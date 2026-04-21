Trang chủ Chứng khoán

Năm 2026, PAN không đặt mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá

Tuệ Lâm

21/04/2026, 16:47

Bước sang 2026, PAN không đặt mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá mà hướng tới "tăng trưởng tốt hơn", tức là nâng chất lượng sản phẩm, hiệu quả vốn, năng lực quản trị và tính bền vững...

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN.
Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN.

Chiều 21/4 tại Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn PAN (mã chứng khoán: PAN-HOSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Tại đại hội, câu hỏi được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất là thị giá cổ phiếu của PAN trên sàn chứng khoán. 

Trả lời câu hỏi của cổ đông về diễn biến giá cổ phiếu, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN, cho biết Ban lãnh đạo doanh nghiệp tập trung vào kinh doanh, giá trị cốt lõi để phát triển, tạo ra tăng trưởng cho doanh nghiệp. 

"Nếu chủ doanh nghiệp mà tham gia mua bán “làm giá” cổ phiếu thì tôi nghĩ mọi người không đầu tư vào đây. Tôi không bao giờ đầu tư kinh doanh, tạo sóng cổ phiếu của chính mình. Nếu mà nghĩ rằng làm sóng, tạo sóng cho Chủ tịch tham gia thì tôi không làm. Tôi chỉ làm sao cho giá trị cổ đông ngày càng tăng lên trên cơ sở hoạt động kinh doanh", Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng nói. 

Giá trị thực của Tập đoàn được minh chứng rõ rệt qua việc Công ty vừa thoái vốn tại một công ty con (không thuộc mảng kinh doanh cốt lõi, không phải hàng đầu) nhưng đã thu về giá trị bằng hơn một nửa tổng vốn hóa thị trường của toàn bộ tập đoàn (hơn 5.000 tỷ đồng).

Do vậy, giá cổ phiếu do thị trường định đoạt, đắt hay rẻ là do cung cầu thị trường và tiêu chí của từng nhà đầu tư. Người mua vào đợi cao để bán, người mua vào tích sản. Công ty chỉ cam kết minh bạch mọi hoạt động và tối ưu hóa giá trị tài sản hàng năm cho cổ đông.

Cũng theo ông Hưng, muốn công ty tăng trưởng không phải có bao nhiêu mang đi chia hết mà để lại tái đầu tư. Tiền trong tập đoàn không để ngủ mà lúc nào cũng tái đầu tư. Tiền sẽ kinh doanh và lãi suất tốt hơn nhiều mang đi gửi không thời hạn trong ngân hàng.

"Tiền phải luôn thức, tiền phải tạo thành tiền để hiệu quả đồng tiền của cổ đông luôn cao. Có bất cứ cơ hội đầu tư nào thì cũng phải xem là đầu tư vào đâu sinh lời cao thì chúng ta mới làm", Chủ tịch PAN Group nhấn mạnh. 

Năm 2026, PAN đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 18.000 tỷ đồng, tăng khoảng 2% và lợi nhuận sau thuế 1.780 tỷ đồng, tăng 53% so với năm trước, cho thấy doanh nghiệp chuyển trọng tâm sang tối ưu hiệu quả hoạt động tại từng mảng và từng đơn vị thành viên. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức kỷ lục mới của tập đoàn. Kế hoạch này cũng đã bao gồm phần đóng góp từ thương vụ thoái vốn tại Bibica.

Theo báo cáo tài chính riêng quý 1/2026, công ty mẹ PAN Group ghi nhận doanh thu tài chính đạt 1.235 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ; lãi sau thuế đạt 1.094 tỷ đồng, tăng gần 40 lần. Động lực chính đến từ nguồn thu tài chính, trong đó hơn 705 tỷ đồng là cổ tức và 522 tỷ đồng là lãi từ chuyển nhượng đầu tư.

Khoản thu đột biến này chủ yếu đến từ việc PAN thoái toàn bộ 98,3% vốn tại Bibica trong tháng 3/2026. Tổng lợi ích từ thương vụ ước tính khoảng 2.630 tỷ đồng, bao gồm 1.748 tỷ đồng giá trị huyển nhượng cổ phần, khoảng 660 tỷ đồng cổ tức và gần 220 tỷ đồng từ giá trị tài sản.

Trước khi thực hiện giao dịch, PAN đã chủ động tách một số tài sản để tối ưu hóa giá trị, thay vì bán gộp toàn bộ. Nhờ dòng tiền lớn thu về, doanh nghiệp dự kiến nâng tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2026 lên 30% - mức cao nhất kể từ năm 2007, đồng thời vượt xa định hướng cổ tức 5% từng được lãnh đạo đề cập trước đó.

Tập đoàn cũng bổ sung thêm tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20% (thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20%). Số lượng phát hành gần 41,8 triệu đơn vị. Thời gian thực hiện trong năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Bà Nguyễn Thị Trà My, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PAN Group, cho biết 2025 là một năm đầy biến động, nhưng PAN không chỉ "đi qua khó khăn" mà đã tiến lên với chất lượng tăng trưởng tốt hơn. Trong bối cảnh địa chính trị, tỷ giá, logistics và sức mua toàn cầu cùng gây áp lực, chúng tôi lựa chọn cách đi thận trọng, linh hoạt nhưng kiên định với định hướng dài hạn. Kết quả cho thấy sức bền của hệ sinh thái PAN.

Bước sang 2026, PAN không đặt mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá mà  hướng tới "tăng trưởng tốt hơn", tức là nâng chất lượng sản phẩm, hiệu quả vốn, năng lực quản trị và tính bền vững.

Theo đó, Tập đoàn sẽ ưu tiên đầu tư chiều sâu vào nông nghiệp, thủy sản và thực phẩm thiết yếu, đồng thời phát huy sức mạnh hợp lực trong toàn hệ sinh thái. Mỗi đồng vốn phải được phân bổ đúng chỗ để tạo ra giá trị cao hơn và dài hạn hơn.

Chủ tịch PAN Group Nguyễn Duy Hưng: "Chúng tôi không thể quyết được giá cổ phiếu nhưng kỳ vọng năm nay sẽ tăng"

15:49, 23/04/2025

Chủ tịch PAN Group Nguyễn Duy Hưng:

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2024 của PAN tăng gần 58%

07:52, 27/04/2024

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2024 của PAN tăng gần 58%

PAN lãi 774 tỷ đồng, tăng 51% so với 2021

23:00, 30/01/2023

PAN lãi 774 tỷ đồng, tăng 51% so với 2021

Blog chứng khoán: Chốt lời ngắn hạn

Blog chứng khoán: Chốt lời ngắn hạn

Ngay cả các cổ phiếu dẫn dắt như VIC, VHM cũng bị bán mạnh, STB bị đánh “bung trần”, số còn lại “đỏ đậm” rất nhiều. Nếu đàm phán được tiến hành và ngừng bắn gia hạn thì cơ hội còn. Ngược lại thị trường chưa biết về đâu. An toàn là trên hết!

Đón 1,5 tỷ vốn ngoại thụ động: Cần đầu tư nghiêm túc vào công nghệ, đáp ứng tốc độ khớp lệnh, thanh toán T+2

Đón 1,5 tỷ vốn ngoại thụ động: Cần đầu tư nghiêm túc vào công nghệ, đáp ứng tốc độ khớp lệnh, thanh toán T+2

Dòng vốn ngoại thụ động ước tính hơn 1,5 tỷ USD sẽ đổ vào theo từng giai đoạn từ tháng 9/2026. Tốc độ khớp lệnh, xử lý thanh toán T+2, và năng lực quản trị rủi ro realtime sẽ là điều kiện tối thiểu.

Tiền mua suy yếu, cổ phiếu điều chỉnh diện rộng, trụ cũng "vô dụng"

Tiền mua suy yếu, cổ phiếu điều chỉnh diện rộng, trụ cũng “vô dụng”

Mặc dù VIC, VHM cùng vài blue-chips khác vẫn tăng nhưng không thể đỡ được sức nặng của rất nhiều cổ phiếu khác giảm giá. Thanh khoản sàn HoSE chiều nay sụt giảm khoảng 9% so với phiên sáng với mặt bằng giá thấp hơn đáng kể, cho thấy dòng tiền đã suy yếu nhiều.

Thị trường tiếp tục "xanh vỏ", VN-Index vào vùng đỉnh lịch sử

Thị trường tiếp tục “xanh vỏ”, VN-Index vào vùng đỉnh lịch sử

Sức mạnh của nhóm cổ phiếu Vin tiếp tục dẫn dắt chỉ số tiến vào vùng quanh 1900 điểm. Chốt phiên sáng nay VN-Index tăng 20,90 điểm thì VIC, VHM đem về hơn 19 điểm. Trong khi đó độ rộng xác nhận cổ phiếu giảm giá áp đảo.

Thiệt hại nguồn cung dầu toàn cầu sau hơn 7 tuần chiến tranh Mỹ-Iran

Thiệt hại nguồn cung dầu toàn cầu sau hơn 7 tuần chiến tranh Mỹ-Iran

Nguồn cung dầu của thế giới đã mất đi một lượng có trị giá hơn 50 tỷ USD kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra cách đây hơn 7 tuần...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

