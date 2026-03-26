Nền tảng EM-P Super Hybrid trên Lynk & Co 08 có gì khác biệt?

Lynk & Co 08, Honda CR-V và Hyundai Santa Fe thể hiện ba hướng tiếp cận khác nhau trong phân khúc SUV Hybrid. Sự khác biệt không chỉ ở thông số, mà ở cách mỗi hệ truyền động mang đến trải nghiệm thuần điện cho người dùng.

Dòng xe thuần điện (EV) khiến người dùng phụ thuộc hạ tầng trạm sạc và giới hạn phạm vi di chuyển, đặc biệt trên hành trình dài. Hybrid cắm sạc ngoài (PHEV) truyền thống có phạm vi di chuyển thuần điện ngắn, phần lớn phụ thuộc động cơ xăng. Xe HEV phân bổ linh hoạt năng lượng xăng và điện, nhưng động cơ xăng vẫn đóng vai trò chủ đạo, là loại trang bị trên Honda CR-V và Hyundai Santa Fe hybrid tại Việt Nam.

Những vấn đề trên được Lynk & Co giải quyết bằng một nền tảng “Super Hybrid” duy nhất, được hãng đặt tên E-Motive Performance (EM-P), lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam trên mẫu SUV cỡ D Lynk & Co 08 EM-P. Ba mẫu xe đều mang đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kể so với xe động cơ đốt trong truyền thống và không phụ thuộc hạ tầng trạm sạc.

Nền tảng EM-P của Lynk & Co được giải thưởng ‘’Công nghệ điện hóa của năm’’ tại Car Awards 2025. Ảnh: Lynk & Co.

Nền tảng công nghệ và quá trình phát triển mẫu SUV cỡ D được Lynk & Co đặt tại trung tâm của hãng ở Gothenburg (Thụy Điển), chia sẻ lượng lớn công nghệ từ Volvo và định hướng phát triển sản phẩm cho thị trường chủ lực là châu Âu. Đây cũng là nền tảng cơ bản nhất giúp Lynk & Co 08 EM-P tự tin chinh phục các thị trường khác trên toàn cầu.

Mẫu super hybrid của Lynk & Co trang bị động cơ xăng 1.5 tăng áp (137 mã lực, 230 Nm) kết hợp động cơ điện P3 (208 mã lực, 350 Nm), cho tổng công suất 345 mã lực và mô-men xoắn tối đa 580 Nm. Pin xe là loại NCM từ nhà cung cấp danh tiếng CATL với dung lượng 39,6 kWh, lớn hơn cả một vài mẫu xe thuần điện trên thị trường. Hộp số 3DHT Evo (Dedicated Hybrid Transmission) khác biệt so với đối thủ thường dùng loại vô cấp eCVT.

Điểm đáng chú ý nằm ở bộ pin dung lượng 39,6 kWh – lớn hơn nhiều lần so với các mẫu hybrid truyền thống, thậm chí lớn hơn một vài mẫu xe thuần điện. Lynk & Co 08 EM-P có ba chế độ lái tùy chọn gồm EV, Hybrid và Power. Trong đó, chế độ EV khi đầy pin có thể đạt tầm di chuyển thuần điện đến 200 km, vận hành ở dải tốc độ đến 120 km/h.

Khi hết pin hoặc pin yếu hơn dưới mức dung lượng (SOC) cài đặt, xe có khả năng sạc lại bằng động cơ xăng, đồng thời vẫn duy trì khả năng vận hành tương tự xe điện mở rộng phạm vi REEV (Range Extended Electric Vehicle).

Mẫu SUV cỡ D của Lynk & Co được vinh danh bởi các kỷ lục Guinness. Ảnh: Lynk & Co.

Nền tảng này cũng giúp Lynk & Co 08 EM-P được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinesss ghi nhận quãng đường di chuyển đến 1.813 km với một lần sạc đầy pin và đổ đầy nhiên liệu. Cuối năm ngoái tại Mexico, mẫu xe này tiếp tục xác lập kỷ lục “SUV PHEV có quãng đường di chuyển thuần điện xa nhất", thành tích 293 km cho một lần sạc đầy pin.

Trong khi đó, động cơ của Honda CR-V hybrid kết hợp máy xăng 2.0 (146 mã lực, 183 Nm) và hai môtơ điện (181 mã lực, 335 Nm), tổng công suất 204 mã lực. Xe nuôi môtơ điện bằng pin lithium-ion dung lượng 1,3 kWh, hộp số loại vô cấp e-CVT. Hybrid trên CR-V là loại kết hợp của nối tiếp và song song, có hai môtơ, một dẫn động, một cung cấp điện cho pin. Cấu hình này giúp CR-V hybrid tiết kiệm một phần nhiên liệu.

Bên cạnh đó, Hyundai Santa Fe hybrid lại sử dụng hệ thống hybrid song song truyền thống, kết hợp động cơ 1.6 tăng áp và môtơ điện, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Đây là điểm khác biệt so với nhiều mẫu hybrid khác khi không sử dụng CVT. Dung lượng pin của Hyundai Santa Fe hybrid là 1,49 kWh.

Xét tổng thể, Lynk & Co 08 EM-P là mẫu xe có mức độ điện hóa cao nhất, với khả năng vận hành gần như xe thuần điện với quãng đường dài. Honda CR-V hybrid giữ vai trò trung hòa giữa hiệu suất và tiết kiệm, trong khi Hyundai Santa Fe hybrid tập trung vào nền tảng hybrid cơ bản. Sự khác biệt này cũng thể hiện ở mức tiêu hao nhiên liệu: Lynk & Co 08 EM-P đạt 1,38 lít/100 km, trong khi Honda CR-V hybrid là 5,2 lít/100 km và Santa Fe hybrid là 6,37 lít/100 km.

Có giá bán rẻ nhất trong ba mẫu xe là Honda CR-V hybrid lắp ráp trong nước, giá từ 1,25 tỷ đồng. Lynk & Co 08 EM-P ở giữa, giá khởi điểm từ 1,299 tỷ đồng. Hyundai Santa Fe hybrid lắp ráp trong nước, giá bán cao nhất trong ba mẫu xe, ở mức 1,369 tỷ đồng.