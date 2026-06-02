Berkshire Hathaway có thương vụ lớn đầu tiên dưới thời CEO mới

Điệp Vũ

02/06/2026, 10:41

Berkshire Hathaway, tập đoàn đầu tư nổi tiếng của Mỹ, vừa chính thức công bố thỏa thuận mua lại công ty xây dựng nhà ở Taylor Morrison với giá 8,5 tỷ USD...

CEO Greg Abel của Berkshire Hathaway (trái) và người tiền nhiệm Warren Buffett - Ảnh: Bloomberg.

Đây là thương vụ lớn đầu tiên của Berkshire kể từ khi ông Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại, nghỉ hưu và chuyển giao ghế CEO cho ông Greg Abel.

Giới phân tích nhận định thương vụ này phản ánh niềm tin của Berkshire vào sự phục hồi của ngành bất động sản Mỹ, bất chấp lãi suất đi vay ở nước này đang trong xu hướng tăng theo áp lực lạm phát.

Taylor Morrison, một trong những công ty xây dựng nhà ở hàng đầu tại Mỹ, hoạt động tại 21 thị trường thuộc 12 tiểu bang. Mặc dù ngành xây dựng nhà ở đang trong giai đoạn phục hồi chậm, với dự báo của Hiệp hội Các nhà xây dựng Toàn quốc Mỹ (NAHB) về mức tăng trưởng 1% của ngành trong năm nay, Berkshire vẫn quyết định đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực này.

Theo thỏa thuận, Berkshire sẽ trả 72,50 USD cho mỗi cổ phiếu của Taylor Morrison, định giá vốn chủ sở hữu của công ty ở mức 6,8 tỷ USD, cao hơn 24% so với giá đóng cửa của cổ phiếu này vào hôm 29/5. Khi tính cả nợ, tổng giá trị doanh nghiệp đạt 8,5 tỷ USD.

Không lâu sau khi lên cầm quyền, CEO Abel đã khởi động các cuộc đàm phán với CEO Sheryl Palmer của Taylor Morrison về thương vụ này. Ông Abel cho biết sau khi thương vụ hoàn tất vào nửa cuối năm nay, Taylor Morrison sẽ được hợp nhất với Clayton Homes, một công ty con của Berkshire, nhằm mở rộng khả năng cung cấp nhà ở cho người dân Mỹ. Bà Palmer sẽ tiếp tục giữ vai trò CEO của Taylor Morrison sau khi thương vụ hoàn tất.

Berkshire Hathaway không phải là cái tên xa lạ trong ngành xây dựng nhà ở. Tập đoàn này đã đầu tư vào các đối thủ của Taylor Morrison như DR Horton, Lennar và NVR. Ngoài ra, Berkshire còn sở hữu các công ty sản xuất sơn Benjamin Moore và công ty sản xuất vật liệu cách nhiệt Johns Manville. Việc mua lại Taylor Morrison không chỉ củng cố vị thế của Berkshire trong ngành mà còn phù hợp với chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy khả năng sở hữu nhà của người dân trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Taylor Morrison cũng đang tham gia vào chương trình “từ thuê nhà tiến tới mua nhà” (rent to own) của chính phủ liên bang - một chương trình nhằm giúp người dân Mỹ có cơ hội sở hữu nhà và giải quyết tình trạng dư thừa nhà ở. Công ty này còn phát triển các cộng đồng nhà ở cho thuê mang thương hiệu Yardly, một lĩnh vực đang hưởng lợi từ nhu cầu tăng cao khi người dân Mỹ phải đối mặt với chi phí sinh hoạt tăng cao và lựa chọn thuê nhà thay vì mua.

Mặc dù lãi suất vay mua nhà cao, ngành xây dựng nhà ở tại Mỹ vẫn có những dấu hiệu tích cực. Theo dự báo cho năm tới, tăng trưởng xây dựng nhà ở đơn lẻ ở nước này có thể đạt 5%, nâng tổng số đơn vị nhà được xây dựng mới lên 984.000 - theo NAHB. Cổ phiếu của Taylor Morrison đã tăng 4,7% trong năm qua, cho thấy sự lạc quan của thị trường đối với công ty này.

Việc ông Abel thực hiện một thương vụ lớn chỉ nửa năm sau khi nhậm chức có thể mở ra triển vọng Berkshire sẽ tiếp tục sử dụng dự trữ tiền mặt và trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn trị giá gần 400 tỷ USD của tập đoàn để thực hiện thêm nhiều thương vụ mua lại khác.

Tốc độ mua lại của Berkshire đã chậm lại trong những năm cuối nhiệm kỳ CEO của ông Buffett. Vào tháng 10 năm ngoái, Berkshire đã thực hiện thương vụ trị giá 9,7 tỷ USD để mua lại bộ phận OxyChem từ Occidental Petroleum - một tập đoàn dầu khí mà Berkshire là một trong những cổ đông lớn nhất. Khi đó, ông Abel chưa chính thức tiếp quản cương vị CEO nhưng đã được lựa chọn cho vị trí này.

Liên tục bán cổ phiếu, Berkshire Hathaway đang nắm 380 tỷ USD tiền mặt

Tình hình lợi nhuận ở Berkshire Hathaway trước khi tỷ phú Buffett rời ghế CEO

Berkshire Hathaway chuẩn bị cho cuộc nghỉ hưu của Warren Buffett

Từ khóa:

bất động sản Berskhire Hathaway Greg Abel thế giới Warren Buffett

Tây Ban Nha: Tiền thuê nhà chiếm nửa lương

Những nơi có số người siêu giàu tăng nhanh nhất thế giới trong 5 năm qua

Trung Quốc: Tỉnh Hải Nam tăng tốc xây dựng trung tâm du lịch y tế quốc tế

Hoạt động sản xuất tại Mỹ tăng mạnh nhất 4 năm

Xuất khẩu dầu của Venezuela tăng liên tục

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Tây Ban Nha: Tiền thuê nhà chiếm nửa lương

Nghiên cứu triển khai các tuyến xe buýt kết nối với sân bay Long Thành

Chubb - Tự do an phát: Giải pháp bảo hiểm và đầu tư linh hoạt

Hợp tác VAA và Classic Fine Foods: Lời giải cho bài toán nhân sự cấp cao ngành dịch vụ

