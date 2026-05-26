Toyota cắt giảm sản lượng ở nước ngoài vì xung đột Iran

Theo từ báo Nikkei Asia, hãng xe Nhật Bản Toyota Motor dự kiến cắt giảm khoảng 83.000 xe trong kế hoạch sản xuất ở nước ngoài từ nay đến tháng 11, cao hơn nhiều so với mức giảm đã công bố trước đó.

Nguyên nhân là hoạt động lưu thông hàng hóa tại Trung Đông vẫn đang bị đình trệ do eo biển Hormuz gần như tê liệt kéo dài sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Trước đó, Toyota cho biết sẽ cắt giảm sản lượng ở nước ngoài khoảng 38.000 xe từ tháng 5 đến tháng 11. Tuy nhiên, mới đây hãng thông báo với các nhà cung cấp lớn về việc tiếp tục điều chỉnh kế hoạch, do nhu cầu tại Trung Đông suy yếu trong khi giá nhiên liệu tăng mạnh. Đợt cắt giảm này chủ yếu ảnh hưởng đến các mẫu xe chạy xăng và một số dòng xe dành cho thị trường Trung Đông và châu Á.

Các mẫu xe bị giảm sản lượng gồm SUV chạy xăng thuộc dòng RAV4 sản xuất tại Trung Quốc, cùng dòng Innovative International Multipurpose Vehicle (IMV) - dòng xe đa dụng Toyota phát triển chủ yếu cho các thị trường mới nổi.

Trước đó, Toyota cũng đã giảm khoảng 40.000 xe trong kế hoạch sản xuất tại Nhật Bản trong tháng 3 và tháng 4. Đây chủ yếu là các xe dự kiến xuất khẩu sang Trung Đông.

Bên cạnh kế hoạch cắt giảm sản xuất ở nước ngoài, Toyota cũng sẽ giảm thêm 1.500 xe trong sản lượng nội địa từ tháng 6 đến tháng 9 so với kế hoạch công bố hồi tháng 4. Điều chỉnh này áp dụng với các mẫu Probox và Corolla Touring, trong bối cảnh nhu cầu suy yếu. Tuy nhiên, hãng sẽ tăng sản lượng và xuất khẩu các mẫu xe lai như Prius cùng một số mẫu xe điện khác.

Trước tác động từ xung đột ở Trung Đông, Toyota đã lên kế hoạch tạm dừng dây chuyền sản xuất thứ hai tại nhà máy Tsutsumi ở tỉnh Aichi 2 ngày trong tháng 5. Đây là nhà máy sản xuất các mẫu xe như Camry.

Hãng cũng dự kiến tạm dừng dây chuyền thứ hai tại Gifu Auto Body ở tỉnh Gifu trong 1 ngày. Đây là đơn vị sản xuất xe buýt nhỏ Coaster và một số mẫu xe khác cho Toyota. Tuy nhiên, công ty hiện chưa có kế hoạch tạm dừng hoạt động tại các nhà máy khác tại Nhật trong tháng 6.

Tại cuộc họp báo gần đây về kết quả kinh doanh năm tài khóa 2025, kết thúc vào tháng 3, ông Takanori Azuma, lãnh đạo phụ trách kế toán của Toyota, cho biết trước khi chịu tác động từ tình hình Trung Đông, Toyota từng dự kiến tăng sản lượng trong năm tài khóa hiện tại, kết thúc vào tháng 3/2027.

“Toyota thường xuất khẩu 500.000-600.000 xe mỗi năm sang khu vực này, nên gần một nửa số đó sẽ bị ảnh hưởng”, ông Azuma cho biết.

Theo báo cáo triển vọng công bố đầu tháng này, Toyota dự kiến sản xuất 10 triệu xe mang thương hiệu Toyota và Lexus trong năm tài khóa hiện tại, tăng 1% so với năm trước. Hãng cũng dự báo lợi nhuận ròng hợp nhất đạt 3 nghìn tỷ yên, tương đương 18,89 tỷ USD, giảm 22%.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, Toyota có thể phải hạ dự báo lợi nhuận nếu tình hình Trung Đông và thị trường dầu thô diễn biến xấu hơn dự kiến.