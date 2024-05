New York vẫn là thành phố nhiều triệu phú nhất thế giới, bất ngờ với vị thế của Tp.HCM

Dù đã trải qua một đợt di cư tài sản trong đại dịch Covid-19, New York của Mỹ vẫn là thành phố có nhiều triệu phú nhất trên thế giới - theo một báo cáo mới công bố. Cũng theo báo cáo này, Tp.HCM đang là một trong những thành phố có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới về số lượng triệu phú.

Hiện có 350.000 triệu phú ở thành phố New York, tăng 48% so với cách đây 1 thập kỷ. Điều này có nghĩa là cứ 24 người ở thành phố 8,2 triệu dân này lại có 1 người sở hữu khối tài sản ròng trị giá ít nhất 7 con số tính bằng USD - theo xếp hạng những thành phố giàu nhất thế giới vừa được công ty vấn di cư Henley & Partners công bố.

Vào năm 2013, tỷ lệ dân số triệu phú ở New York là 1/36, báo cáo của Henley & Partners cho hay.

Trên thực tế, New York có 60 tỷ phú và 744 người sở hữu tài sản có thể đầu tư từ 100 triệu USD trở lên.

Theo định nghĩa của Henley & Partners, triệu phú là những cá nhân có tài sản lỏng có thể đầu tư từ 1 triệu USD trở lên. Tài sản lỏng có thể đầu tư bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt mà không mất giá trị nhiều, chẳng hạn cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ tương hỗ hoặc chứng chỉ quỹ thị trường tiền tệ - loại quỹ thường đầu tư vào trái phiếu chính phủ hoặc chứng chỉ tiền gửi.

Tính tổng cộng, cư dân của thành phố New York sở hữu lượng tài sản trên 3 nghìn tỷ USD.

Theo ông Juerg Steffen, CEO của Henley & Partners, giống như nhiều thành phố lớn khác trên thế giới, New York - thủ phủ tài chính của Mỹ - đã hưởng lợi từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán trong mấy năm qua. Theo dữ liệu của hãng tin Bloomberg, thị trường chứng khoán toàn cầu đã tăng 20% trong năm ngoái và tăng khoảng 7% từ đầu năm đến nay.

Dữ liệu từ báo cáo trên cho thấy New York vẫn ở “đỉnh của thế giới” về sự giàu có, cho dù một số người siêu giàu ở thành phố này đã di cư tới Florida nhằm mục đích hưởng mức thuế thấp hơn và những biện pháp chống Covid bớt ngặt nghèo hơn so với ở New York. Sự di cư của những người siêu giàu này là một trong những lý do khiến Florida vượt New York để trở thành thị trường bất động sản có giá trị “khủng” nhất ở Mỹ trong năm ngoái.

Đã có tổng cộng hơn 545.000 người di cư khỏi New York trong năm 2022, trong đó hơn 91.000 người chuyển tới Florida.

Theo tờ Financial Times, dòng di cư của giới nhà giàu từ New York tới Florida đã góp phần khiến giá thẻ thành viên của một số câu lạc bộ golf hạng sang ở Florida tăng gấp 2-3 lần.

Ngoài ra, nhiều công ty tài chính ở Phố Wall cũng chuyển trụ sở khỏi New York. Những năm gần đây, đã có 160 công ty như vậy chuyển đi, trong đó có 56 công ty chuyển tới Florida. Cuộc di cư doanh nghiệp này khiến lượng tài sản tài chính 1 nghìn tỷ USD mà các công ty đó quản lý dịch chuyển khỏi quận Manhattan của New York.

Theo xếp hạng mới nhất của Henley, thành phố Miami của bang Florida xếp thứ 33 trên thế giới về số lượng triệu phú, sau khi số triệu phú ở thành phố này tăng 78% trong vòng 1 thập kỷ qua.

Khu vực Bay Area của bang California đứng thứ 2 trong xếp hạng này, ngay sau New York, nhờ có 305.700 triệu phú. Khu vực này gồm các thành phố San Jose, San Francisco và Palo Alto.

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản với 298.300 triệu phú đứng ở vị trí thứ ba. So với năm 2013, số triệu phú của thành phố này đã giảm 5%.

Singapore xếp thứ 4 với 244.800 triệu phú, tăng 64%. Đảo quốc sư tử đã nổi lên thành một điểm đến hàng đầu của các triệu phú di cư. Riêng trong năm 2023, đã có khoảng 3.400 triệu phú chuyển tới Singapore.

London xếp thứ 5, với 227.000 triệu phú, giảm 10% so với 1 thập kỷ trước, một phần do việc Anh rút khỏi Liên minh châu ÂU (EU).

Trong top 10 còn có một thành phố Mỹ khác là Los Angeles, đứng ở vị trí thứ 6 với 212.100 triệu phú, tăng 45% so với năm 2013.

Các vị trí sau Los Angeles thuộc về thủ đô Paris của Pháp, thành phố Sydney của Australia, Hồng Kông, và thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Trong vòng 10 năm, số triệu phú của Bắc Kinh đã tăng 90%, trong khi số triệu phú của Hồng Kông giảm 4% vì nhiều người di cư tới Singapore.

Báo cáo của Henly & Partners cũng cho thấy nhiều thành phố trên thế giới đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của số lượng triệu phú. Trong đó phải kể đến Thẩm Quyến của Trung Quốc, nơi có số triệu phú tăng 140% trong thập kỷ qua. Thành phố Bengaluru của Ấn Độ, Tp.HCM của Việt Nam, và Scottsdale thuộc bang Arizona của Mỹ cũng chứng kiến số triệu phú tăng hơn gấp đôi trong 10 năm qua.

Tại khu vực Trung Đông, Dubai là thành phố giàu nhất, xếp 21 toàn cầu về số triệu phú, theo báo cáo trên.

Tuy nhiên, nếu xếp hạng các thành phố về độ giàu dựa trên tài sản bình quân đầu người, Monaco đứng ở vị trí số 1, với 40% dân số của thành phố công quốc này là triệu phú. New York chỉ đứng ở vị trí thứ hai.