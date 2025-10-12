Chủ Nhật, 12/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Từ kinh tế 9 tháng nhìn tới cả năm 2025

TS. Đỗ Văn Huân

12/10/2025, 18:12

Trong 9 tháng năm 2025, nền kinh tế Việt Nam duy trì đà phục hồi ổn định, với GDP ước tăng 7,84% so với cùng kỳ năm 2024, lạm phát cơ bản duy trì thấp...

VnEconomy

Kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025 đã ghi nhận những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, với GDP tăng 7,84% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một trong những mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua, chỉ đứng sau năm 2022. Sự tăng trưởng này không chỉ thể hiện qua tốc độ mà còn qua cơ cấu GDP, với sự cải thiện rõ rệt trong các ngành công nghiệp và dịch vụ.

Một trong những điểm nổi bật của nền kinh tế trong giai đoạn này là tốc độ tăng trưởng GDP liên tục cao lên qua các quý. Điều này cho thấy sự ổn định và tiềm năng phát triển bền vững của nền kinh tế. Đặc biệt, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã đạt tốc độ tăng trưởng 9,92%, đóng góp lớn vào tỷ trọng GDP. Ngành dịch vụ cũng không kém phần ấn tượng với mức tăng 8,49%, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch.

Chất lượng tăng trưởng cũng được cải thiện, thể hiện qua hiệu quả đầu tư và năng suất lao động. Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển toàn xã hội/GDP đạt 29,5%, trong khi tốc độ tăng năng suất lao động đạt 6,08%. Điều này cho thấy sự đóng góp tích cực của khoa học và công nghệ vào nền kinh tế.

Về mặt lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng chỉ tăng nhẹ 3,27% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra cho cả năm. Điều này cho thấy khả năng kiểm soát lạm phát của chính phủ, dù có những áp lực từ giá cả trên các thị trường khác như vàng, bất động sản và tiền ảo.

Cán cân thanh toán tổng thể cũng ghi nhận những kết quả tích cực, với xuất khẩu hàng hóa tăng 16% và Việt Nam duy trì vị thế xuất siêu 16,82 tỷ USD. Mặc dù mức xuất siêu này thấp hơn cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn là tín hiệu khả quan cho cả năm. Đặc biệt, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như điện tử, máy tính và linh kiện, điện thoại và linh kiện, máy móc thiết bị đều đạt kim ngạch cao, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với một số thách thức, như tỷ suất lợi nhuận trước thuế còn thấp và một số vốn đầu tư bị "chôn" vào các tài sản không sinh lời như vàng và bất động sản.

Để duy trì đà tăng trưởng, cần có những chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn, đặc biệt là trong việc thúc đẩy đầu tư vào các ngành công nghệ cao và cải thiện môi trường kinh doanh...

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2025 phát hành ngày 13/10/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-41-2025.html

VnEconomy

GDP quý 3/2025 tăng ấn tượng 8,23%

10:20, 06/10/2025

GDP quý 3/2025 tăng ấn tượng 8,23%

Chính phủ dự kiến nợ công chạm 37% GDP vào cuối năm 2025

07:08, 17/09/2025

Chính phủ dự kiến nợ công chạm 37% GDP vào cuối năm 2025

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ấn tượng, chế biến, chế tạo đạt mức cao nhất 5 năm qua

10:30, 06/10/2025

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ấn tượng, chế biến, chế tạo đạt mức cao nhất 5 năm qua

Từ khóa:

công nghiệp chế biến đầu tư dịch vụ kinh tế việt nam lạm phát năng suất lao động tăng trưởng GDP xuất khẩu

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2025 Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2025

Đọc thêm

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4

Sáng 12/10, tại Nghệ An, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu (15/10/1945 - 15/10/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ Ba.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2025 phát hành ngày 13/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Đột phá phát triển nhà ở xã hội: Hướng đến an sinh bền vững ở Việt Nam

Đột phá phát triển nhà ở xã hội: Hướng đến an sinh bền vững ở Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đột phá phát triển nhà ở xã hội phù hợp từng địa phương, đầy đủ hạ tầng, cân đối cung - cầu, nhằm đảm bảo quyền có chỗ ở cho người dân, thúc đẩy thị trường bất động sản lành mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại Nghệ An

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại Nghệ An

Chiều 11/10, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh tại phường Trường Vinh. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại Thái Nguyên

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại Thái Nguyên

Ngày 11/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga đã đến thăm, động viên và nắm bắt tình hình khắc phục hậu quả sau trận lũ lụt lịch sử tại tỉnh Thái Nguyên...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Tổng cung tiền toàn cầu 25 năm qua

Thế giới

Tổng cung tiền toàn cầu 25 năm qua

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

eMagazine

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4

Tiêu điểm

2

Những điểm nhấn quan trọng từ Tuần lễ thời trang Paris 2026

Đẹp +

3

Đề xuất sớm đầu tư, nâng cấp sân bay quốc tế Cần Thơ

Đầu tư

4

Vốn hóa thị trường điện tử "bốc hơi" thêm 250 tỷ USD

Kinh tế số

5

Xu thế dòng tiền: Kéo trụ vượt đỉnh, thị trường thực sự vào sóng mới?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy