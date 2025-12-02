Tiền thuốc chiếm tới 33% chi phí điều trị là gánh nặng lớn với người bệnh

Theo đại biểu Quốc hội, cử tri phản ánh tiền thuốc luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi phí khám, chữa bệnh, hiện khoảng 33%. Chi phí cao là rảo cản lớn khiến người bệnh không thể tiếp cận điều trị tối ưu...

Ngày 2/12, góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đề cập phản ánh của cử tri về việc gánh nặng chi phí điều trị vẫn là rào cản lớn nhất đối với người bệnh.

Nhiều loại thuốc thế hệ mới như thuốc điều trị đích, thuốc miễn dịch đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong điều trị, giúp kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng sống. Tuy nhiên, chi phí cao khiến người bệnh không thể tiếp cận điều trị tối ưu. Đại biểu dẫn thống kê cho thấy, tiền thuốc luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi phí khám, chữa bệnh, hiện khoảng 33%, mặc dù đã giảm từ mức 40 - 50% so với những năm trước.

Do đó, đại biểu kiến nghị cập nhật danh mục thuốc kịp thời, nhất là đối với các loại thuốc điều trị ung thư, thuốc điều hòa miễn dịch thế hệ mới, để giảm chi phí cho túi tiền của người dân, đảm bảo quyền lợi cho hơn 95,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế hiện nay.

“Tôi cho rằng nên ưu tiên các loại thuốc có bằng chứng lâm sàng mạnh, hiệu quả đã được chứng minh rõ ràng. Danh mục cần được cập nhật một cách linh hoạt, kịp thời theo tiến bộ của y học quốc tế, đồng thời gắn với việc mở rộng danh mục với cơ chế đánh giá hiệu quả chi phí nhằm đảm bảo việc chi trả vừa căn cơ, vừa bền vững. Đây là giải pháp trực tiếp, thiết thực để người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có gia cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau trong hành trình điều trị”, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị quan tâm có chính sách đặc thù đột phá để miễn phí một năm tiền đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cho người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại các tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại nặng nề bởi bão lụt trong thời gian vừa qua.

Hiện nay, Nhà nước đã có chính sách cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh. Như vậy, nếu bảo hiểm y tế cũng được cấp miễn phí thì an sinh xã hội sẽ được đảm bảo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng cao.

Về mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn ĐBQH TP.HCM cho rằng, trước khi bàn đến những nội dung mang tính dài hạn như miễn viện phí, chăm sóc sức khỏe hay khám bệnh định kỳ…, cần nhìn nhận thực tế nhiều năm qua.

Đó là từ sau dịch Covid-19 đến nay, đã xảy ra tình trạng rất nhiều bệnh nhân đến bệnh viện nhưng hết thuốc, không có thuốc hoặc máy móc hư hỏng, phải thực hiện những thủ thuật y tế ở bên ngoài và vẫn chưa được bảo hiểm y tế thanh toán.

Từ thực tế này, đại biểu đề nghị Quốc hội bổ sung vào Nghị quyết một điều khoản để có thể thực tế hóa việc chi trả trở lại của bảo hiểm y tế, vì đây là quyền lợi của người dân.

Đại biểu cũng đề cập việc Thông tư 22 của Bộ Y tế chỉ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, như vậy các trường hợp phát sinh trước thời điểm này sẽ được giải quyết ra sao. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng chưa có tổng kết về việc có bao nhiêu bệnh nhân đã được chi trả đối với khoản này.

“Trước khi nói tới vấn đề gì cao xa thì chúng ta hãy giải quyết những vướng mắc tồn tại nhiều năm vừa qua”, nữ đại biểu đoàn TP.HCM góp ý.