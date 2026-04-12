Nền tảng DataX: Bước tiến mới cho hạ tầng tài chính số tại Đà Nẵng
Ngô Anh Văn
12/04/2026, 14:33
Ngày 11/4, tại Đà Nẵng, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần TPV Datatrust tổ chức ra mắt Nền tảng DataX, một sáng kiến đột phá nhằm xây dựng hạ tầng minh bạch, an toàn và tuân thủ cho các hoạt động liên quan đến tài sản số, là sự kiện quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực công nghệ tài chính tại Việt Nam.
Phát biểu tại sự
kiện, ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà
Nẵng nhấn mạnh rằng thành phố đã và đang tập trung phát triển các lĩnh vực
trọng điểm như công nghệ tài chính, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và dữ
liệu số. Đặc biệt, việc đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam
tại Đà Nẵng là một bước đi chiến lược, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát
triển của nền kinh tế số.
Sáng kiến triển
khai và ra mắt Nền tảng DataX không chỉ giúp Đà Nẵng có hạ tầng minh bạch, an
toàn và tuân thủ trong các hoạt động liên quan đến tài sản số mà còn là một hạ
tầng thiết yếu để các doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ số đến đầu tư, làm
việc và phát triển. Điều này góp phần quan trọng vào sự thành công của Trung
tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, thúc đẩy phát triển kinh tế số của
thành phố.
Ông Thạch cho
biết: Thành phố Đà Nẵng luôn chào đón, khuyến khích và tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt là triển khai, đưa vào sử dụng các giải
pháp có khả năng đóng góp vào việc nâng cao năng lực quản lý, minh bạch hóa thị
trường và thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển
đổi số nói chung và kinh tế số nói riêng. Ông Thạch tin rằng sự hợp tác chặt
chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia để giải quyết các “bài
toán”, tạo ra không gian phát triển mới, đảm bảo an toàn, minh bạch là “Chìa
khóa” cho phát triển.
Trong khuôn khổ
chương trình, các đại biểu đã được nghe chuyên gia chia sẻ, trao đổi về cách
tháo gỡ những điểm nghẽn hệ thống, liên quan các rủi ro bảo mật trong kỷ nguyên
điện toán lượng tử đến cơ chế phối hợp trong mô hình sandbox tại Việt Nam. Sự
kiện cũng chứng kiến việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa các đối tác chiến lược,
doanh nghiệp, đánh dấu bước tiến của TPV Datatrust trong việc phát triển các
giải pháp công nghệ tuân thủ.
Sự ra mắt của Nền
tảng DataX không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển các giải
pháp công nghệ tuân thủ mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số
tại Đà Nẵng. Thông qua nền tảng này và các hoạt động kết nối, hợp tác, thành
phố tiếp tục khẳng định vai trò là điểm đến tiềm năng cho các doanh nghiệp công
nghệ, chuyên gia và nhà đầu tư trong lĩnh vực fintech, hướng tới mục tiêu phát
triển kinh tế số bền vững và hội nhập quốc tế.
