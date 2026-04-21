Năm 2026, PAN không đặt mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá

Bước sang 2026, PAN không đặt mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá mà hướng tới "tăng trưởng tốt hơn", tức là nâng chất lượng sản phẩm, hiệu quả vốn, năng lực quản trị và tính bền vững...

Chiều 21/4 tại Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn PAN (mã chứng khoán: PAN-HOSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Tại đại hội, câu hỏi được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất là thị giá cổ phiếu của PAN trên sàn chứng khoán.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về diễn biến giá cổ phiếu, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN, cho biết Ban lãnh đạo doanh nghiệp tập trung vào kinh doanh, giá trị cốt lõi để phát triển, tạo ra tăng trưởng cho doanh nghiệp.

"Nếu chủ doanh nghiệp mà tham gia mua bán “làm giá” cổ phiếu thì tôi nghĩ mọi người không đầu tư vào đây. Tôi không bao giờ đầu tư kinh doanh, tạo sóng cổ phiếu của chính mình. Nếu mà nghĩ rằng làm sóng, tạo sóng cho Chủ tịch tham gia thì tôi không làm. Tôi chỉ làm sao cho giá trị cổ đông ngày càng tăng lên trên cơ sở hoạt động kinh doanh", Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng nói.

Giá trị thực của Tập đoàn được minh chứng rõ rệt qua việc Công ty vừa thoái vốn tại một công ty con (không thuộc mảng kinh doanh cốt lõi, không phải hàng đầu) nhưng đã thu về giá trị bằng hơn một nửa tổng vốn hóa thị trường của toàn bộ tập đoàn (hơn 5.000 tỷ đồng).

Do vậy, giá cổ phiếu do thị trường định đoạt, đắt hay rẻ là do cung cầu thị trường và tiêu chí của từng nhà đầu tư. Người mua vào đợi cao để bán, người mua vào tích sản. Công ty chỉ cam kết minh bạch mọi hoạt động và tối ưu hóa giá trị tài sản hàng năm cho cổ đông.

Cũng theo ông Hưng, muốn công ty tăng trưởng không phải có bao nhiêu mang đi chia hết mà để lại tái đầu tư. Tiền trong tập đoàn không để ngủ mà lúc nào cũng tái đầu tư. Tiền sẽ kinh doanh và lãi suất tốt hơn nhiều mang đi gửi không thời hạn trong ngân hàng.

"Tiền phải luôn thức, tiền phải tạo thành tiền để hiệu quả đồng tiền của cổ đông luôn cao. Có bất cứ cơ hội đầu tư nào thì cũng phải xem là đầu tư vào đâu sinh lời cao thì chúng ta mới làm", Chủ tịch PAN Group nhấn mạnh.

Năm 2026, PAN đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 18.000 tỷ đồng, tăng khoảng 2% và lợi nhuận sau thuế 1.780 tỷ đồng, tăng 53% so với năm trước, cho thấy doanh nghiệp chuyển trọng tâm sang tối ưu hiệu quả hoạt động tại từng mảng và từng đơn vị thành viên. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức kỷ lục mới của tập đoàn. Kế hoạch này cũng đã bao gồm phần đóng góp từ thương vụ thoái vốn tại Bibica.

Theo báo cáo tài chính riêng quý 1/2026, công ty mẹ PAN Group ghi nhận doanh thu tài chính đạt 1.235 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ; lãi sau thuế đạt 1.094 tỷ đồng, tăng gần 40 lần. Động lực chính đến từ nguồn thu tài chính, trong đó hơn 705 tỷ đồng là cổ tức và 522 tỷ đồng là lãi từ chuyển nhượng đầu tư.

Khoản thu đột biến này chủ yếu đến từ việc PAN thoái toàn bộ 98,3% vốn tại Bibica trong tháng 3/2026. Tổng lợi ích từ thương vụ ước tính khoảng 2.630 tỷ đồng, bao gồm 1.748 tỷ đồng giá trị huyển nhượng cổ phần, khoảng 660 tỷ đồng cổ tức và gần 220 tỷ đồng từ giá trị tài sản.

Trước khi thực hiện giao dịch, PAN đã chủ động tách một số tài sản để tối ưu hóa giá trị, thay vì bán gộp toàn bộ. Nhờ dòng tiền lớn thu về, doanh nghiệp dự kiến nâng tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2026 lên 30% - mức cao nhất kể từ năm 2007, đồng thời vượt xa định hướng cổ tức 5% từng được lãnh đạo đề cập trước đó.

Tập đoàn cũng bổ sung thêm tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20% (thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20%). Số lượng phát hành gần 41,8 triệu đơn vị. Thời gian thực hiện trong năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Bà Nguyễn Thị Trà My, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PAN Group, cho biết 2025 là một năm đầy biến động, nhưng PAN không chỉ "đi qua khó khăn" mà đã tiến lên với chất lượng tăng trưởng tốt hơn. Trong bối cảnh địa chính trị, tỷ giá, logistics và sức mua toàn cầu cùng gây áp lực, chúng tôi lựa chọn cách đi thận trọng, linh hoạt nhưng kiên định với định hướng dài hạn. Kết quả cho thấy sức bền của hệ sinh thái PAN.Bước sang 2026, PAN không đặt mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá mà hướng tới "tăng trưởng tốt hơn", tức là nâng chất lượng sản phẩm, hiệu quả vốn, năng lực quản trị và tính bền vững.

Theo đó, Tập đoàn sẽ ưu tiên đầu tư chiều sâu vào nông nghiệp, thủy sản và thực phẩm thiết yếu, đồng thời phát huy sức mạnh hợp lực trong toàn hệ sinh thái. Mỗi đồng vốn phải được phân bổ đúng chỗ để tạo ra giá trị cao hơn và dài hạn hơn.