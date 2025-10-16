ANV chốt danh sách chia cổ tức, Tổng giám đốc dự kiến bán bớt cho nhà đầu tư chiến lược

Trong quý 3/2025, ban lãnh đạo ước tính doanh thu khoảng 2.000 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế khoảng 300 tỷ đồng, tăng 710% so với cùng kỳ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Nam Việt (mã ANV-HOSE).

Theo đó, ANV thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 5%/năm, tổng là 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/10 và ngày thanh toán là ngày 10/11 tới.

Với hơn 266,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính ANV sẽ dành tương ứng 266,2 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Nguồn vốn được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2025 của Công ty.

Trong đó, ông Doãn Tới, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc ANV hiện nắm giữ 54,98% vốn sẽ được nhận về hơn 146 tỷ đồng; trong khi con trai là ông Doãn Chí Thanh sở hữu 11,07% vốn ANV cũng nhận hơn 29 tỷ đồng.

Theo báo cáo của SSI Research, sau chuyến thăm quan cơ sở chế biến và vùng nuôi của Navico (ANV) vào cuối tuần qua, SSI Research đã có thêm thông tin về sản phẩm xuất khẩu chiến lược mới của công ty - cá rô phi. Loài cá này được kỳ vọng sẽ giúp ANV nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu, đặc biệt tại thị trường Mỹ và trong 9 tháng năm 2025, cá rô phi đóng góp khoảng 20% tổng doanh thu của ANV, trong khi cá tra chiếm khoảng 70%.

Tại khu phức hợp nuôi trồng Bình Phú rộng 600 ha, ANV dành 70% công suất cho cá rô phi và 30% cho cá tra. Mặc dù cá rô phi là loài cá khó nuôi hơn, công ty đã phát triển công nghệ nuôi trồng đảm bảo cho năng suất cao và chi phí sản xuất thấp, đạt được khả năng chủ động hoàn toàn nguồn cung nguyên liệu.

Nhằm hỗ trợ cho hướng đi chiến lược, ANV đã nâng cấp nhà máy chế biến Ấn Độ Dương với các thiết bị cho sản phẩm giá trị gia tăng như phi lê đóng gói chân không riêng lẻ (IVP) và cấp đông nhanh riêng lẻ (IQF) - đều là những hình thức được ưa chuộng trên thị trường xuất khẩu.

Trong khi phân khúc cá tra của Việt Nam đang rất cạnh tranh, mảng cá rô phi vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu và mang lại lợi thế tiên phong cho ANV. Ban lãnh đạo dự kiến áp lực cạnh tranh sẽ tăng lên khi phân khúc này mở rộng quy mô. Trung Quốc vẫn thống trị xuất khẩu cá rô phi, nhưng ANV đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với các nhà cung cấp Trung Quốc trên thị trường cá thịt trắng của Mỹ (trị giá khoảng 520 triệu đô la Mỹ). Mô hình khép kín chuẩn quốc tế, được chứng nhận quốc tế (BAP, ASC) hỗ trợ công ty duy trì định vị sản phẩm cao cấp và đã có nhiều khách hàng bán lẻ tại Mỹ.

Theo thông báo mới đây của Mỹ về việc áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc (hiệu lực từ ngày 1 tháng 11) đã thu hút nhiều sự quan tâm từ khách hàng bên Mỹ tới sản phẩm ANV. Công ty cũng đang nghiên cứu làm nhãn hàng riêng và hiện vẫn là đơn vị xuất khẩu Việt Nam duy nhất đang phục vụ thị trường Brazil. Ban lãnh đạo cũng lưu ý chi phí vận chuyển dự kiến sẽ tăng mạnh trước ngày 1/11.

Đáng chú ý, trong quý 3/2025, ban lãnh đạo ước tính doanh thu khoảng 2.000 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế khoảng 300 tỷ đồng, tăng 710% so với cùng kỳ.

Về trung hạn, ANV đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 7.600 tỷ đồng, tăng 22% so với nền cơ sở năm 2025 và lợi nhuận trước thuế 1.300 tỷ đồng (+160% so với cùng kỳ), với kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt 10%.

Đến năm 2027, doanh thu và lợi nhuận dự kiến lần lượt đạt 8.000 tỷ đồng và 1.500 tỷ đồng.

Trong khi cá rô phi mang lại biên lợi nhuận cao hơn (khoảng 25% so với 8-10% của cá tra), cá tra sẽ vẫn là động lực doanh thu chính (60-70%) trong vài năm tới. ANV hiện đóng góp khoảng 12% tổng giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo cũng chia sẻ kế hoạch huy động vốn mới thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ, với việc Tổng giám đốc dự kiến sẽ thoái một phần cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược vào năm tới.

Được biết, từ ngày 11/4 đến ngày 18/4/2025, ông Doãn Tới, Tổng giám đốc đã mua thêm 3 triệu cổ phiếu. Qua đó nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch lên 146,61 triệu cổ phiếu, chiếm 54,98%.

Ở chiều ngược lại, con trai ông Tới là Doãn Chí Thanh - Giám đốc khối kinh doanh vừa bán 6.800 cổ phiếu và giảm sở hữu xuống 29,528 triệu cổ phiếu, chiếm 11,09% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện trong ngày 3/9.

Trên thị trường, tính từ ngày 19/6 đến ngày 14/10, cổ phiếu ANV đã tăng gần 92%, từ 16.350 đồng lên 31.800 đồng/cổ phiếu, mức giá cao nhất trong 1 năm qua. Hiện phiên chiều ngày 16/10, giá cổ phiếu này đang giảm 1,75% xuống 30.800 đồng/cổ phiếu.

Cũng theo phân tích từ SSI, cổ phiếu ANV gần đây đã lập đỉnh lịch sử, giao dịch với P/E trượt 13 lần và P/E dự kiến 2026 là 6 lần, so với VHC ở mức 8,7 lần và IDI là 26 lần.

Cũng trong cập nhật của SSI Research cho biết, trong 3-5 năm tới, ANV dự kiến đầu tư 500 tỷ đồng để nâng cấp nhà máy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngoài ra công ty cũng đang cân nhắc gọi vốn khoảng 300-400 tỷ đồng cho một nhà máy sản xuất mới vào năm 2026 và 300 tỷ đồng xây tòa nhà văn phòng vào năm 2027.