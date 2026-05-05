UAE thảo luận với Mỹ về thiết lập cơ chế hoán đổi tiền tệ giữa hai nước

Bộ trưởng Thương mại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Thani Al Zeyoudi cho biết UAE đang thảo luận với Mỹ về khả năng thiết lập cơ chế hoán đổi tiền tệ giữa hai nước.

“Chúng tôi đang trao đổi vấn đề này với nhiều bên. Đây là cơ chế Mỹ dành cho một nhóm đối tác đặc biệt. Hiện Mỹ chỉ duy trì cơ chế hoàn đổi tiền tệ với 5 nước”, ông Al Zeyoudi phát biểu tại một sự kiện ở Abu Dhabi vào thứ Hai (4/5).

Theo ông Al Zeyoudi, nếu UAE được đưa vào nhóm đối tác đặc biệt mà Mỹ áp dụng cơ chế hoán đổi tiền tệ, điều đó cho thấy giao dịch, thương mại và đầu tư giữa hai nước đã đạt quy mô đủ lớn để cần một công cụ hỗ trợ thanh khoản như vậy.

Ông nhấn mạnh đây là cơ chế mang tính chọn lọc cao, dành cho các mối quan hệ kinh tế - tài chính có mức độ gắn kết lớn, chứ không phải một biện pháp cứu trợ.

Cơ chế hoán đổi tiền tệ giữa các ngân hàng trung ương cho phép mỗi bên tiếp cận đồng tiền của bên kia mà không cần mua bán trên thị trường ngoại hối. Cơ chế này giúp giảm chi phí giao dịch và hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động thương mại, đầu tư xuyên biên giới.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hiện duy trì cơ chế hoán đổi tiền tệ thường trực với 5 ngân hàng trung ương lớn, gồm Ngân hàng Trung ương Canada (BOC), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ (SNB).

Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết một số đồng minh của Washington tại vùng Vịnh và châu Á đã đề nghị Mỹ thiết lập cơ chế hoán đổi tiền tệ. Mục tiêu là giúp các nước này ứng phó tốt hơn với cú sốc năng lượng và những hệ lụy khác từ chiến sự Trung Đông.

Chiến sự bùng phát sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích nhằm vào Iran ngày 28/2, khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như tê liệt. Đây là tuyến hàng hải trọng yếu, nơi khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tiêu thụ toàn cầu đi qua. Việc tuyến vận tải này bị gián đoạn nghiêm trọng đã đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh.

Ông Al Zeyoudi không cung cấp thêm chi tiết về tiến trình thảo luận, quy mô cơ chế hoán đổi hoặc thời điểm UAE và Mỹ có thể đạt thỏa thuận.

Động thái của UAE diễn ra trong bối cảnh Trung Đông gần đây biến động mạnh. Việc eo biển Hormuz tên liệt đã làm gián đoạn xuất khẩu dầu, đồng thời làm gia tăng lo ngại về khả năng tiếp cận ngoại tệ của nước này. Nếu đạt thỏa thuận, cơ chế hoán đổi tiền tệ với Mỹ có thể đóng vai trò như một công cụ dự phòng giúp UAE bảo đảm nguồn USD trong những giai đoạn thị trường ngoại hối căng thẳng.

Nỗ lực này cũng phản ánh sự điều chỉnh trong chiến lược năng lượng và ngoại giao của UAE. Việc rút khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) từ ngày 1/5 cho thấy UAE muốn theo đuổi đường hướng độc lập hơn, thay vì phụ thuộc vào trật tự truyền thống của các nước sản xuất dầu. Diễn biến này càng khiến UAE có thêm lý do để tăng cường hợp tác với Mỹ.

Về phía Washington, việc thiết lập cơ chế hoán đổi tiền tệ với một nước xuất khẩu dầu ở Trung Đông cũng có thể giúp duy trì vai trò trung tâm của USD trong các giao dịch dầu thô toàn cầu.

Theo các nhà phân tích, nếu UAE đạt được thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Mỹ, quan hệ song phương có thể không chỉ dừng ở lĩnh vực tài chính, mà còn mở rộng sang an ninh và hợp tác quân sự.