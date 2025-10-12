Từ kinh tế 9 tháng nhìn tới cả năm 2025

Trong 9 tháng năm 2025, nền kinh tế Việt Nam duy trì đà phục hồi ổn định, với GDP ước tăng 7,84% so với cùng kỳ năm 2024, lạm phát cơ bản duy trì thấp...

Kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025 đã ghi nhận những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, với GDP tăng 7,84% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một trong những mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua, chỉ đứng sau năm 2022. Sự tăng trưởng này không chỉ thể hiện qua tốc độ mà còn qua cơ cấu GDP, với sự cải thiện rõ rệt trong các ngành công nghiệp và dịch vụ.

Một trong những điểm nổi bật của nền kinh tế trong giai đoạn này là tốc độ tăng trưởng GDP liên tục cao lên qua các quý. Điều này cho thấy sự ổn định và tiềm năng phát triển bền vững của nền kinh tế. Đặc biệt, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã đạt tốc độ tăng trưởng 9,92%, đóng góp lớn vào tỷ trọng GDP. Ngành dịch vụ cũng không kém phần ấn tượng với mức tăng 8,49%, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch.

Chất lượng tăng trưởng cũng được cải thiện, thể hiện qua hiệu quả đầu tư và năng suất lao động. Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển toàn xã hội/GDP đạt 29,5%, trong khi tốc độ tăng năng suất lao động đạt 6,08%. Điều này cho thấy sự đóng góp tích cực của khoa học và công nghệ vào nền kinh tế.

Về mặt lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng chỉ tăng nhẹ 3,27% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra cho cả năm. Điều này cho thấy khả năng kiểm soát lạm phát của chính phủ, dù có những áp lực từ giá cả trên các thị trường khác như vàng, bất động sản và tiền ảo.

Cán cân thanh toán tổng thể cũng ghi nhận những kết quả tích cực, với xuất khẩu hàng hóa tăng 16% và Việt Nam duy trì vị thế xuất siêu 16,82 tỷ USD. Mặc dù mức xuất siêu này thấp hơn cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn là tín hiệu khả quan cho cả năm. Đặc biệt, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như điện tử, máy tính và linh kiện, điện thoại và linh kiện, máy móc thiết bị đều đạt kim ngạch cao, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với một số thách thức, như tỷ suất lợi nhuận trước thuế còn thấp và một số vốn đầu tư bị "chôn" vào các tài sản không sinh lời như vàng và bất động sản.

Để duy trì đà tăng trưởng, cần có những chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn, đặc biệt là trong việc thúc đẩy đầu tư vào các ngành công nghệ cao và cải thiện môi trường kinh doanh...

