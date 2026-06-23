Nam Long ra mắt Elyse Marina Club tại đô thị đảo Elyse Island

Ngày 20/6, Nam Long tổ chức sự kiện Elyse Voyage tại đảo Đại Phước (Nhơn Trạch, Đồng Nai), chính thức ra mắt Elyse Marina Club. Đây là một trong những hạng mục tiện ích nổi bật được đưa vào vận hành tại Elyse Island - dự án thuộc bộ sưu tập bất động sản cao cấp Legacy Collection của Nam Long.
Theo chủ đầu tư, Elyse Marina Club là tổ hợp tiện ích trung tâm rộng hơn 8 ha, được quy hoạch tại vị trí kết nối trực tiếp với bến du thuyền và hệ cảnh quan ven sông. Hệ tiện ích được quy hoạch theo chuẩn resort cao cấp gồm clubhouse & hồ bơi 45m ven sông, cụm tiện ích thể thao ngoài trời, phòng gym, nhà hàng – café, khu VIP lounge và điểm nhấn là tổ hợp chăm sóc sức khỏe Onsen và Ganbanyoku theo cảm hứng từ văn hóa trị liệu Nhật Bản.
Việc đưa công trình vào hoạt động được xem là bước tiến trong quá trình hoàn thiện hệ tiện ích của Elyse Island, đồng thời giúp khách hàng có cơ hội trải nghiệm thực tế không gian và các dịch vụ tại dự án.
Trong khuôn khổ sự kiện, khách mời tham gia các hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghệ thuật và thời trang tại khu vực Elyse Marina Club. Điểm nhấn của chương trình là bộ sưu tập "Đẩy đưa" của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn cùng các tiết mục âm nhạc được tổ chức trong không gian ven sông. Điểm đặc biệt là khách tham dự sự kiện được đưa đón bằng du thuyền, có dịp trải nghiệm cung đường sông mát mẻ từ Sài gòn đến đảo Đại Phước.
Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn cho biết anh ấn tượng với cảnh quan tự nhiên và kiến trúc của dự án, đặc biệt là không gian ven sông và khu vực bến du thuyền. Theo anh, cảnh quan ven sông cùng kiến trúc Địa Trung Hải đã góp phần tạo nên một sàn diễn giàu cảm xúc cho bộ sưu tập.
"Tôi khá ngạc nhiên với sự hài hòa giữa kiến trúc nằm bên một bờ sông rất đẹp và có cả bến du thuyền. Sự kết hợp của bộ sưu tập Đẩy đưa và không gian nơi đây mang lại cảm giác rất tuyệt vời", nhà thiết kế cho biết.
Chị Bạch Dương, cư dân đang sinh sống tại đảo Đại Phước cho biết, ban đầu chị từng lo ngại cuộc sống trên đảo sẽ thiếu tiện ích. Tuy nhiên, sau thời gian trải nghiệm thực tế, môi trường sông nước, không gian xanh cùng cộng đồng cư dân thân thiện đã mang đến cảm nhận khác. Chị Dương ấn tượng với Elyse Marina Club và hệ thống bến du thuyền tại dự án.
Theo chị, việc phát triển bến du thuyền cùng kết nối giao thông đường thủy mở ra một trải nghiệm sống khác biệt, góp phần gia tăng sức hấp dẫn cho khu đô thị đảo trong tương lai.
Theo đại diện Nam Long, Elyse Island được phát triển theo định hướng kết hợp giữa không gian sống riêng tư và khả năng kết nối với khu Đông TP.HCM cũng như các trung tâm kinh tế lân cận. Elyse Marina Club đóng vai trò là trung tâm tiện ích phục vụ cộng đồng cư dân, đồng thời là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt, giải trí và kết nối cộng đồng.
“Không gian tại đây là nơi cư dân có thể tận hưởng sự thư thái mỗi ngày nhưng vẫn kết nối thuận tiện với sự phát triển năng động của khu Đông TP.HCM", đại diện Nam Long nói.
Bên cạnh Elyse Marina Club, dự án đang từng bước hoàn thiện các hạng mục tiện ích khác như bến du thuyền, tuyến dạo bộ ven sông dài khoảng 1,5 km và hệ cảnh quan ven mặt nước.
Theo chủ đầu tư, các hạng mục này được phát triển nhằm khai thác lợi thế tự nhiên của đảo Đại Phước, đồng thời gia tăng không gian sinh hoạt ngoài trời cho cư dân.
Elyse Island được phát triển trên quỹ đất khoảng 45 ha tại đảo Đại Phước, với định hướng xây dựng khu đô thị tích hợp gắn với cảnh quan sông nước và không gian xanh.
Theo Nam Long, việc ra mắt Elyse Marina Club là một trong những cột mốc đầu tiên trong quá trình hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích tại dự án. Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới nhằm từng bước hình thành cộng đồng cư dân tại khu đô thị đảo Elyse Island. Thông qua Elyse Voyage, doanh nghiệp cũng giới thiệu rõ hơn định hướng phát triển dự án, trong đó chú trọng trải nghiệm sống gắn với thiên nhiên, mặt nước và các tiện ích phục vụ cộng đồng cư dân.
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