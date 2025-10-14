Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Huỳnh Dũng
14/10/2025, 21:59
Ngày 14/10, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng quản lý khai thác đường cao tốc”, với mục tiêu đánh giá toàn diện công tác quản lý, vận hành và bảo trì (O&M), đồng thời trao đổi, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện thể chế, hướng tới mô hình quản lý khai thác đồng bộ, hiện đại và hiệu quả...
Phát biểu khai mạc, ông Phạm Hồng Quang, Tổng Giám đốc VEC cho biết công tác quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống đường cao tốc có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ bảo đảm an toàn và thông suốt cho người và phương tiện, mà còn quyết định hiệu quả đầu tư, tuổi thọ công trình và hình ảnh văn minh, hiện đại của hạ tầng giao thông quốc gia. Theo lãnh đạo VEC, quản lý khai thác tốt chính là chìa khóa để tối ưu hóa lợi ích kinh tế – xã hội, giảm chi phí duy tu và bảo vệ tài sản quốc gia.
Hiện nay, cả nước có gần 2.000 km đường cao tốc đang khai thác, trong đó hơn 500 km do VEC đầu tư và quản lý với các tuyến trọng điểm như Nội Bài – Lào Cai, Cầu Giẽ – Ninh Bình, Đà Nẵng – Quảng Ngãi, TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Bến Lức – Long Thành. Các dự án này không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối quốc gia, mà còn thể hiện năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, kỹ sư và người lao động VEC trong suốt quá trình triển khai.
Tuy nhiên, công tác O&M vẫn đối mặt với nhiều thách thức, từ thể chế, tiêu chuẩn kỹ thuật chưa đồng bộ, cơ chế tài chính chưa bền vững, đến việc ứng dụng công nghệ giao thông thông minh (ITS) còn hạn chế.
Bên cạnh đó, ý thức của người tham gia giao thông vẫn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành và an toàn giao thông trên cao tốc.
Tổng Giám đốc VEC cho rằng để khắc phục những hạn chế này, cần chuyển đổi mạnh mẽ cách tiếp cận, coi công tác O&M là một lĩnh vực chuyên sâu, đòi hỏi năng lực quản trị hiện đại, ứng dụng công nghệ số và quản lý tài sản hạ tầng theo chuẩn quốc tế.
Trao đổi tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích thực tiễn quản lý, chia sẻ kinh nghiệm vận hành và bảo trì; thảo luận về mô hình tổ chức quản lý tiên tiến, phương án huy động nguồn lực xã hội, cùng các giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại trong giám sát, điều hành và bảo trì hạ tầng.
Trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp vận hành, trong đó đặc biệt chú trọng kiểm soát tải trọng, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và xử lý vi phạm trên các tuyến cao tốc.
Với vai trò doanh nghiệp nòng cốt trong phát triển hệ thống đường cao tốc quốc gia, VEC không chỉ đảm nhiệm công tác vận hành khai thác, mà còn đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới như thu phí điện tử không dừng (ETC), hệ thống giám sát giao thông thông minh (ITS) và từng bước chuẩn hóa quy trình quản lý khai thác theo thông lệ quốc tế.
Đơn vị đặt mục tiêu xây dựng mô hình quản lý khai thác hiện đại, chuyên nghiệp, bền vững, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 5.000 km đường cao tốc vào năm 2030 và 9.000 km vào năm 2050.
Theo Tổng Giám đốc VEC, hội thảo lần này là diễn đàn chuyên sâu đầu tiên về công tác quản lý khai thác đường cao tốc, là dịp để các bên nhìn nhận khách quan thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm, xác định các điểm nghẽn và đề xuất giải pháp đột phá cho giai đoạn mới.
“Với sự tham gia của các cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, chuyên gia và các đơn vị trực tiếp vận hành, bảo trì, hội thảo sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao năng lực quản lý khai thác, đảm bảo an toàn và hiệu quả vận hành mạng lưới đường cao tốc Việt Nam”, Tổng Giám đốc VEC nhấn mạnh.
