Mỹ tính bỏ quy định doanh nghiệp đại chúng phải báo cáo tài chính theo quý

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) - cơ quan quản lý hàng đầu Phố Wall - ngày thứ Ba (5/5) đưa ra dự thảo sửa đổi quy định, theo đó các công ty niêm yết tại Mỹ có thể được lựa chọn công bố kết quả kinh doanh 2 lần mỗi năm thay vì bắt buộc báo cáo hàng quý.

Đây là ý tưởng từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần thúc đẩy trong cả hai nhiệm kỳ của ông.

Đề xuất của SEC có thể chấm dứt quy định đã tồn tại 55 năm, vốn yêu cầu các công ty đại chúng tại Mỹ công bố báo cáo tài chính chi tiết 4 lần mỗi năm, trong vòng 45 ngày sau khi kết thúc mỗi quý.

Nếu được thông qua, thay đổi này sẽ đánh dấu bước điều chỉnh lớn trong cơ chế quản trị doanh nghiệp Mỹ và nhiều khả năng vấp phải sự phản đối từ một bộ phận nhà đầu tư.

“Sự cứng nhắc trong các quy định của SEC đã khiến các doanh nghiệp và nhà đầu tư không thể tự lựa chọn tần suất báo cáo giữa kỳ phù hợp nhất với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp và lợi ích của nhà đầu tư”, ông Paul Atkins, Chủ tịch SEC, cho biết trong tuyên bố ngày thứ Ba.

Đề xuất này nhận được sự ủng hộ của các sở giao dịch chứng khoán và một số tập đoàn lớn, trong đó có ngân hàng JPMorgan Chase. Nhóm ủng hộ cho rằng yêu cầu báo cáo hàng quý tạo ra gánh nặng chi phí đáng kể cho doanh nghiệp, đồng thời khiến các công ty quá tập trung vào kết quả ngắn hạn thay vì kế hoạch phát triển dài hạn. Theo họ, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến số lượng công ty niêm yết tại Mỹ giảm mạnh trong thập kỷ qua.

Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng ủng hộ đề xuất này. Nhiều ý kiến cho rằng yêu cầu công bố kết quả kinh doanh hàng quý giúp thị trường minh bạch hơn, đồng thời hạn chế biến động giá cổ phiếu do thiếu thông tin. Vì vậy, đề xuất của SEC có thể mở ra một cuộc tranh luận trong ngành tài chính, nhất là trong giai đoạn cơ quan này tiếp nhận ý kiến góp ý chính thức trong 60 ngày tới.

Ông Bryan Corbett, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội Quản lý quỹ (MFA), một tổ chức đại diện cho ngành quản lý tài sản, cho rằng trước khi thông qua quy định mới, SEC cần cân bằng giữa mục tiêu giảm thủ tục cho doanh nghiệp và nhu cầu của nhà đầu tư - những người cần thông tin kịp thời để đánh giá doanh nghiệp và phân bổ vốn.

Trong số các vấn đề được SEC đưa ra lấy ý kiến hôm thứ Ba có câu hỏi rằng liệu việc doanh nghiệp chuyển sang báo cáo 2 lần mỗi năm có làm tăng rủi ro giao dịch nội gián đối với cổ phiếu của chính doanh nghiệp đó hay không. SEC cũng đề nghị các bên góp ý về tác động của thay đổi này đối với hoạt động công bố thông tin tự nguyện, như thông cáo báo chí về kết quả kinh doanh hoặc các cuộc họp với nhà phân tích và nhà đầu tư.

Chia sẻ với hãng tin Reuters, một quan chức SEC giấu tên cho biết các công ty lựa chọn nộp báo cáo tài chính 2 lần mỗi năm vẫn có thể công bố kết quả kinh doanh hàng quý hoặc tổ chức các cuộc họp với nhà đầu tư thường xuyên hơn.

Theo các nhà quản lý tài sản, không phải công ty nào cũng sẽ lập tức chuyển sang báo cáo 2 lần mỗi năm. Nhiều doanh nghiệp có thể tiếp tục duy trì báo cáo hàng quý. Về thủ tục, nếu muốn áp dụng cơ chế báo cáo bán niên, doanh nghiệp chỉ cần đánh dấu lựa chọn này trong báo cáo thường niên nộp cho SEC. Với nhiều công ty, thời điểm sớm nhất để thực hiện thay đổi này là đầu năm 2027.

Trong dự thảo sửa đổi, SEC cũng lưu ý rằng báo cáo bán niên có thể kéo theo một số bất lợi. Việc giảm tần suất báo cáo có thể khiến một số thông tin quan trọng được công bố chậm hơn, đồng thời làm gia tăng tình trạng “bất cân xứng thông tin” - tức khoảng cách thông tin giữa các nhóm nhà đầu tư, nhất là khi một số nhà đầu tư không dễ tiếp cận các nguồn dữ liệu thay thế trong thời gian giữa hai kỳ công bố kết quả kinh doanh.

Theo SEC, điều này có thể làm suy giảm cảm nhận về tính công bằng của thị trường, qua đó bào mòn niềm tin của nhà đầu tư, làm giảm mức độ tham gia vào thị trường vốn và ảnh hưởng tới thanh khoản.

SEC cũng nêu một số bất lợi tiềm tàng khác, gồm nguy cơ chi phí vốn tăng và việc giám sát hoạt động quản lý cũng như rủi ro quản trị doanh nghiệp trở nên kém hiệu quả hơn. Một quan chức SEC lưu ý rằng các công ty sẽ phải cân nhắc nhu cầu thông tin của nhà đầu tư và giới phân tích, đặc biệt trong trường hợp các doanh nghiệp cùng ngành vẫn duy trì báo cáo hàng quý.

Việc thay đổi tần suất báo cáo cũng có thể khiến một số đơn vị xây dựng chỉ số chứng khoán phải điều chỉnh phương pháp tính. Hiện chỉ số Nasdaq 100 không bắt buộc các công ty thành phần công bố kết quả kinh doanh hàng quý, trong khi chỉ số S&P 500 có quy định liên quan đến yêu cầu này.

Trong một tài liệu công bố năm ngoái, sàn Nasdaq cho rằng báo cáo hàng quý tạo gánh nặng đặc biệt lớn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lý do là nhóm doanh nghiệp này thường phải dành tỷ lệ thời gian và nguồn lực lớn hơn cho các thủ tục tuân thủ so với các công ty lớn.

“Sẽ rất đáng chú ý nếu thay đổi này được chứng minh là có thể khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ hơn phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)”, ông Mike Reynolds, Phó chủ tịch phụ trách chiến lược đầu tư tại công ty quản lý tài sản Glenmede, nhận xét với Reuters.