Mạnh tay hạ giá cắt lỗ, cổ phiếu lao dốc hàng loạt

Tuy VN-Index chiều nay giảm thêm không nhiều so với buổi sáng nhưng cổ phiếu lao dốc “nặng” thêm đáng kể. Hơn 39% số cổ phiếu có giao dịch trong chỉ số đóng cửa giảm quá 1% với thanh khoản phiên chiều tăng 80%.
VN-Index đóng cửa giảm 0,98% tương đương -18,07 điểm, độ rộng
rất tệ với 81 mã tăng/223 mã giảm. Chốt phiên sáng sàn HoSE có 94 mã tăng/195 mã
giảm. Thuần túy độ rộng thay đổi không thể hiện hết diễn biến tiêu cực của thị
trường. Phiên sáng chỉ số có 89 cổ phiếu giảm hơn 1%, lúc đóng cửa là 142 mã.
Kết hợp diễn biến giá suy yếu thêm và thanh khoản tăng cao
cho thấy sức ép bán hạ giá đã mạnh lên đáng kể. Thị trường có vẻ đang đi tới điểm
“đổ vỡ” sức chịu đựng khi những nhịp phục hồi không xuất hiện và thanh khoản cực
thấp chứng tỏ bên cầm tiền đã rút về phòng thủ. Tuy chỉ số giảm ít nhưng danh mục
đang tổn thương nghiêm trọng và tùy sức chịu đựng, áp lực bán sẽ gia tăng từng đợt.
Thống kê rổ VN30 chiều nay có tới 21 cổ phiếu tụt giá so với
mức chốt buổi sáng. Dầu khí dẫn đầu nhóm này: GAS chốt phiên sáng còn tăng nhẹ
0,36%, sang chiều thay đổi chóng mặt khi sụt giảm 2,72% và đảo chiều xuống dưới
tham chiếu 2,38%. BSR riêng chiều nay cũng giảm 3,32%, đóng cửa giảm 3,15%. PLX
trượt giảm 2,51%, cũng đảo chiều thành giảm 2,26% cuối ngày.
Điểm may mắn cho VN-Index là trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn
nhất, vẫn còn VIC tham chiếu, VHM, VCB, BID giảm dưới 1%. Dù vậy đây không hẳn
là lực đỡ vì phần còn lại của thị trường cho thấy phản ứng khác: Gần một phần
ba số cổ phiếu có giao dịch (32,8%) chứng kiến biên độ trượt giảm quá 2% kể từ
giá cao nhất đầu ngày. Ngay cả khi các cổ phiếu lớn nhất vẫn còn lực níu kéo điểm
số thì phản ứng ở các cổ phiếu còn lại vẫn đi đường riêng.
Áp lực bán mạnh cũng khiến hàng loạt cổ phiếu xuất hiện
thanh khoản cao. Toàn sàn HoSE ghi nhận gần 30 cổ phiếu giảm giá quá 1% với
giao dịch từ ngưỡng trăm tỷ đồng trở lên. Blue-chips chiếm đa số với SHB giảm
1,09%, HPG giảm 1,46%, CTG giảm 2,03%, SSI giảm 1,64%, VPB giảm 1,86%... giao dịch
vượt 400 tỷ đồng mỗi mã. Midcap có NVL giảm 6,89%, CII giảm 5,43%, GEX giảm
1,79%, PDR giảm 5,28%, VND giảm 2,28%... giao dịch đều trên 200 tỷ. Chỉ riêng số
cổ phiếu giảm vượt 1% hôm nay đã chiếm gần 62% tổng thanh khoản khớp lệnh cả sàn
HoSE.
Ở nhóm đi ngược dòng, rất hiếm cổ phiếu có khả năng trụ lại
trước đà suy yếu tâm lý tổng thể. Nếu trừ các mã tăng giá giao dịch lẻ tẻ vài chục
tới vài trăm triệu đồng, hầu hết những cổ phiếu ngược dòng hôm nay cũng không có
sức cầu tốt, chủ đạo là bán ít. FPT là trường hợp đặc biệt khi xuất hiện thanh
khoản 1.299,7 tỷ đồng và giá vẫn tăng 2,61%. Tuy vậy FPT cũng đã trượt giảm khoảng
1,06% so với giá cao nhất đầu ngày. KDH cũng khá nổi bật, tăng 1,32% với 100,8
tỷ. BVH tăng 3,87%, CTR tăng 1,59%, SSB tăng 1,41%, HQC tăng 6,61%, DGC tăng
1,9%, CMG tăng 3,84% là số ít còn lại có thanh khoản chấp nhận được.
VN-Index đóng cửa hôm nay đã rơi xuống 1826,47 điểm, rất gần
ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1800 điểm. Hiện tại sức ép từ bên bán đang dần chuyển sang
thế chủ động. Thanh khoản khớp lệnh HoSE phiên này tăng 43% so với hôm qua và
tương quan tỷ lệ cổ phiếu tăng/giảm kém hơn nhiều. Chuỗi phiên giảm điểm của chỉ
số đã kéo sang phiên thứ 11, tuy mới giảm hơn 5% nhưng cổ phiếu thiệt hại nặng
hơn nhiều. Nói cách khác, nếu nhà đầu tư cứ trông đợi vào kịch bản VN-Index sẽ
dừng lại quanh 1800 điểm thì mức thua lỗ thực tế đã rất cao.
12:02, 02/06/2026
Vẫn nhiều triển vọng cho cổ phiếu vận tải năng lượng ngay cả khi xung đột tại Iran đã hạ nhiệt?
Đà trượt dốc của VN-Index vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi dòng tiền nhất định không ủng hộ. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay có tăng gần 36% nhưng chủ yếu đến từ hoạt động xả hàng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: