Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, giá dầu trượt dốc sau tin tốt về chiến tranh

Sự kết hợp giữa mùa báo cáo tài chính khả quan và niềm tin rằng Mỹ và Iran “đều muốn có một dạng giải pháp nào đó cho cuộc xung đột này” lý giải vì sao thị trường duy trì ở vùng kỷ lục...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (5/5), với chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới, khi giá dầu xuống thang và nhà đầu tư phấn khởi với những báo cáo tài chính tốt hơn kỳ vọng.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,81%, đạt 7.259,22 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,03%, chốt ở mức 25.326,13 điểm.

Cả S&P 500 và Nasdaq đều lập kỷ lục đóng cửa và kỷ lục nội phiên trong phiên này, nối tiếp xu hướng lập đỉnh trong thời gian gần đây, sau khi thị trường thoát khỏi mức đáy do chiến tranh Mỹ - Iran gây ra.

Chỉ số Dow Jones tăng 0,73%, chốt ở mức 49.298,25 điểm.

Trong ngày thứ Ba, Mỹ tuyên bố lệnh ngừng bắn mong manh giữa nước này và Iran vẫn duy trì, dù Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết họ vẫn bị Iran tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái. Trước đó, vào hôm thứ Hai, lực lượng Mỹ và Iran đã nhằm hỏa lực vào nhau ở eo biển Hormuz, khi phía Mỹ tìm cách khai thông tuyến đường biển huyết mạch này.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói lệnh ngừng bắn “chắc chắn duy trì” và “hai tàu thương mại của Mỹ, cùng với tàu khu trục Mỹ, đã đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn, cho thấy eo biển này đã thông”.

Tin lệnh ngừng bắn duy trì đã khiến dầu thô giảm giá trong phiên ngày thứ Ba, nhưng mức giảm khá hạn chế so với tốc độ tăng gần đây.

Lúc đóng cửa, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm khoảng 4%, còn 109,87 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm gần 4%, còn 102,27 USD/thùng.

Sáng nay (6/5), giá dầu tiếp tục đi xuống sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có bước tiến.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào sáng nay theo giờ Việt Nam, ông Trump cho biết Mỹ đã tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu bè đi qua eo biển Hormuz có tên “Dự án Tự do”, chỉ một ngày sau khi chiến dịch này khởi động. Ông nói rằng quyết định này được đưa ra trên cơ sở là “đã có bước tiến lớn trong việc đi tới một thỏa thuận toàn diện và cuối cùng” với Iran.

Lúc 7h40 theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI giảm gần 0,9% so với chốt phiên ngày hôm trước, còn 101,3 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm gần 0,9%, còn 108,9 USD/thùng.

Ngoài giá dầu giảm, chứng khoán Mỹ phiên này còn được hỗ trợ bởi một loạt báo cáo tài chính quý 1/2026 khả quan. Trong số đó, cổ phiếu hãng bia Bỉ Anheuser-Busch InBev niêm yết tại Mỹ tăng hơn 8% sau khi công bố kết quả kinh doanh tốt hơn dự báo.

Trong số các công ty thành viên S&P 500 đã công bố báo cáo tính đến thời điểm này, khoảng 85% đạt kết quả tốt hơn kỳ vọng - theo dữ liệu từ FactSet.

“Thị trường đã chứng kiến các báo cáo tuyệt vời, không chỉ từ các công ty công nghệ vốn hóa lớn, mà còn từ các công ty trong mọi lĩnh vực khác trong S&P 500, hay từ cả các công ty thuộc các chỉ số vốn hóa nhỏ tại thị trường Mỹ”, nhà quản lý danh mục Zachary Hill của công ty Horizon Investments nhận xét với hãng tin CNBC.

Ông Hill cho rằng sự kết hợp giữa mùa báo cáo tài chính khả quan và niềm tin rằng Mỹ và Iran “đều muốn có một dạng giải pháp nào đó cho cuộc xung đột này” lý giải vì sao thị trường duy trì ở vùng kỷ lục.

“Thị trường đã không còn lo ngại nhiều về tình hình ở eo biển Hormuz. Tôi cho rằng phải có một sự thay đổi lớn về tình hình chiến sự hay một cú tăng mạnh hơn của giá dầu thì thị trường mới lại lo lắng về các diễn biến của xung đột này”, ông nói.