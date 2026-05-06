Thứ Tư, 06/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, giá dầu trượt dốc sau tin tốt về chiến tranh

Bình Minh

06/05/2026, 08:01

Sự kết hợp giữa mùa báo cáo tài chính khả quan và niềm tin rằng Mỹ và Iran “đều muốn có một dạng giải pháp nào đó cho cuộc xung đột này” lý giải vì sao thị trường duy trì ở vùng kỷ lục...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters/CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (5/5), với chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới, khi giá dầu xuống thang và nhà đầu tư phấn khởi với những báo cáo tài chính tốt hơn kỳ vọng.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,81%, đạt 7.259,22 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,03%, chốt ở mức 25.326,13 điểm.

Cả S&P 500 và Nasdaq đều lập kỷ lục đóng cửa và kỷ lục nội phiên trong phiên này, nối tiếp xu hướng lập đỉnh trong thời gian gần đây, sau khi thị trường thoát khỏi mức đáy do chiến tranh Mỹ - Iran gây ra.

Chỉ số Dow Jones tăng 0,73%, chốt ở mức 49.298,25 điểm.

Trong ngày thứ Ba, Mỹ tuyên bố lệnh ngừng bắn mong manh giữa nước này và Iran vẫn duy trì, dù Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết họ vẫn bị Iran tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái. Trước đó, vào hôm thứ Hai, lực lượng Mỹ và Iran đã nhằm hỏa lực vào nhau ở eo biển Hormuz, khi phía Mỹ tìm cách khai thông tuyến đường biển huyết mạch này.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói lệnh ngừng bắn “chắc chắn duy trì” và “hai tàu thương mại của Mỹ, cùng với tàu khu trục Mỹ, đã đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn, cho thấy eo biển này đã thông”.

Tin lệnh ngừng bắn duy trì đã khiến dầu thô giảm giá trong phiên ngày thứ Ba, nhưng mức giảm khá hạn chế so với tốc độ tăng gần đây.

Lúc đóng cửa, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm khoảng 4%, còn 109,87 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm gần 4%, còn 102,27 USD/thùng.

Sáng nay (6/5), giá dầu tiếp tục đi xuống sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có bước tiến.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào sáng nay theo giờ Việt Nam, ông Trump cho biết Mỹ đã tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu bè đi qua eo biển Hormuz có tên “Dự án Tự do”, chỉ một ngày sau khi chiến dịch này khởi động. Ông nói rằng quyết định này được đưa ra trên cơ sở là “đã có bước tiến lớn trong việc đi tới một thỏa thuận toàn diện và cuối cùng” với Iran.

Lúc 7h40 theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI giảm gần 0,9% so với chốt phiên ngày hôm trước, còn 101,3 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm gần 0,9%, còn 108,9 USD/thùng.

Ngoài giá dầu giảm, chứng khoán Mỹ phiên này còn được hỗ trợ bởi một loạt báo cáo tài chính quý 1/2026 khả quan. Trong số đó, cổ phiếu hãng bia Bỉ Anheuser-Busch InBev niêm yết tại Mỹ tăng hơn 8% sau khi công bố kết quả kinh doanh tốt hơn dự báo.

Trong số các công ty thành viên S&P 500 đã công bố báo cáo tính đến thời điểm này, khoảng 85% đạt kết quả tốt hơn kỳ vọng - theo dữ liệu từ FactSet.

“Thị trường đã chứng kiến các báo cáo tuyệt vời, không chỉ từ các công ty công nghệ vốn hóa lớn, mà còn từ các công ty trong mọi lĩnh vực khác trong S&P 500, hay từ cả các công ty thuộc các chỉ số vốn hóa nhỏ tại thị trường Mỹ”, nhà quản lý danh mục Zachary Hill của công ty Horizon Investments nhận xét với hãng tin CNBC.

Ông Hill cho rằng sự kết hợp giữa mùa báo cáo tài chính khả quan và niềm tin rằng Mỹ và Iran “đều muốn có một dạng giải pháp nào đó cho cuộc xung đột này” lý giải vì sao thị trường duy trì ở vùng kỷ lục.

“Thị trường đã không còn lo ngại nhiều về tình hình ở eo biển Hormuz. Tôi cho rằng phải có một sự thay đổi lớn về tình hình chiến sự hay một cú tăng mạnh hơn của giá dầu thì thị trường mới lại lo lắng về các diễn biến của xung đột này”, ông nói.

Đợt can thiệp của Nhật Bản có thể giữ giá đồng yên trong bao lâu?

13:58, 05/05/2026

Đợt can thiệp của Nhật Bản có thể giữ giá đồng yên trong bao lâu?

Chứng khoán Mỹ mất điểm, giá dầu tăng 6% khi căng thẳng Vùng Vịnh nóng lên

08:10, 05/05/2026

Chứng khoán Mỹ mất điểm, giá dầu tăng 6% khi căng thẳng Vùng Vịnh nóng lên

Vừa ra khỏi OPEC, UAE công bố kế hoạch tăng mạnh sản lượng dầu

19:04, 04/05/2026

Vừa ra khỏi OPEC, UAE công bố kế hoạch tăng mạnh sản lượng dầu

Từ khóa:

chứng khoán chứng khoán Mỹ giá dầu thế giới

Đọc thêm

Mỹ tính bỏ quy định doanh nghiệp đại chúng phải báo cáo tài chính theo quý

Mỹ tính bỏ quy định doanh nghiệp đại chúng phải báo cáo tài chính theo quý

Đề xuất của SEC có thể chấm dứt quy định đã tồn tại 55 năm, vốn yêu cầu các công ty đại chúng tại Mỹ công bố báo cáo tài chính chi tiết 4 lần mỗi năm...

Những yếu tố giúp nền kinh tế thế giới trụ vững giữa cú sốc năng lượng

Những yếu tố giúp nền kinh tế thế giới trụ vững giữa cú sốc năng lượng

Nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới vẫn đang giữ được tốc độ vận hành, trái ngược với những cuộc suy thoái từng nhanh chóng xuất hiện trong các cuộc khủng hoảng năng lượng tương tự vào thập niên 1970 và 1990...

Samsung tái lập mốc vốn hóa 1 nghìn tỷ USD

Samsung tái lập mốc vốn hóa 1 nghìn tỷ USD

Samsung là doanh nghiệp châu Á thứ hai đạt được cột mốc vốn hóa 1 nghìn tỷ USD, sau công ty sản xuất chip lớn nhất Đài Loan TSMC...

Thái Lan tính vay hơn 12 tỷ USD để ứng phó tác động từ chiến sự Iran

Thái Lan tính vay hơn 12 tỷ USD để ứng phó tác động từ chiến sự Iran

Kế hoạch vay khẩn cấp trên được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Thái Lan chịu sức ép ngày càng lớn từ chiến sự Iran...

Một quốc gia châu Phi muốn chuyển đổi nợ từ USD sang nhân dân tệ

Một quốc gia châu Phi muốn chuyển đổi nợ từ USD sang nhân dân tệ

Việc chuyển đổi một phần nợ sang đồng nhân dân tệ có thể giảm bớt áp lực ngắn hạn đối với Mozambique thông qua giảm sự phụ thuộc vào đồng USD...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Những yếu tố giúp nền kinh tế thế giới trụ vững giữa cú sốc năng lượng

Thế giới

2

Samsung tái lập mốc vốn hóa 1 nghìn tỷ USD

Thế giới

3

Nếu loại ảnh hưởng của nhóm trụ, P/E của chứng khoán Việt Nam chỉ là 10,3x

Chứng khoán

4

Định giá các ngân hàng Việt Nam nổi bật trong bức tranh các thị trường mới nổi châu Á

Chứng khoán

5

Bà Phạm Thị Nhung đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu VPBank

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy