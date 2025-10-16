Mỹ thiệt hại 15 tỷ USD mỗi ngày vì chính phủ đóng cửa

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, việc chính phủ liên bang đóng cửa suốt hai tuần qua đang khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại khoảng 15 tỷ USD mỗi ngày do nhiều hoạt động bị đình trệ.

Vì vậy, ông kêu gọi các nghị sĩ Đảng Dân chủ hợp tác với Đảng Cộng hòa để chấm dứt tình trạng này, đồng thời cảnh báo rằng nếu kéo dài sẽ gây tổn thất nghiêm trọng.

Kể từ ngày 1/10, chính phủ Mỹ đóng cửa do bế tắc tại Quốc hội về dự thảo ngân sách mới, khiến nhiều cơ quan liên bang phải tạm dừng hoạt động.

“Tình trạng chính phủ đóng cửa đang bắt đầu ảnh hưởng tới phần cốt lõi của nền kinh tế Mỹ. Làn sóng đầu tư mới, đặc biệt trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, chỉ vừa khởi động, nhưng sự gián đoạn của chính phủ đang ngày càng trở thành một rào cản lớn,” ông Bessent phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington ngày 15/10, bên lề chuỗi hội nghị thường niên của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

“Nhu cầu đã bị dồn nén một thời gian dài và các chính sách của Tổng thống Donald Trump sau đó đã kích hoạt làn sóng bùng nổ trở lại. Điều duy nhất đang cản trở chúng ta là việc chính phủ đóng cửa”, ông Bessent nói tiếp.

Ông Bessent cho rằng các ưu đãi trong luật thuế của Đảng Cộng hòa cùng các chính sách thuế quan của ông Trump sẽ tiếp tục thúc đẩy làn sóng đầu tư và duy trì đà tăng trưởng kinh tế.

“Chúng ta có thể đang bước vào một giai đoạn tương tự cuối thế kỷ 19, khi các tuyến đường sắt xuất hiện, hay thập niên 1990, khi internet và làn sóng công nghệ văn phòng bùng nổ”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ phát biểu.

Theo biên bản ghi nhớ của Nhà Trắng công bố ngày 1/10/2025, Hội đồng Cố vấn Kinh tế (CEA) cảnh báo về tác động nghiêm trọng từ việc chính phủ đóng cửa kéo dài. Cơ quan này ước tính mỗi tuần đóng cửa có thể khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại khoảng 15 tỷ USD về tổng sản phẩm trong nước (GDP).

"Nếu tình trạng đình trệ kéo dài một tháng, dự báo sẽ có thêm 43.000 người mất việc và tiêu dùng giảm khoảng 30 tỷ USD, một nửa do công chức liên bang mất thu nhập và nửa còn lại do tác động lan tỏa đến các lĩnh vực khác", CEA ước tính.

Tính đến ngày 15/10, khoảng 750.000 công chức liên bang Mỹ đang tạm nghỉ không lương, trong khi 690.000 người khác vẫn phải đi làm mà không được trả lương. Nếu tình trạng này kéo dài đến cuối tháng, dự báo sẽ có tới 1,8 triệu người mất thu nhập.

Tại họp báo trên, ông Bessent cũng cho biết thâm hụt ngân sách Mỹ trong năm tài chính 2025, kết thúc vào ngày 30/9, thấp hơn mức 1,833 nghìn tỷ USD của năm tài chính trước. Dù không tiết lộ con số cụ thể, ông dự báo tỷ lệ thâm hụt trên GDP có thể giảm xuống khoảng 3% trong những năm tới. Bộ Tài chính Mỹ hiện vẫn chưa công bố số liệu chính thức.

Tuần trước, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính thâm hụt ngân sách năm 2025 chỉ giảm nhẹ xuống 1,817 nghìn tỷ USD, mặc dù thu thuế quan tăng 118 tỷ USD nhờ các mức thuế mới.

Ông Bessent cho biết tỷ lệ thâm hụt so với GDP - một số liệu quan trọng - hiện đã ở mức trên 5% và cảnh báo đây là mức cao cần theo dõi chặt chẽ trong quản lý ngân sách. Khi được hỏi liệu có thể đưa tỷ lệ thâm hụt trên GDP xuống mức khoảng 3% hay không, ông Bessent khẳng định “hoàn toàn có thể”, nếu nền kinh tế tăng trưởng mạnh hơn và chi tiêu ngân sách được kiểm soát tốt hơn.