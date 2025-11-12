Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản là ba nhóm cổ phiếu hấp dẫn cuối năm

Với mức tăng trưởng GDP trên 8% kết hợp FTSE Russell nâng hạng, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ tiếp tục đi lên...

Thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn cuối cùng của năm 2025 với nhiều thông tin hỗ trợ đến từ kinh tế vĩ mô. Nền kinh tế Việt Nam 2025 đang trong pha “đồng thuận phục hồi”, được hỗ trợ bởi cả chính sách tài khóa và tiền tệ.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu lớn nhất thời gian tới là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là nguồn lực cho sự phát triển.

Thủ tướng chỉ rõ, để tăng trưởng cả năm 2025 đạt trên 8% thì tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4%. Với mức tăng trưởng này kết hợp FTSE Russell nâng hạng, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ tiếp tục đi lên, là "hàn thử biểu" của nền kinh tế.

NGÂN HÀNG - CHỨNG KHOÁN VẪN LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU

Trong bối cảnh đó, tập trung vào các nhóm ngành tiềm năng sẽ mang lại hiệu suất tốt cho nhà đầu tư. Bà Nguyễn Thị Bảo Trân, Giám đốc Phân tích Khối Vĩ mô và Chiến lược, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (MAS) nhận định nhìn vào bức tranh vĩ mô tổng thể, kinh tế Việt Nam được dẫn dắt bởi chính sách tiền tệ, đầu tư công và chuyển đổi số.

Do đó, nhà đầu tư nên ưu tiên các nhóm ngành như thứ nhất là ngành ngân hàng được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng cao, cải thiện chất lượng tài sản khi thị trường bất động sản hồi phục. Tuy nhiên khi đầu tư ngành này, cần theo dõi sự phục hồi của ngành bất động sản, xu hướng tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ nợ xấu, lãi suất huy động và cho vay.

Ngành thứ hai là ngành chứng khoán, ngành đang đi qua giai đoạn có nhiều sự thay đổi về mặt pháp lý và công nghệ nhất, giúp gia tăng sự minh bạch và hiệu quả. Ngành này phản ánh rõ nét sự kỳ vọng của nhà đầu tư về câu chuyện nâng hạng thị trường, sự gia tăng thanh khoản thị trường, và sự sôi động trở lại của hoạt động IPO.

Việc ứng dụng công nghệ mới giúp ngành này phát triển về cả chất và lượng, cụ thể là phát triển và cải tiến các sản phẩm tư vấn đầu tư truyền thống, thu hút nhà đầu tư nước ngoài và khai thác tiềm năng của thị trường trong nước. Khi đầu tư ngành này, cần lưu ý đây là ngành có độ biến động lớn hơn so với thị trường (beta cao), nhà đầu tư cũng phải theo dõi sát sao các biến số chính sách tiền tệ của Mỹ, lãi suất, tỷ giá, thanh khoản và tỷ lệ cho vay ký quỹ.

Bà Nguyễn Thị Bảo Trân, Giám đốc Phân tích Khối Vĩ mô và Chiến lược, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (MAS).

Nhóm thứ ba là nhóm Vật liệu xây dựng, xây lắp và Bất động sản hưởng lợi từ thúc đẩy đầu tư công và thị trường bất động sản hồi phục. Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2026–2030 lên đến 8,5 triệu tỷ đồng để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tăng 167% so với vốn giải ngân giai đoạn 2021–2025.

Trong bối cảnh chính sách tiền tệ nới lỏng, phát triển hạ tầng được chú trọng; hạ tầng phát triển, thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ tiếp tục hồi phục trên nền tảng pháp lý mới. Do đó, những yếu tố cần theo dõi gồm những chính sách mới, tiến độ giải ngân đầu tư công hàng tháng và mùa báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý.

Ngành tiếp theo là ngành công nghệ được hỗ trợ bởi chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Đối với ngành công nghệ, lo ngại bong bóng AI toàn cầu và sự chênh lệch kết quả báo cáo kinh doanh thực tế so với kỳ vọng của nhà đầu tư sẽ là 2 yếu tố chính cần theo dõi.

Cuối cùng là ngành bán lẻ. Với mục tiêu đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình,Việt Nam đặt mục tiêu đưa mức thu nhập bình quân đầu người tăng từ mức 4.700 năm 2024 lên 8.500 USD năm 2030, do đó, tiềm năng của ngành là rất lớn.

Từ năm 2026, việc gia tăng mức giảm trừ gia cảnh hơn 40% so với trước đây trong tính thuế thu nhập cá nhân cũng là một yếu chính giúp cải thiện sức mua của tầng lớp trung lưu. Song, những yếu tố cần theo dõi là mức độ tăng trưởng của nền kinh tế so với kỳ vọng, mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng trong ngành, tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận hàng quý.

BẤT ĐỘNG SẢN CHIẾT KHẤU VỀ VÙNG HẤP DẪN

Ông Trần Anh Tuấn, CFA, Giám đốc Trung tâm Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI) đồng quan điểm cho rằng ba nhóm ngành trọng tâm gồm có thứ nhất là ngân hàng, vốn là trụ cột dẫn dắt thị trường. Ngành này được hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất thấp, giúp mở rộng biên lợi nhuận (NIM), tăng trưởng tín dụng cả năm dự kiến đạt 18–20%, tập trung ở lĩnh vực sản xuất và đầu tư công.

Ngành thứ hai là ngành chứng khoán, thanh khoản thị trường duy trì trung bình 23.000–25.000 tỷ đồng/phiên, cao hơn 44,89% so với cùng kỳ 2024. FTSE nâng hạng Việt Nam sẽ kéo dòng tiền ngoại vào, gia tăng khối lượng giao dịch, qua đó đẩy mạnh doanh thu môi giới và cho vay margin.

Ông Trần Anh Tuấn, CFA, Giám đốc Trung tâm Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI).

Tiếp theo là ngành xây dựng, đầu tư công, các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2, sân bay Long Thành, đường vành đai Hà Nội – TP.HCM đang bước vào giai đoạn thi công mạnh.

Ngành thứ tư là ngành bất động sản được xem là những ngành tiềm năng nhất trong thời gian tới khi mà chu kỳ ngành bất động sản thường ghi nhận kết quả tích cực vào quý cuối năm. Đây là thời điểm các doanh nghiệp sẽ tập trung ra hàng, ghi nhận doanh số tại các dự án, đặc biệt khi môi trường lãi suất thấp; tỷ lệ hấp thụ hồi phục đáng kể trong quý III/2025 so với đà trầm lắng trong quý IV/2025 (tỷ lệ hấp thụ 109% toàn thị trường và 84% với nguồn cung mới).

Ngoài ra, nhóm Bất động sản là một trong những nhóm đã chiết khấu nhiều kể từ giữa tháng 10, với mức chiết khấu tới hơn 20% chỉ trong nửa tháng.

Ngoài ba nhóm dẫn dắt trên, nhà đầu tư trung dài hạn cũng nên quan sát thêm các ngành tiêu dùng và logistics, những lĩnh vực sẽ được hưởng lợi rõ ràng khi dòng vốn ngoại chính thức giải ngân mạnh sau khi Việt Nam nâng hạng FTSE vào tháng 9/2026.