Mỹ tăng tốc quy hoạch phổ tần cho 6G, 7GHz dẫn đầu cuộc đua

Dù 5G vẫn đang trong quá trình mở rộng trên toàn cầu, giới công nghệ dự báo thế hệ 6G có thể chính thức được thương mại hoá vào khoảng năm 2030...

Từ tháng 10/2024, tổ chức 5G Americas đã công bố một báo cáo đề xuất sử dụng băng tần 7GHz cho mạng 6G trong tương lai. Đề xuất này cũng nhận được sự ủng hộ từ hai “ông lớn” thiết bị viễn thông là Nokia và Ericsson.

Theo Phone Arena, Tổng thống Donald Trump cũng sớm thể hiện sự quan tâm tới cuộc đua 6G. Tháng 12 năm ngoái, ông đã ký bản ghi nhớ “Giành chiến thắng trong cuộc đua 6G”, yêu cầu NTIA nghiên cứu các dải tần thuộc 7GHz, cụ thể từ 7125MHz đến 7400MHz.

Trong khuôn khổ đạo luật thuế và hạ tầng và các bản ghi nhớ bổ sung, Mỹ cũng yêu cầu dành riêng 600MHz phổ tần trong dải từ 1,3GHz đến 10GHz cho hình thức cấp phép sử dụng độc quyền. Bên cạnh đó, một số hệ thống hiện do chính phủ liên bang vận hành có thể sẽ phải chuyển sang các dải tần khác trong khoảng từ 7,4GHz đến 8,4GHz nhằm nhường chỗ cho các dịch vụ 6G trong tương lai.

Mới đây, Cục Quản lý Thông tin và Viễn thông Quốc gia Mỹ (NTIA) đã đưa vào vận hành một trang web mới nhằm cập nhật tiến độ nghiên cứu đối với các băng tần được đánh giá tiềm năng cho 6G. Theo đó, mỗi dải tần phải trải qua 12 bước nghiên cứu và đánh giá kỹ thuật trước khi được đề xuất đưa vào sử dụng thương mại.

Trong số này, băng tần 7GHz đang đi xa nhất khi đã hoàn thành đến giai đoạn giữa nhiệm vụ thứ tám và thứ chín, với bước tiếp theo là phân tích nguy cơ nhiễu phổ. Điều này cho thấy 7GHz hiện là ứng viên sáng giá nhất cho hạ tầng 6G tại Mỹ. Trong khi đó, băng tần 4,4GHz mới hoàn tất ba nhiệm vụ đầu tiên và chuẩn bị bước sang giai đoạn đánh giá thứ tư. Các băng tần 2.7GHz và 1.6GHz đang tiến đến nhiệm vụ thứ năm.

Giám đốc NTIA, bà Arielle Roth, cho biết cơ quan này đang tập trung đẩy nhanh xác định phổ tần phù hợp trong dải 7GHz. Báo cáo cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào tháng 12 tới.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh của CTIA, bà Roth nhấn mạnh bài toán phổ tần không chỉ nằm ở việc tìm thêm tài nguyên mới mà còn ở cách tái cấu trúc và khai thác hiệu quả các dải tần hiện có.

“Chúng ta có thể tái cấu hình, hiện đại hóa và tạo thêm không gian sử dụng”, bà nói, đồng thời cho rằng hiệu quả khai thác phổ tần càng cao thì giá trị kinh tế tạo ra càng lớn.

Trong bài phát biểu của mình, bà Roth nhiều lần nhắc tới Tổng thống Donald Trump. Ông từng gây chú ý vào tháng 2/2019 khi đăng tải dòng trạng thái cho rằng Mỹ cần triển khai 6G “càng sớm càng tốt”. Thời điểm đó, nhiều người xem đây là phát ngôn mang tính bốc đồng hoặc thiếu thực tế. Nhưng hiện nay, những động thái liên tiếp từ chính quyền Trump cho thấy ông thực sự dành nhiều quan tâm cho cuộc đua viễn thông thế hệ mới.

Giới chuyên gia nhận định cuộc đua 6G có thể sẽ buộc các nhà mạng Mỹ thay đổi đáng kể cách tiếp cận trong xây dựng hạ tầng viễn thông.

Nhiều khả năng AT&T và Verizon sẽ không lặp lại sai lầm ở giai đoạn đầu triển khai 5G, khi quá chú trọng vào tốc độ cực cao thay vì độ phủ sóng thực tế. Khi đó, hai nhà mạng này ưu tiên sử dụng băng tần mmWave — loại phổ tần có khả năng cung cấp tốc độ rất nhanh nhưng phạm vi phủ sóng ngắn và khó xuyên vật cản, khiến trải nghiệm người dùng thiếu ổn định và chỉ phát huy hiệu quả tại một số khu vực giới hạn.

Trong khi đó, T-Mobile lại tận dụng lợi thế từ thương vụ thâu tóm Sprint Corporation để khai thác phổ tần tầm trung 2,5GHz. Đây được xem là dải tần tạo sự cân bằng giữa tốc độ và khả năng phủ sóng. Nhờ đó, T-Mobile xây dựng được mạng 5G có vùng phủ rộng hơn nhưng vẫn duy trì tốc độ cao, mang lại trải nghiệm ổn định hơn cho người dùng và dần vươn lên trở thành nhà mạng sở hữu hạ tầng 5G được đánh giá hàng đầu tại Mỹ hiện nay.