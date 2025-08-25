MWG đã chi 200 tỷ mua lô trái phiếu riêng lẻ của ACBS

Toàn bộ số tiền huy động từ đợt phát hành lần này, ACBS dự kiến sử dụng để thanh toán khoản vay tại Eximbank – Chi nhánh Quận 1, TP HCM.

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố thông tin kết quả chào bán 200 trái phiếu mã ASS12501 phát hành ngày 18/8/2025.

Cụ thể: ACBS đã phát hành thành công 200 trái phiếu riêng lẻ. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.



Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, thời điểm đáo hạn vào 18/8/2027. Lãi suất cố định 6,5% mỗi năm, kỳ trả lãi được thực hiện 6 tháng một lần và thanh toán gốc một lần vào ngày đáo hạn.

Nhà đầu tư chuyên nghiệp mua trọn lô trái phiếu này là CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) và ACBS là công ty chứng khoán thuộc sở hữu 100% của Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB-HOSE).

Toàn bộ số tiền huy động từ đợt phát hành lần này, ACBS dự kiến sử dụng để thanh toán khoản vay tại Eximbank – Chi nhánh Quận 1, TP HCM.

Ngay sau đó, ACBS đã chốt danh sách trái chủ đăng ký trái phiếu tại VDSC vào ngày 22/8 và đăng ký giao dịch trái phiếu tại HNX.

Được biết, MWG đã công bố kết quả kinh doanh 7 tháng năm 2025. Theo đó, lũy kế 7 tháng 2025, hai chuỗi TGDĐ và ĐMX ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với tổng doanh thu đạt 58 ngàn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Chuỗi hiện vận hành ít hơn khoảng 180 cửa hàng so với mức trung bình 7 tháng đầu năm 2024. Do đó, động lực chính đến từ cải thiện doanh thu cửa hàng hiện hữu với mức tăng 15%. Theo MWG, kết quả này khẳng định rõ nét chiến lược “giảm lượng – tăng chất”, tập trung nâng cao chất lượng điểm bán, tối ưu nền tảng sẵn có gồm triển khai tư duy làm chủ cho đội ngũ vận hành, giúp cửa hàng hoạt động hiệu quả hơn; tập trung vào bán sự an tâm, tốc độ, trải nghiệm và dịch vụ thay vì chạy đua về giá.

Tính riêng tháng 7/2025, doanh thu đạt gần 8,7 ngàn tỷ đồng – tháng thứ 5 liên tiếp duy trì đà tăng trưởng, cao hơn 21% so với cùng kỳ và cải thiện 3% so với tháng trước. Động lực đến từ sự tăng trưởng ở hầu hết các ngành hàng lớn như điện thoại, máy tính xách tay (với chương trình “tựu trường” được chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai sớm) và điện máy.

Kênh online sau 7 tháng ghi nhận gần 3,2 ngàn tỷ đồng, chiếm 5,4% tổng doanh thu.

Chuỗi BHX ghi nhận lũy kế 7 tháng 2025, chuỗi Bách Hóa Xanh đạt gần 26,5 ngàn tỷ đồng doanh thu, tăng 15% so với cùng kỳ. Động lực đến từ cả hai nhóm ngành hàng chính là thực phẩm tươi sống và FMCG.

Chuỗi đã mở thêm 434 cửa hàng, trong đó gần 55% tập trung tại khu vực miền Trung. Các cửa hàng mới ghi nhận tổng lợi nhuận dương ở cấp độ cửa hàng (sau khi trừ toàn bộ chi phí vận hành trực tiếp). Trong nửa cuối năm, bên cạnh việc duy trì hiệu quả vận hành, chuỗi sẽ tiếp tục mở rộng chọn lọc tại các tỉnh thành đã có sự hiện diện của cửa hàng Bách Hóa Xanh.

Sau giai đoạn rà soát và tối ưu chi phí trong các tháng mưa nhiều, chuỗi đã quay lại quỹ đạo tăng doanh thu với mức cải thiện 4% trong tháng 7 so với tháng 6.

Các chuỗi còn lại gồm:

- Chuỗi An Khang trong tháng 7/2025 ghi nhận doanh thu trung bình trên cửa hàng cải thiện một chữ số so với tháng trước và cùng kỳ, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả vận hành và mang lại lợi nhuận cho tập đoàn.

- Chuỗi AvaKids duy trì tăng trưởng ấn tượng, doanh thu trung bình trên cửa hàng tăng hai chữ số so với tháng 7/2024 và tăng trưởng dương theo tháng. Chuỗi đã đạt lợi nhuận ở cấp độ công ty và tiếp tục cải thiện kết quả tài chính theo từng tháng.

- Chuỗi EraBlue sau 7 tháng 2025 ghi nhận tăng trưởng doanh thu hơn 70% so với cùng kỳ, các tháng còn lại chuỗi sẽ tiếp tục mở rộng để đạt mục tiêu vận hành 150 cửa hàng vào cuối năm. Chuỗi đã đạt lợi nhuận ở cấp độ công ty và đang tiếp tục cải thiện các chỉ số tài chính.

Tính đến cuối tháng 7/2025, MWG có tổng cộng 1.014 cửa hàng Thế giới Di động (bao gồm Topzone); 2.022 cửa hàng Điện Máy Xanh (bao gồm ĐMS); 2.204 cửa hàng Bách Hóa Xanh; 326 nhà thuốc An Khang; 62 cửa hàng AVAKids và 126 cửa hàng Erablue (liên doanh tại Indonesia).

Còn trên Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025, MWG ghi nhận có tổng lượng tiền mặt (tiền, tương đương tiền, tiền gửi) và đầu tư tài chính ngắn hạn của MWG đạt con số kỷ lục 40.333 tỷ đồng, tăng hơn 6.100 tỷ so với đầu năm.

Trong đó, MWG gửi ngân hàng là gần 22.193 tỷ đồng với kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm; đầu tư 12.111 tỷ đồng vào trái phiếu và các khoản đầu tư khác có kỳ hạn dưới 1 năm. Ngoài ra, MWG còn có khoản đầu tư trái phiếu dài hạn 850 tỷ đồng.

Theo đó, tổng nguồn thu từ hoạt động tài chính mang về 1.462 tỷ đồng - trong đó, lãi tiền gửi đạt gần 1.234 tỷ đồng và lãi trái phiếu cũng lên tới hơn 121 tỷ đồng.