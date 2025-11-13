Mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên, GDP đầu người đạt 5.400-5.500 USD

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Đỗ Như
13/11/2025, 10:27
Chính phủ tiếp tục chỉ đạo điều hành đồng bộ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô, các giải pháp trên các lĩnh vực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
Sáng 13/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực, khả thi, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Nghị quyết quy định rõ mục tiêu, 15 chỉ tiêu chủ yếu và 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên cơ sở bám sát dự thảo Văn kiện Đại hội 14 của Đảng và Kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 13.
Về mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo điều hành đồng bộ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô, các giải pháp trên các lĩnh vực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 đô la Mỹ (USD); Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,96%; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%...
Trong đó, tiếp tục điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường quản lý thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Phát huy nguồn lực từ ngân sách Nhà nước kết hợp với nguồn lực xã hội để triển khai hiệu quả các đột phá chiến lược và các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.
Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp, bảo đảm khả năng tiếp cận vốn với chi phí hợp lý. Hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Quản lý chặt chẽ thị trường vàng, bất động sản. Phát triển mạnh thị trường trong nước, thúc đẩy du lịch, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, khai thác hiệu quả các FTA đã ký kết và các thị trường xuất khẩu tiềm năng.
Bên cạnh việc tán thành các nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ kiến nghị, Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.
Một trong những nhiệm vụ là cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các địa phương và tích hợp dữ liệu lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; hoàn thiện và hoạt động sàn giao dịch bất động sản.
Ngoài ra, xây dựng Đề án xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; tiếp tục rà soát, điều chỉnh phù hợp lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang lưu hành ở Việt Nam…
Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ theo hướng hiện đại. Năm 2026 tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số chiếm khoảng 14% GDP của cả nước. Ngân sách trung ương tập trung đầu tư vào các dự án quan trọng quốc gia, công trình, dự án lớn, có tính liên vùng, liên quốc gia, quốc tế; ngân sách địa phương tập trung đầu tư vào các công trình, dự án có tính liên tỉnh, liên xã; bảo đảm đầu tư trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, có tính lan tỏa cao, kiên quyết không dàn trải, không manh mún.
Tập trung đầu tư xây dựng, bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, thông minh, kết nối quốc gia, quốc tế. Nhất là các công trình giao thông trọng điểm, hệ thống đường sắt, hệ thống sân bay quốc tế, hệ thống cảng biển, hạ tầng năng lượng. Thúc đẩy phát triển các dự án có tính liên vùng và hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng chuyển đổi số; điều chỉnh quy hoạch phù hợp với bối cảnh mới.
Về hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, trọng tâm là pháp luật về đầu tư, kinh doanh để giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển.
Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, cần tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế; đẩy mạnh Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội; năm 2026 phấn đấu hoàn thành trên 110 nghìn căn.
Về hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cần thực hiện việc đánh giá công chức theo tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức (KPI). Triển khai hiệu quả cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đối với người có tài năng.
09:01, 06/11/2025
Thảo luận về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), nhiều đại biểu đề nghị cần bổ sung quy định rõ ràng, cụ thể về “hàng không tầm thấp”, đặc biệt là phương tiện bay không người lái (UAV), nhằm hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm an toàn và thúc đẩy phát triển lĩnh vực mới này...
Chiều 12/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021–2026 tổ chức kỳ họp thứ năm để kiện toàn nhân sự chủ chốt của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021–2026.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2229/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một chiến lược toàn diện, dài hạn và đồng bộ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế...
Giai đoạn 2021–2025 khép lại với nhiều biến động chưa từng có, nhưng cũng là quãng thời gian Việt Nam khẳng định bản lĩnh vượt khó, duy trì ổn định vĩ mô và đạt nhiều kết quả toàn diện. Tọa đàm “Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021–2025: Chống chịu và bứt phá” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức đã nhìn lại chặng đường đặc biệt này.
Sau hơn một năm triển khai, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã khẳng định vai trò nòng cốt trong gìn giữ bình yên từ mỗi thôn, bản, khu phố. Hội nghị sơ kết toàn quốc diễn ra chiều 12/11 có sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ghi nhận những kết quả bước đầu và định hướng nhiệm vụ thời gian tới.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: