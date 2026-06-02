Mạnh tay hạ giá cắt lỗ, cổ phiếu lao dốc hàng loạt

Kim Phong

02/06/2026, 16:01

Tuy VN-Index chiều nay giảm thêm không nhiều so với buổi sáng nhưng cổ phiếu lao dốc “nặng” thêm đáng kể. Hơn 39% số cổ phiếu có giao dịch trong chỉ số đóng cửa giảm quá 1% với thanh khoản phiên chiều tăng 80%.

VN-Index và các đường MA 100 ngày, MA 50 ngày.

VN-Index đóng cửa giảm 0,98% tương đương -18,07 điểm, độ rộng rất tệ với 81 mã tăng/223 mã giảm. Chốt phiên sáng sàn HoSE có 94 mã tăng/195 mã giảm. Thuần túy độ rộng thay đổi không thể hiện hết diễn biến tiêu cực của thị trường. Phiên sáng chỉ số có 89 cổ phiếu giảm hơn 1%, lúc đóng cửa là 142 mã.

Kết hợp diễn biến giá suy yếu thêm và thanh khoản tăng cao cho thấy sức ép bán hạ giá đã mạnh lên đáng kể. Thị trường có vẻ đang đi tới điểm “đổ vỡ” sức chịu đựng khi những nhịp phục hồi không xuất hiện và thanh khoản cực thấp chứng tỏ bên cầm tiền đã rút về phòng thủ. Tuy chỉ số giảm ít nhưng danh mục đang tổn thương nghiêm trọng và tùy sức chịu đựng, áp lực bán sẽ gia tăng từng đợt.

Thống kê rổ VN30 chiều nay có tới 21 cổ phiếu tụt giá so với mức chốt buổi sáng. Dầu khí dẫn đầu nhóm này: GAS chốt phiên sáng còn tăng nhẹ 0,36%, sang chiều thay đổi chóng mặt khi sụt giảm 2,72% và đảo chiều xuống dưới tham chiếu 2,38%. BSR riêng chiều nay cũng giảm 3,32%, đóng cửa giảm 3,15%. PLX trượt giảm 2,51%, cũng đảo chiều thành giảm 2,26% cuối ngày.

Điểm may mắn cho VN-Index là trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, vẫn còn VIC tham chiếu, VHM, VCB, BID giảm dưới 1%. Dù vậy đây không hẳn là lực đỡ vì phần còn lại của thị trường cho thấy phản ứng khác: Gần một phần ba số cổ phiếu có giao dịch (32,8%) chứng kiến biên độ trượt giảm quá 2% kể từ giá cao nhất đầu ngày. Ngay cả khi các cổ phiếu lớn nhất vẫn còn lực níu kéo điểm số thì phản ứng ở các cổ phiếu còn lại vẫn đi đường riêng.

Áp lực bán mạnh cũng khiến hàng loạt cổ phiếu xuất hiện thanh khoản cao. Toàn sàn HoSE ghi nhận gần 30 cổ phiếu giảm giá quá 1% với giao dịch từ ngưỡng trăm tỷ đồng trở lên. Blue-chips chiếm đa số với SHB giảm 1,09%, HPG giảm 1,46%, CTG giảm 2,03%, SSI giảm 1,64%, VPB giảm 1,86%... giao dịch vượt 400 tỷ đồng mỗi mã. Midcap có NVL giảm 6,89%, CII giảm 5,43%, GEX giảm 1,79%, PDR giảm 5,28%, VND giảm 2,28%... giao dịch đều trên 200 tỷ. Chỉ riêng số cổ phiếu giảm vượt 1% hôm nay đã chiếm gần 62% tổng thanh khoản khớp lệnh cả sàn HoSE.

Ở nhóm đi ngược dòng, rất hiếm cổ phiếu có khả năng trụ lại trước đà suy yếu tâm lý tổng thể. Nếu trừ các mã tăng giá giao dịch lẻ tẻ vài chục tới vài trăm triệu đồng, hầu hết những cổ phiếu ngược dòng hôm nay cũng không có sức cầu tốt, chủ đạo là bán ít. FPT là trường hợp đặc biệt khi xuất hiện thanh khoản 1.299,7 tỷ đồng và giá vẫn tăng 2,61%. Tuy vậy FPT cũng đã trượt giảm khoảng 1,06% so với giá cao nhất đầu ngày. KDH cũng khá nổi bật, tăng 1,32% với 100,8 tỷ. BVH tăng 3,87%, CTR tăng 1,59%, SSB tăng 1,41%, HQC tăng 6,61%, DGC tăng 1,9%, CMG tăng 3,84% là số ít còn lại có thanh khoản chấp nhận được.

VN-Index đóng cửa hôm nay đã rơi xuống 1826,47 điểm, rất gần ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1800 điểm. Hiện tại sức ép từ bên bán đang dần chuyển sang thế chủ động. Thanh khoản khớp lệnh HoSE phiên này tăng 43% so với hôm qua và tương quan tỷ lệ cổ phiếu tăng/giảm kém hơn nhiều. Chuỗi phiên giảm điểm của chỉ số đã kéo sang phiên thứ 11, tuy mới giảm hơn 5% nhưng cổ phiếu thiệt hại nặng hơn nhiều. Nói cách khác, nếu nhà đầu tư cứ trông đợi vào kịch bản VN-Index sẽ dừng lại quanh 1800 điểm thì mức thua lỗ thực tế đã rất cao.

Sắc đỏ áp đảo, VN-Index "lịm dần" xuống 1800 điểm

12:02, 02/06/2026

Sắc đỏ áp đảo, VN-Index “lịm dần” xuống 1800 điểm

Các ETF ngoại tiếp tục rút ròng khỏi cổ phiếu Việt Nam

10:40, 02/06/2026

Các ETF ngoại tiếp tục rút ròng khỏi cổ phiếu Việt Nam

Vẫn nhiều triển vọng cho cổ phiếu vận tải năng lượng ngay cả khi xung đột tại Iran đã hạ nhiệt?

07:25, 02/06/2026

Vẫn nhiều triển vọng cho cổ phiếu vận tải năng lượng ngay cả khi xung đột tại Iran đã hạ nhiệt?

Sắc đỏ áp đảo, VN-Index “lịm dần” xuống 1800 điểm

Sắc đỏ áp đảo, VN-Index “lịm dần” xuống 1800 điểm

Đà trượt dốc của VN-Index vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi dòng tiền nhất định không ủng hộ. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay có tăng gần 36% nhưng chủ yếu đến từ hoạt động xả hàng.

Berkshire Hathaway có thương vụ lớn đầu tiên dưới thời CEO mới

Berkshire Hathaway có thương vụ lớn đầu tiên dưới thời CEO mới

Berkshire Hathaway, tập đoàn đầu tư nổi tiếng của Mỹ, vừa chính thức công bố thỏa thuận mua lại công ty xây dựng nhà ở Taylor Morrison với giá 8,5 tỷ USD...

Các ETF ngoại tiếp tục rút ròng khỏi cổ phiếu Việt Nam

Các ETF ngoại tiếp tục rút ròng khỏi cổ phiếu Việt Nam

Trong tuần qua, các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 90 tỷ đồng tập trung chủ yếu ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-79,5 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C bị rút ròng hơn 13 tỷ đồng.

Kiến tạo “lộ trình cao tốc” cho làn sóng IPO thứ 3: Bài học từ SpaceX và bước đi của FTSE RUSSELL

Kiến tạo “lộ trình cao tốc” cho làn sóng IPO thứ 3: Bài học từ SpaceX và bước đi của FTSE RUSSELL

Từ kinh nghiệm của FTSE Russell điều chỉnh quy tắc bộ chỉ số, cơ quan quản lý thị trường có thể xem xét thiết lập một Mô hình liên thông 4 bước (IPO - niêm yết - gia nhập rổ cổ phiếu nội địa - gia nhập rổ cổ phiếu quốc tế) một cách thông suốt từ đó tối đa hóa khả năng thu hút vốn ngoại...

Chứng khoán Mỹ chưa dừng chuỗi phiên lập kỷ lục dù giá dầu nhảy 5%

Chứng khoán Mỹ chưa dừng chuỗi phiên lập kỷ lục dù giá dầu nhảy 5%

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (1/6), nối dài chuỗi phiên lập kỷ lục, bất chấp giá dầu thô tăng mạnh khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tăng nhiệt...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

