng, mới, đột phá, tránh trùng lặp với quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Phó Thủ tướng đề nghị Ban Soạn thảo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết.