Tổng Bí thư Tô Lâm: Đặt “văn hiến - bản sắc - sáng tạo” làm trụ cột trong mọi định hướng phát triển Thủ đô

Sáng 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc, với sự tham dự của 550 đại biểu đại diện cho gần nửa triệu đảng viên của 136 đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

XÂY DỰNG THỦ ĐÔ TIÊU BIỂU, MẪU MỰC, GƯƠNG SÁNG CỦA CẢ NƯỚC

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng dự Đại hội, khẳng định đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, không chỉ với Đảng bộ thành phố Hà Nội mà còn với cả nước. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư gửi lời chúc mừng và biểu dương những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII - Ảnh: VGP

Tổng Bí thư nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các Đảng bộ khác”. Những lời căn dặn ấy, theo Tổng Bí thư, vừa là niềm tự hào vừa là trách nhiệm rất lớn đối với Đảng bộ và nhân dân Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư ghi nhận, diện mạo của Hà Nội đã không ngừng đổi thay, phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, xanh và bền vững, với nhiều công trình, dự án trọng điểm được hoàn thành. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư đồng tình với các đánh giá về hạn chế, yếu kém được nêu trong Báo cáo chính trị của Đại hội và đề nghị phân tích kỹ nguyên nhân, có biện pháp khắc phục dứt điểm.

Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Tổng Bí thư cho rằng đây là “trục đột phá đầu tiên, quyết định mọi thành công”. Đảng bộ Hà Nội phải thật sự tiêu biểu, mẫu mực, gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thực hiện nghiêm nguyên tắc “nói đi đôi với làm, vì Nhân dân phục vụ”. Đảng bộ Hà Nội cần tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu chính quyền hai cấp của Hà Nội nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo và phục vụ; thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng, đi đôi với trách nhiệm và kiểm soát. “Hà Nội đã nói là làm – làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tham quan không gian triển lãm bên lề Đại hội - Ảnh: VGP

Đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ Hà Nội đặt “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” ở vị trí trung tâm trong mọi định hướng phát triển Thủ đô. Đây chính là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, là căn cốt hình thành bản lĩnh, trí tuệ và sức vươn của Hà Nội.

Theo Tổng Bí thư, Hà Nội cần được kiến tạo như một “thành phố văn hiến - bản sắc - sáng tạo”, hướng tới một “Thủ đô văn minh - hiện đại - bền vững” với tầm vóc toàn cầu. Trong đó, “văn hiến” là gốc rễ, kết tinh trí tuệ dân tộc; “bản sắc” là lợi thế cạnh tranh cốt lõi; và “sáng tạo” là động lực phát triển. Chiến lược phát triển Thủ đô phải gắn kết giữa văn hóa, không gian, kinh tế và con người, vừa giữ gìn cốt cách truyền thống, vừa tạo năng lực đổi mới, phát triển bền vững.

PHÁT TRIỂN HÀ NỘI THÀNH ĐÔ THỊ ĐA CỰC, TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA QUỐC GIA

Tổng Bí thư đã gợi mở hình thành “ba cực sáng tạo” gồm: Di sản – khu nội đô lịch sử, không gian ven sông Hồng và thành Cổ Loa; Tri thức – Đại học Quốc gia cùng các trung tâm đào tạo, nghiên cứu; Công nghệ – Khu công nghệ cao Hòa Lạc và các khu đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là trục dẫn dắt sức sáng tạo của toàn Thủ đô, khai thác tối đa giá trị lịch sử, tri thức và công nghệ, tạo động lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Hà Nội cần kiến tạo một mô hình quản trị đô thị hoàn toàn mới – chuyển từ “quản lý sang kiến tạo”, từ “rời rạc sang đồng bộ”, từ “ngắn hạn sang bền vững”.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo TP. Hà Nội - Ảnh: VGP

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Tổng Bí thư yêu cầu Đại hội thảo luận, thống nhất các giải pháp để giải quyết dứt điểm bốn vấn đề kéo dài nhiều năm của Thủ đô: ùn tắc giao thông; trật tự, vệ sinh đô thị; ô nhiễm môi trường; và ngập úng đô thị.

Theo Tổng Bí thư, phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới đòi hỏi phải chuyển đổi căn bản mô hình “đơn cực tập trung” sang “đa cực, đa trung tâm”. Không thể tiếp tục dồn nén mọi chức năng hành chính, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa vào khu nội đô vốn quá tải, mà phải tổ chức lại không gian theo các cực phát triển chuyên biệt, được kết nối chặt chẽ bằng hạ tầng và hành lang chiến lược.

Mỗi cực đô thị sẽ trở thành “vệ tinh động lực”, vừa tự chủ, vừa liên kết chặt chẽ với toàn Thủ đô và vùng phụ cận, giúp Hà Nội trở thành đô thị lan tỏa, kết nối và dẫn dắt vùng, dẫn dắt quốc gia.

Tổng Bí thư yêu cầu phát triển Hà Nội thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước, đóng vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế tri thức. Thủ đô cần là nơi khởi nguồn chính sách mới, thử nghiệm công nghệ mới, đào tạo nhân tài và khơi dậy ý tưởng sáng tạo.

Cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội có đủ điều kiện để đảm nhiệm vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo, là động lực then chốt cho phát triển vùng và quốc gia. Tổng Bí thư nhấn mạnh phát triển con người phải là trung tâm của chiến lược phát triển Thủ đô – bao gồm nâng cao năng lực, phẩm chất, chất lượng sống và văn hóa ứng xử của người dân.

Hà Nội cần xây dựng môi trường công vụ trong sạch, chuẩn mực, gần dân; phát huy truyền thống “thanh lịch, nghĩa tình, trách nhiệm”; đồng thời bảo đảm phúc lợi toàn diện về y tế, giáo dục, an sinh, việc làm và nhà ở cho mọi tầng lớp nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội - Ảnh: VGP

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Hà Nội luôn là pháo đài vững chắc về chính trị, an ninh, trật tự xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu. Cảm giác an toàn và bình yên của người dân, du khách phải trở thành thước đo của một Thủ đô an toàn.

Thủ đô cần đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế, mở rộng hợp tác với các đô thị lớn trên thế giới, tham gia mạng lưới “Thành phố xanh – thông minh – sáng tạo”, qua đó nâng cao vị thế Hà Nội – trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục và kinh tế tiêu biểu của Việt Nam trên trường quốc tế.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Hà Nội sẽ tiếp tục xứng đáng với tầm vóc “Thủ đô ngàn năm văn hiến”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, vững bước tiên phong cùng cả nước trong hành trình xây dựng đất nước phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.