Thứ Năm, 13/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Nâng tầm hợp tác nông sản Việt Nam - Trung Quốc

Chu Khôi

13/11/2025, 09:32

Thương mại nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc đang mở ra nhiều cơ hội mới, khi phía Trung Quốc tái khẳng định sẽ mở rộng nhập khẩu và khuyến khích đầu tư quy mô lớn, chất lượng cao. Các mặt hàng chủ lực như trái cây, hạt điều, cà phê và thủy sản có nhiều dư địa tăng trưởng, hứa hẹn gia tăng giá trị và mở rộng thị phần tại thị trường tỷ dân...

Diễn đàn xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.
Diễn đàn xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.

Chiều 12/11/2025, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp phối hợp với Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cùng Tập đoàn Sunwah (Hồng Kông -Trung Quốc) tổ chức Diễn đàn xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.

Sự kiện thu hút gần 100 doanh nghiệp hai nước tham gia, trong đó có gần 50 doanh nghiệp từ các tỉnh Hà Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Sơn Đông, Sơn Tây và Hà Bắc (Trung Quốc).

Diễn đàn được đánh giá là cơ hội quan trọng để tăng cường hợp tác thương mại, thúc đẩy đầu tư và phát triển thị trường tiêu thụ nông sản theo mô hình hiện đại và bền vững.

THƯƠNG MẠI TĂNG TRƯỞNG NHANH

Phát biểu tại diễn đàn, ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhấn mạnh: Quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Quốc đang phát triển sâu rộng. Năm 2024, kim ngạch thương mại hai nước đạt hơn 205 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm 2023; tính đến hết tháng 10/2025 đã đạt 208 tỷ USD.

Riêng nông nghiệp, năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản giữa hai nước đạt 17,8 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 13,5 tỷ USD. Nhiều mặt hàng chủ lực như trái cây, thủy sản, gạo, cà phê, hồ tiêu, cao su, đặc biệt là sầu riêng, đã thâm nhập sâu vào hệ thống phân phối tại Trung Quốc, từ siêu thị, chợ đầu mối đến các nền tảng thương mại điện tử.

Ông Lê Thanh Hoà:
Ông Lê Thanh Hoà: "Quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Quốc đang phát triển sâu rộng".

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư nông nghiệp từ Trung Quốc, đồng thời tiếp nhận nhiều cơ hội hợp tác về chế biến, bảo quản và chuyển giao công nghệ nông nghiệp thông minh.

Giao thương nông sản Việt Nam - Trung Quốc tăng rất nhanh,  đây là minh chứng cho hiệu quả của các hiệp định song phương và đa phương đã ký kết, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho lưu thông hàng hóa, giúp thương mại nông sản giữa hai nước “từ tiểu ngạch sang chính ngạch, từ thô sang tinh – chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc rõ ràng".
Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, song ông Hòa cũng chỉ rõ một số thách thức đang cản trở sự phát triển của chuỗi giá trị nông sản Việt – Trung như: Hạ tầng logistics và kho lạnh biên giới chưa đồng bộ; Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết vùng nguyên liệu; Năng lực kiểm dịch, kiểm soát chất lượng chưa đồng đều giữa các địa phương; Việc chia sẻ dữ liệu chuỗi cung ứng giữa các doanh nghiệp còn hạn chế. Những yếu tố này làm tăng chi phí vận chuyển, kéo dài thời gian lưu thông và làm giảm khả năng cạnh tranh.

Để nâng cao hiệu quả thương mại nông sản Việt – Trung trong thời gian tới, ông Lê Thanh Hòa đề xuất ba nhóm giải pháp.

Thứ nhất: Tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá nông sản và kết nối doanh nghiệp hai nước.

Thứ hai: Mở rộng hợp tác kiểm dịch và an toàn sinh học, kiểm soát lưu thông hàng hóa tại biên giới theo chuẩn quốc tế.

Thứ ba: Liên kết đầu tư chuỗi giá trị, tập trung vào chế biến sâu, logistics lạnh, thương mại điện tử và tiêu chuẩn hóa vùng nguyên liệu.

“Thương mại nông sản Việt – Trung không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là biểu tượng hợp tác tin cậy, cùng phát triển vì thịnh vượng chung”, ông Hòa khẳng định.

HƯỚNG TỚI THƯƠNG MẠI CÂN BẰNG VÀ BỀN VỮNG

Từ góc nhìn doanh nghiệp, bà Tề Bình, Tổng Giám đốc Sunwah Gelafood đánh giá cao tiềm năng của nông sản Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh: hàng hóa Việt phù hợp thị hiếu người tiêu dùng Trung Quốc cả về chất lượng và tính đa dạng.

"Nông sản Việt hiện xuất hiện rộng rãi trên hệ thống siêu thị lớn, chợ đầu mối thực phẩm tươi sống, sàn thương mại điện tử, và cả xu hướng mua sắm mới như “mua theo nhóm cộng đồng” tại Trung Quốc. Đây đang là "thị trường vàng" cho nông sản Việt Nam”, bà Tề Bình nhận định.

Bà Tề Bình cũng cho biết hạ tầng vận tải đường bộ và đường sắt giữa hai nước đang được cải thiện mạnh mẽ, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển và giảm chi phí logistics. Những sản phẩm như sầu riêng, tổ yến, quả sấy và nông sản chế biến sâu đang tăng trưởng nhanh nhờ phù hợp với xu hướng tiêu dùng của giới trẻ Trung Quốc.

Ông Hoàng Liên Sơn, Trưởng phòng Tư vấn khởi nghiệp và phát triển thị trường, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhấn mạnh: liên kết đầu tư chuỗi giá trị nông sản, hình thành trung tâm phân phối và khu chế biến tại biên giới là hướng đi mang tính đột phá.

Ông Hoàng Liên Sơn:
Ông Hoàng Liên Sơn: "Hai nước cần tăng cường trao đổi thông tin và hợp tác chuyên môn".

"Hai nước cần tăng cường trao đổi thông tin và hợp tác chuyên môn về chính sách, quy định kỹ thuật, kiểm dịch và an toàn sinh học, phối hợp kiểm soát lưu thông hàng hóa biên giới theo chuẩn quốc tế. Đồng thời, thúc đẩy liên kết đầu tư chuỗi giá trị, tập trung vào chế biến sâu, logistics lạnh, thương mại điện tử, tiêu chuẩn hóa nguyên liệu, hình thành trung tâm phân phối và khu chế biến liên kết tại biên giới", ông Sơn đề nghị.

Theo ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và giá vật tư nông nghiệp tăng cao, việc chuyển sang nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao là xu hướng tất yếu.

Tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước trao đổi sâu về hợp tác: đầu tư dây chuyền chế biến sâu; logistics lạnh phục vụ vận chuyển nông sản tươi; ứng dụng máy bay không người lái (drone) trong sản xuất; tiêu chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu truy xuất nguồn gốc. Những công nghệ này được kỳ vọng giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất và đảm bảo chất lượng nông sản.

Với thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam và 1,4 tỷ dân của Trung Quốc, nhu cầu tiêu thụ nông sản tại khu vực rất lớn. Vì vậy, sự kiện lần này không chỉ giúp doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác và cơ hội đầu tư, mà còn định hình mô hình hợp tác mới: cùng phát triển vùng nguyên liệu – cùng tiêu chuẩn hóa chất lượng – cùng xây dựng thương hiệu.

Diễn đàn khép lại với kỳ vọng mở ra không gian hợp tác mới, đưa nông sản Việt Nam vươn xa vào thị trường quốc tế thông qua "cánh cửa" Trung Quốc – một trong những thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới.

Nghệ An: Kết nối giao thương, nâng tầm nông sản, hướng tới phát triển bền vững

10:34, 07/11/2025

Nghệ An: Kết nối giao thương, nâng tầm nông sản, hướng tới phát triển bền vững

Hiện thực hóa mục tiêu 100 tỷ USD nông sản: Khi doanh nghiệp FDI và Việt Nam chung một tầm nhìn

00:27, 07/11/2025

Hiện thực hóa mục tiêu 100 tỷ USD nông sản: Khi doanh nghiệp FDI và Việt Nam chung một tầm nhìn

Trung Quốc thay thế Lệnh 248 bằng Lệnh 280: Cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu nông sản

14:32, 21/10/2025

Trung Quốc thay thế Lệnh 248 bằng Lệnh 280: Cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu nông sản

Từ khóa:

Diễn đàn xúc tiến thương mại Hợp tác nông nghiệp nông sản thương mại Việt Nam - Trung Quốc

Đọc thêm

Tăng cường hợp tác nông nghiệp Việt Nam - EU, hướng tới đối tác chiến lược toàn diện

Tăng cường hợp tác nông nghiệp Việt Nam - EU, hướng tới đối tác chiến lược toàn diện

Cuộc họp giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trần Đức Thắng và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam do Đại sứ Julien Guerrier dẫn đầu, đã mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên...

9 nhóm giải pháp đột phá để nâng tầm logistics Việt Nam

9 nhóm giải pháp đột phá để nâng tầm logistics Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2229/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một chiến lược toàn diện, dài hạn và đồng bộ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế...

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ tại Trung Bộ

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ tại Trung Bộ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 12/11/2025 yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại và tập trung khắc phục nhanh hậu quả các đợt bão lũ vừa qua tại khu vực Trung Bộ...

Kết nối công nghệ, tạo đà cho nền sản xuất Việt Nam bứt phá

Kết nối công nghệ, tạo đà cho nền sản xuất Việt Nam bứt phá

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 không chỉ là triển lãm thương mại quy mô lớn, với sự hiện diện của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, trình diễn các giải pháp tự động hóa và sản xuất thông minh, mà còn là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa khát vọng nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho nền công nghiệp quốc gia…

Chuyển đổi kép ngành dệt may: Rào cản từ vốn, nhân lực đến chính sách

Chuyển đổi kép ngành dệt may: Rào cản từ vốn, nhân lực đến chính sách

90% các thị trường xuất khẩu chính của dệt may đều là các thị trường khó tính, yêu cầu rất khắt khe. Do đó, chuyển đổi kép là con đường tất yếu của ngành dệt may, để nâng cao năng lực cạnh tranh, chứ không chỉ là xu hướng...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

9 nhóm giải pháp đột phá để nâng tầm logistics Việt Nam

Thị trường

2

Bán khống sẽ hạn chế nguy cơ hình thành bong bóng đầu cơ chứng khoán?

Chứng khoán

3

Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021–2025: Bản lĩnh chống chịu, khát vọng bứt phá

Tiêu điểm

4

Tiền đánh mạnh ở cổ phiếu đầu cơ, khối ngoại bán ròng

Chứng khoán

5

Đơn hàng dệt may khả năng sẽ giảm trong đầu năm 2026 do tồn kho cao

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy