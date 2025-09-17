Thứ Tư, 17/09/2025

Tổng thống Trump muốn doanh nghiệp niêm yết ở Mỹ không phải báo cáo tài chính hàng quý

An Huy

17/09/2025, 06:00

Tổng thống Donald Trump Mỹ đang tìm cách chấm dứt quy định yêu cầu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán nước này phải công bố báo cáo tài chính hàng quý...

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo giới ngày 14/9 - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo giới ngày 14/9 - Ảnh: Reuters.

Một động thái như vậy có thể tạo ra những thay đổi lớn trong cách thức hoạt động của các doanh nghiệp đại chúng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 15/9, ông Trump đề xuất rằng các công ty nên chỉ cần báo cáo kết quả tài chính mỗi 6 tháng một lần, thay vì hàng quý như hiện nay. Ông cho rằng việc này sẽ giúp các tổng giám đốc (CEO) tập trung vào các mục tiêu dài hạn thay vì bị áp lực bởi các chỉ số ngắn hạn.

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC ngày 16/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh rằng việc chuyển sang chế độ báo cáo nửa năm sẽ là tin tốt cho các nhà đầu tư. Ông nhấn mạnh rằng các thị trường đại chúng ở cả Mỹ và Anh đang gặp khó khăn trong việc thu hút doanh nghiệp niêm yết, và việc giảm bớt gánh nặng quy định có thể là một cách để khôi phục sức hấp dẫn của thị trường đối với các công ty có ý định lên sàn, đồng thời cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Số lượng công ty niêm yết tại Mỹ đã giảm mạnh từ hơn 7.000 công ty vào năm 1996 xuống dưới 4.000 vào năm 2020, một phần do chi phí tuân thủ và sự giám sát ngày càng tăng.

Ông Trump cũng chỉ ra rằng việc bỏ quy định báo cáo hàng quý sẽ giúp Mỹ bắt kịp với nhiều quốc gia khác, nơi mà chế độ báo cáo nửa năm đã được áp dụng. Vào thập niên 2010, cơ quan chức năng ở nhiều nước trong Liên minh châu Âu (EU) và Anh đều đã dừng yêu cầu doanh nghiệp niêm yết đại chúng công bố báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, và thay vào đó chuyển sang báo cáo 6 tháng một lần.

“Các công ty ở Trung Quốc thường có tầm nhìn dài hạn hơn, với tầm nhìn quản lý doanh nghiệp của họ có thể lên tới 50 - 100 năm, trong khi các công ty Mỹ lại điều hành trên cơ sở quý. Không tốt chút nào”, ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social, cho rằng việc báo cáo hàng quý là không có lựoi cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với quan điểm này. Một số nhà đầu tư đã cảnh báo rằng việc bỏ quy định báo cáo hàng quý có thể làm giảm tính minh bạch và trách nhiệm của các công ty. Hội đồng Các nhà đầu tư tổ chức (CII), một nhóm đại diện cho các quỹ hưu trí đầu tư vào cổ phiếu, đã bày tỏ lo ngại rằng việc thiếu báo cáo hàng quý có thể không đủ để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư. Họ cho rằng các báo cáo tài chính định kỳ giúp đảm bảo rằng tình hình tài chính của các công ty được công khai và minh bạch hơn.

Ngoài ra, một số công ty nước ngoài niêm yết tại Mỹ, như Arm và Spotify, đã được miễn trừ khỏi quy định báo cáo hàng quý nhưng vẫn tự nguyện công bố báo cáo hàng quý. Điều này cho thấy rằng ngay cả khi có sự miễn trừ, nhiều công ty vẫn nhận thấy giá trị trong việc cung cấp thông tin tài chính thường xuyên cho các nhà đầu tư.

Việc chuyển sang chế độ báo cáo nửa năm có thể làm cho thị trường Mỹ trở nên hấp dẫn hơn đối với các công ty châu Âu. Trong vòng 1 thập kỷ qua, nhiều công ty lớn của châu Âu đã rời bỏ thị trường nội địa để tới niêm yết tại Mỹ do bị thu hút bởi mức định giá cao mà các công ty Mỹ có được, cùng một số lợi ích về quy chế giám sát. Giới chuyên gia cho rằng việc giảm bớt quy định có thể giúp các công ty tiết kiệm chi phí tuân thủ, từ đó càng khuyến khích họ niêm yết tại Mỹ.

Ông Mike Bienenfeld, một luật sư chuyên về tuân thủ Ủy ban Chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC), cho biết rằng mặc dù việc bỏ quy định báo cáo hàng quý không phải là một sự thay đổi mang tính cách mạng, nhưng nó sẽ là một yếu tố quan trọng trong quyết định của các công ty khi xem xét việc niêm yết tại Mỹ.

Ông Bessent cũng nói rằng cách làm này có thể giúp Mỹ thu hút thêm nhiều công ty châu Âu, vốn đang tìm kiếm những lợi ích về mức định giá cổ phiếu và quy chế giám sát.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi này sẽ không diễn ra ngay lập tức. Ông Trump đã nhấn mạnh rằng bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ cần sự chấp thuận của SEC. Theo các chuyên gia, SEC sẽ cần ít nhất 6 tháng để xây dựng một đề xuất và thu thập dữ liệu hỗ trợ cho sự thay đổi này.

Trong khi đó, các nhà đầu tư, nhà kinh tế và các nhà hoạch định chính sách vẫn đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến xung quanh đề xuất này. Họ lo ngại rằng việc giảm bớt quy định có thể dẫn đến việc thiếu thông tin kịp thời từ các công ty lớn, điều này có thể làm tăng sự biến động của thị trường trong thời gian kinh tế có nhiều biến động.

Sự chỉ trích của ông Trump đối với tư duy ngắn hạn trong điều hành doanh nghiệp là một sự đồng quan điểm với nhiều nhân vật nổi tiếng khác, bao gồm CEO Jamie Dimon của ngân hàng JPMorgan Chase và nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett. Khi tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2016, bà Hillary Clinton cũng nói rằng bà “cảm thấy rất căng thẳng với chủ nghia tư bản định kỳ hàng quý”.

Năm 2018, ông Trump đã hối thúc SEC nghiên cứu chuyển sang chế độ báo cáo 6 tháng một lần để mang lại “sự linh hoạt cao hơn và tiết kiệm tiền bạc”.

Từ khóa:

báo cáo hàng quý báo cáo tài chính Trump

