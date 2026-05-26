Thái Lan: Giá xăng dầu cao khiến thâm hụt thương mại lên mức kỷ lục

Nhập khẩu máy móc và nguyên vật liệu đầu vào tăng, cùng với giá dầu thô và khí đốt tăng mạnh, đã đẩy thâm hụt thương mại của Thái Lan lên mức lớn nhất kể từ khi dữ liệu này được ghi lại vào năm 1991.

Số liệu do Bộ Thương mại Thái Lan công bố ngày 25/5 cho thấy kim ngạch nhập khẩu của nước này trong tháng 4 tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái - vượt xa mức dự báo tăng mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Bloomberg - đạt 41,6 tỷ USD. Xuất khẩu tăng 23,1%, cao hơn một chút so với dự báo, đạt gần 31,6 tỷ USD.

Đây là tháng thứ 7 liên tiếp nhập khẩu của Thái Lan tăng tốc mạnh hơn xuất khẩu. Đồng thời, thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 4 tăng lên mức 10 tỷ USD, so với dự báo là 5,3 tỷ USD.

Xu hướng nhập khẩu tăng mạnh và thâm hụt thương mại ngày càng lớn của Thái Lan có thể sẽ tiếp diễn nếu giá năng lượng duy trì ở mức cao và cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục thúc đẩy dòng chảy thương mại. Xu hướng này sẽ gây áp lực mất giá mạnh lên đồng baht Thái Lan - theo ông Nantapong Chiralerspong, Tổng giám đốc Văn phòng Chính sách và chiến lược Thương mại Thái Lan (TPSO).

Cơ quan này dự báo tăng trưởng xuất khẩu của Thái Lan trong năm nay sẽ dao động từ âm 3% đến dương 8%, trong đó kịch bản chính là mức tăng 3%. Phạm vi dự báo rộng phản ánh sự bất định về giá năng lượng toàn cầu và hướng đi của nhu cầu liên quan tới AI - ông Nantapong cho hay.

Cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh cũng khiến cho triển vọng tăng trưởng kinh tế Thái Lan năm nay khó đoán định. Hội đồng Phát triển kinh tế và xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC) đưa ra một phạm vi rộng khi dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này trong năm nay, cho rằng nền kinh tế sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 1,5-2,5%.

Ngân hàng Standard Chartered dự báo kinh tế Thái Lan chỉ tăng 1,4% trong năm nay.

Trong quý 1, kinh tế Thái Lan tăng trưởng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mức dự báo tăng 2,2% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, và cao hơn so với mức tăng 2,5% đạt được trong quý 4/2025. Cả năm 2025, kinh tế Thái Lan tăng 2,4%, đuối sức so với các nền kinh tế khác trong khu vực kể từ đại dịch Covid-19.

NESCD cho rằng nền kinh tế Thái Lan sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi kế hoạch vay nợ của Chính phủ nước này nhằm giúp người dân giải tỏa thách thức về chi phí sinh hoạt và hỗ trợ cuộc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch.

Trong tháng 5 này, Chính phủ Thái Lan đã phê chuẩn một sắc lệnh vay 400 tỷ baht, tương đương khoảng 12,3 tỷ USD và lên kế hoạch khởi động một chương trình trợ cấp tiêu dùng trong tháng 6 để hỗ trợ nền kinh tế đang chịu tác động tiêu cực từ cuộc chiến ở Trung Đông và mức nợ lớn của các hộ gia đình.

Tại một cuộc họp báo vào tuần trước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas nói rằng Chính phủ “vẫn còn dư địa tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng”. Ông cho biết tỷ lệ nợ công so với GDP của Thái Lan sẽ tăng lên mức 68% trong năm nay và 69% trong năm 2028, vẫn thấp hơn mức trần chính thức 70%.

“Trong thời gian tới, vẫn có nhiều trở ngại đối với nền kinh tế đang xuất hiện, cùng với giá dầu tăng cao và lạm phát cao hơn”, vị Bộ trưởng phát biểu.

Du lịch, một trụ cột tăng trưởng khác của kinh tế Thái Lan bên cạnh xuất khẩu, được dự báo sẽ giảm trong năm nay, với lượng du khách quốc tế có thể chỉ đạt 32 triệu lượt, thấp hơn so với con số dự báo 35 triệu lượt đưa ra hồi tháng 2.

Ông Ekniti dự báo sau 1-2 năm nữa, tăng trưởng kinh tế Thái Lan có thể vượt 3% nhờ đầu tư mới.