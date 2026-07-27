Thanh khoản quá thấp, nỗ lực phục hồi thất bại

Sự hạ nhiệt xung đột Trung Đông khiến giá dầu thế giới đồng loạt lao dốc nhưng không giúp thị trường trong nước khởi sắc hơn. Dòng tiền vẫn đang cực kỳ thận trọng và “nhường sân” cho bên bán, khiến những nỗ lực phục hồi không thành công.

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt đang rất kém.

VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,21% tương đương -3,58 điểm. Chỉ số lên cao nhất lúc 9h45, tăng gần 14,6 điểm (+0,86%). Độ rộng tại đỉnh ghi nhận 142 mã tăng/103 mã giảm và kết phiên là 96 mã tăng/199 mã giảm.

Như vậy phần lớn thời gian của phiên sáng nay thị trường trượt giảm. Diễn biến này không chỉ thể hiện ở điểm số mà còn ở độ rộng. Cùng với đó tổng thanh khoản khớp lệnh HoSE giảm 15% so với sáng phiên cuối tuần trước, chỉ đạt 4.208 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, kém nhất 35 phiên. Điều này xác nhận thị trường yếu dần do dòng tiền mua quá kém.

Ảnh hưởng lên VN-Index trước hết vẫn là các cổ phiếu trụ. VHM trượt giảm mạnh 3,58% so với giá đỉnh lúc 9h49 và kết phiên thành giảm 0,69% so với tham chiếu. VIC trượt giảm 1,63%, thành giảm 0,75%. BID trượt -1,51% thành giảm 0,42%. HPG trượt -1,19% thành giảm 0,24%. Ngay cả các trụ còn xanh như CTG, MBB, TCB, VCB cũng đã lùi giá với biên độ khác nhau, thậm chí khá rộng như CTG -1,35%...

Rổ VN30 lúc mạnh nhất chỉ duy nhất BSR đỏ và GAS, SHB tham chiếu, còn lại đều xanh. Tuy nhiên đến cuối phiên sáng độ rộng là 14 mã tăng/15 mã giảm, chỉ số đại diện tăng nhẹ 0,08%. LPB đang khỏe nhất rổ, tăng 4,58% nhưng cũng được trượt dốc từ mức kịch trần, tương đương -2,14%. GVR tăng 2,67%, MSN tăng 0,94% là hai cổ phiếu khác duy nhất khá mạnh. Nhóm giảm giá khá may mắn là mới có PLX, VJC, BSR, VPB giảm quá 1%, trong đó chỉ VPB thuộc Top 10 vốn hóa.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Với phần còn lại, độ rộng xác nhận trạng thái trượt giảm chiếm ưu thế. Tuy HoSE vẫn còn 96 mã xanh nhưng hầu hết cũng đã lùi giá với mức độ khác nhau. 47 cổ phiếu trong số này chốt trên tham chiếu từ 1% trở lên thì chỉ 12 mã đạt thanh khoản quá 1 tỷ đồng. PNJ tăng 5,04% khớp 216,8 tỷ; LPB tăng 4,58% với 199,4 tỷ; GVR tăng 2,48% với 17,3 tỷ; CTD tăng 2,9% với 13,8 tỷ; REE tăng 1,35% với 10,7 tỷ là những cổ phiếu thanh khoản tốt nhất.

Thống kê tới 52% số cổ phiếu trong VN-Index có giao dịch sáng nay đã trượt giảm từ 1% trở lên so với giá cao nhất. Điều này cho thấy sự hưng phấn ban đầu là có, nhưng không có dòng tiền ổn định đủ mạnh để duy trì. Kết hợp với mức thanh khoản ở ngưỡng thấp kỷ lục, áp lực bán cũng không phải là mạnh, nhưng đủ sức làm mất cân bằng cung cầu tại một thời điểm.

Nhóm giảm giá sáng nay cũng phản ánh điều này: Trong 199 mã đỏ có tới 119 mã giảm từ 1% trở lên. Tuy nhiên chỉ 20 cổ phiếu đạt thanh khoản quá 10 tỷ đồng. Biên độ giảm giá rộng, thanh khoản nhỏ chỉ có thể là do dòng tiền mua quá kém. Những cổ phiếu đáng chú ý là VJC giảm 1,73% với 70,7 tỷ; BSR giảm 1,67% với 63 tỷ; VPB giảm 1,6% với 61,7 tỷ; GEX giảm 1,83% với 52,9 tỷ; CII giảm 2,21% với 52,4 tỷ; PLX giảm 2,66% với 24,1 tỷ…

Nhà đầu tư nước ngoài đang ghi nhận bán ròng 355,8 tỷ đồng nhưng cũng không có mã nào đột biến. VIX -47,5 tỷ, TCB -41,2 tỷ, SSI -37,2 tỷ, HPG -34,8 tỷ là đáng chú ý nhất. Phía mua ròng cũng chỉ có LPB +49,7 tỷ, FPT +14,4 tỷ.

Hiện trạng thái thiếu cầu đang là “vấn đề” lớn nhất của thị trường. Mặc dù áp lực bán không lớn sau những phiên thanh khoản dâng cao tuần trước, nhưng bên mua cũng không nhiệt tình. Thêm nữa VN-Index không có nhóm dẫn dắt đủ bền vững. Sáng nay VIC, VHM đảo chiều khiến điểm số mất khá nhanh do cổ phiếu ngân hàng quá kém.