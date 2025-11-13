Thứ Năm, 13/11/2025

Mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên, GDP đầu người đạt 5.400-5.500 USD

Đỗ Như

13/11/2025, 10:27

Chính phủ tiếp tục chỉ đạo điều hành đồng bộ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô, các giải pháp trên các lĩnh vực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ảnh: Quốc hội.
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ảnh: Quốc hội.

Sáng 13/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ GẮN VỚI ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực, khả thi, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Nghị quyết quy định rõ mục tiêu, 15 chỉ tiêu chủ yếu và 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên cơ sở bám sát dự thảo Văn kiện Đại hội 14 của Đảng và Kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 13.

Về mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo điều hành đồng bộ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô, các giải pháp trên các lĩnh vực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 đô la Mỹ (USD); Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,96%; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%...

VnEconomy

Trong đó, tiếp tục điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường quản lý thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Phát huy nguồn lực từ ngân sách Nhà nước kết hợp với nguồn lực xã hội để triển khai hiệu quả các đột phá chiến lược và các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp, bảo đảm khả năng tiếp cận vốn với chi phí hợp lý. Hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Quản lý chặt chẽ thị trường vàng, bất động sản. Phát triển mạnh thị trường trong nước, thúc đẩy du lịch, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, khai thác hiệu quả các FTA đã ký kết và các thị trường xuất khẩu tiềm năng.

THỰC HIỆN TỐT CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Bên cạnh việc tán thành các nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ kiến nghị, Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Một trong những nhiệm vụ là cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các địa phương và tích hợp dữ liệu lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; hoàn thiện và hoạt động sàn giao dịch bất động sản.

Ngoài ra, xây dựng Đề án xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; tiếp tục rà soát, điều chỉnh phù hợp lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang lưu hành ở Việt Nam…

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quốc hội.
Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ theo hướng hiện đại. Năm 2026 tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số chiếm khoảng 14% GDP của cả nước. Ngân sách trung ương tập trung đầu tư vào các dự án quan trọng quốc gia, công trình, dự án lớn, có tính liên vùng, liên quốc gia, quốc tế; ngân sách địa phương tập trung đầu tư vào các công trình, dự án có tính liên tỉnh, liên xã; bảo đảm đầu tư trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, có tính lan tỏa cao, kiên quyết không dàn trải, không manh mún.

Tập trung đầu tư xây dựng, bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, thông minh, kết nối quốc gia, quốc tế. Nhất là các công trình giao thông trọng điểm, hệ thống đường sắt, hệ thống sân bay quốc tế, hệ thống cảng biển, hạ tầng năng lượng. Thúc đẩy phát triển các dự án có tính liên vùng và hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng chuyển đổi số; điều chỉnh quy hoạch phù hợp với bối cảnh mới.

Về hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, trọng tâm là pháp luật về đầu tư, kinh doanh để giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển. 

Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, cần tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế; đẩy mạnh Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội; năm 2026 phấn đấu hoàn thành trên 110 nghìn căn. 

Về hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cần thực hiện việc đánh giá công chức theo tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức (KPI). Triển khai hiệu quả cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đối với người có tài năng.

Từ khóa:

tăng trưởng GDP 2016

Chủ đề:

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

