Chủ Nhật, 12/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Nền tảng DataX: Bước tiến mới cho hạ tầng tài chính số tại Đà Nẵng

Ngô Anh Văn

12/04/2026, 14:33

Ngày 11/4, tại Đà Nẵng, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần TPV Datatrust tổ chức ra mắt Nền tảng DataX, một sáng kiến đột phá nhằm xây dựng hạ tầng minh bạch, an toàn và tuân thủ cho các hoạt động liên quan đến tài sản số, là sự kiện quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực công nghệ tài chính tại Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng phát biểu tại lễ ra mắt Nền tảng DataX.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh rằng thành phố đã và đang tập trung phát triển các lĩnh vực trọng điểm như công nghệ tài chính, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số. Đặc biệt, việc đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng là một bước đi chiến lược, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nền kinh tế số.

Sáng kiến triển khai và ra mắt Nền tảng DataX không chỉ giúp Đà Nẵng có hạ tầng minh bạch, an toàn và tuân thủ trong các hoạt động liên quan đến tài sản số mà còn là một hạ tầng thiết yếu để các doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ số đến đầu tư, làm việc và phát triển. Điều này góp phần quan trọng vào sự thành công của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, thúc đẩy phát triển kinh tế số của thành phố.

Ông Thạch cho biết: Thành phố Đà Nẵng luôn chào đón, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt là triển khai, đưa vào sử dụng các giải pháp có khả năng đóng góp vào việc nâng cao năng lực quản lý, minh bạch hóa thị trường và thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nói chung và kinh tế số nói riêng. Ông Thạch tin rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia để giải quyết các “bài toán”, tạo ra không gian phát triển mới, đảm bảo an toàn, minh bạch là “Chìa khóa” cho phát triển.

Các chuyên gia chia sẻ tại buổi ra mắt Nền tảng DataX tại Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã được nghe chuyên gia chia sẻ, trao đổi về cách tháo gỡ những điểm nghẽn hệ thống, liên quan các rủi ro bảo mật trong kỷ nguyên điện toán lượng tử đến cơ chế phối hợp trong mô hình sandbox tại Việt Nam. Sự kiện cũng chứng kiến việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa các đối tác chiến lược, doanh nghiệp, đánh dấu bước tiến của TPV Datatrust trong việc phát triển các giải pháp công nghệ tuân thủ.

Sự ra mắt của Nền tảng DataX không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển các giải pháp công nghệ tuân thủ mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số tại Đà Nẵng. Thông qua nền tảng này và các hoạt động kết nối, hợp tác, thành phố tiếp tục khẳng định vai trò là điểm đến tiềm năng cho các doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia và nhà đầu tư trong lĩnh vực fintech, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế số bền vững và hội nhập quốc tế.

Từ khóa:

công nghệ tài chính Việt Nam Kinh tế số Đà Nẵng Nền tảng DataX Đà Nẵng Phó Giám đốc Trần Ngọc Thạch

VnEconomy

Dòng sự kiện

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy