Nam Long đặt mục tiêu năm 2026 với doanh số 23.460 tỷ, lợi nhuận 720 tỷ đồng

Năm 2026, Nam Long đặt mục tiêu doanh số 23.460 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất 7.630 tỷ đồng (tăng 35% so với 2025), lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 720 tỷ đồng (tăng 3% so với 2025)…

Ngày 25/4, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG: HOSE) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kết thúc năm 2025, Tập đoàn Nam Long ghi nhận doanh số đạt 11.855 tỷ đồng, mức cao kỷ lục trong lịch sử hơn 30 năm của tập đoàn. Trong đó, doanh thu hợp nhất đạt 5.645 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 701 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch. Về cấu trúc vốn, duy trì nợ vay ở mức an toàn 5.522 tỷ đồng, chiếm 37% tổng nguồn vốn, giảm 21% so với năm 2024.

Năm 2025 đánh dấu những bước tiến chiến lược ở các mảng kinh doanh cốt lõi, bao gồm: Đầu tư và quản lý đầu tư (Nam Long Capital), phát triển khu đô thị và nhà ở (Nam Long Land), bất động sản thương mại (Nam Long Commercial Property), nhà ở vừa túi tiền (Nam Long ADC), và xây dựng (Nam Khang Construction).

Báo cáo tại đại hội đồng cổ đông, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch Tập đoàn Nam Long, cho biết: Động lực tăng trưởng chính đến từ chiến lược và tầm nhìn đúng đắn, tính kỷ luật của Nam Long trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, biến động. Trong đó, thành tích kinh doanh năm 2025 cũng được củng cố nhờ sự vận hành đồng bộ của các đơn vị thành viên chủ lực.

Thị trường bất động sản năm 2026 được kỳ vọng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, theo hướng thận trọng và bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, Nam Long xác định trọng tâm trong năm 2026 rất rõ ràng: "Giữ đà - vững tiến", tập trung vào thực thi, củng cố nền tảng và tối ưu hiệu quả vận hành với tinh thần kỷ luật và chuẩn mực cao hơn.

Ngoài ra, Nam Long tiếp tục khẳng định vị thế là đối tác đáng tin cậy của các định chế tài chính và các tập đoàn quốc tế. Trong hoạt động M&A và hợp tác chiến lược, năm 2025 đánh dấu 10 năm hợp tác chiến lược với các đối tác Nhật Bản như Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon Railroad. Đồng thời, nổi bật trong năm 2025 là thương vụ chuyển nhượng 15,1% vốn tại dự án Izumi City cho Tokyu Corporation, mang lại hiệu quả tài chính tích cực.

Về triển vọng thị trường bất động sản năm 2026, ông Quang nhận định: Kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn duy trì tích cực, hoạt động đầu tư hạ tầng diễn ra mạnh mẽ, và xu hướng đô thị hóa tăng tốc, cùng nhu cầu nhà ở bền vững.

“Thị trường bất động sản năm 2026 được kỳ vọng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, theo hướng thận trọng và bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, Nam Long xác định trọng tâm trong năm 2026 rất rõ ràng: “Giữ đà - vững tiến”, tập trung vào thực thi, củng cố nền tảng và tối ưu hiệu quả vận hành với tinh thần kỷ luật và chuẩn mực cao hơn”, ông Quang khẳng định.

Nam Long đặt mục tiêu doanh số bán hàng năm 2026 dự kiến đạt 23.460 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất 7.630 tỷ đồng (tăng 35% so với 2025), lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 720 tỷ đồng (tăng 3% so với 2025). Để hiện thực hoá mục tiêu, Nam Long tập trung vào các định hướng chiến lược quan trọng như: Thực thi dự án trọng điểm, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ và khơi thông nguồn cung tại các khu đô thị tích hợp sẵn có, đáp ứng nhu cầu ở thực của thị trường;

Đồng thời, Tập đoàn cũng tối ưu hóa nền tảng tài chính, tiếp tục duy trì kỷ luật tài chính nghiêm ngặt, thắt chặt mối quan hệ với các đối tác chiến lược để đảm bảo nguồn vốn dồi dào cho các hoạt động phát triển quỹ đất và M&A chọn lọc; Nâng tầm hệ sinh thái, chuyển đổi từ một đơn vị phát triển nhà ở đơn thuần sang nhà phát triển khu đô thị tích hợp, tập trung vào công tác Placemaking (tạo điểm đến) nhằm gia tăng giá trị tài sản cho cư dân và nhà đầu tư.

Cùng với đó, việc kiện toàn hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031. Đội ngũ lãnh đạo mới được xây dựng trên nguyên tắc kết hợp giữa kinh nghiệm bản địa dày dạn và tư duy quản trị quốc tế, nhằm tăng cường năng lực quản trị trong chu kỳ phát triển mới. Theo đó, những nhà sáng lập và chuyên gia am hiểu tường tận thực tế thị trường, pháp lý Việt Nam tiếp tục đóng vai trò định hướng, đảm bảo sự ổn định và kế thừa các giá trị cốt lõi của Tập đoàn.

Trong khi đó, sự tham gia của các nhân tố mới từ các tổ chức quốc tế lớn và các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, phát triển đô thị từ Mỹ, Anh, Singapore và Malaysia mang đến năng lực quản trị chuẩn mực toàn cầu. Đây là cơ sở để Nam Long tiếp cận các nguồn vốn ngoại, áp dụng các mô hình vận hành hiện đại và minh bạch hóa hoạt động theo thông lệ quốc tế.