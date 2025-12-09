Tại buổi tiếp Giám đốc Học viện Tổng thống Liên bang Nga Aleksey Komissarov, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác đào tạo cán bộ với Nga; đánh giá cao triển vọng mở rộng liên kết giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu của hai nước trong bối cảnh mới.

Chiều 8/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Giám đốc Học viện Tổng thống Liên bang Nga Aleksey Komissarov đang thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Học viện Tổng thống Nga; đánh giá cao vai trò của Học viện, cơ sở đào tạo hàng đầu của Liên bang Nga trong lĩnh vực quản trị nhà nước, hoạch định chính sách công và chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo, công chức cao cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Giám đốc Học viện Tổng thống Liên bang Nga Aleksey Komissarov - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp với Nga, trong đó hợp tác đào tạo cán bộ là trụ cột quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Tổng Bí thư bày tỏ cảm ơn Học viện và các trường đại học Nga đã hỗ trợ đào tạo cán bộ cho Việt Nam nhiều thập kỷ qua; nhiều người trong số đó đã trở về và giữ vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao các chương trình hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Tổng thống Nga thời gian qua; tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai Học viện và các cơ quan chức năng, mở ra triển vọng mới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và hợp tác nhiều mặt.

Khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện để mở rộng hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Tổng Bí thư đề nghị hai Học viện tiếp tục mở rộng các chương trình liên kết đào tạo về quản trị công, lý luận chính trị, cải cách hành chính, quản trị chiến lược, chuyển đổi số trong hệ thống công vụ và năng lực lãnh đạo cấp cao; đồng thời tăng cường trao đổi giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và tổ chức các diễn đàn khoa học nhằm chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Nhà nước pháp quyền và quản trị hiện đại.

Giám đốc Học viện Tổng thống Nga cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp đoàn và chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Nga. Ông Komissarov nhắc lại chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư tại Học viện vào tháng 5/2025, khẳng định đây là sự quan tâm sâu sắc đối với sự nghiệp giáo dục – đào tạo. Ông cho biết bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư đã tạo ấn tượng mạnh mẽ và truyền cảm hứng cho đội ngũ giảng viên, học viên; thông báo Học viện đã quyết định đặt tên giảng đường nơi Tổng Bí thư phát biểu là Giảng đường “Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Giám đốc Học viện cũng nhấn mạnh việc trao tặng Tổng Bí thư danh hiệu Giáo sư Danh dự là biểu tượng trân trọng của Học viện và là nền tảng thúc đẩy hợp tác giáo dục – đào tạo giữa hai nước; đồng thời đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Ông bày tỏ kỳ vọng hai Học viện sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong đào tạo cán bộ, nghiên cứu chính sách công cũng như tăng cường trao đổi chuyên gia, học giả.

Hai bên thống nhất đánh giá cao tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo hai nước trong thúc đẩy hợp tác giáo dục; nhất trí mở rộng hợp tác giữa Học viện Tổng thống Nga với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo khác của Việt Nam, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga. Việc tăng cường trao đổi chuyên gia và triển khai các chương trình nghiên cứu liên ngành được kỳ vọng hỗ trợ nâng cao tiềm lực và đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.