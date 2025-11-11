Thứ Tư, 12/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Kết quả kinh doanh quý 3/2025: Tăng trưởng lợi nhuận lõi toàn thị trường giảm tốc

Thu Minh

11/11/2025, 20:55

Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh 41,8% so với cùng kỳ, theo thống kê của FiinGroup. Tuy nhiên tăng trưởng đến từ thu nhập không thường xuyên của nhiều doanh nghiệp đầu ngành. Khi loại đi thì lợi nhuận lõi tiếp tục giảm tốc kể từ đỉnh quý 4/2024, chỉ tăng 16,7% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Xét theo ngành, tăng trưởng tập trung ở Dầu khí, Viễn thông, Vật liệu & Xây dựng, Bán lẻ và Bảo hiểm, trong khi đó có ngành Bất động sản đang thể hiện sự suy giảm trở lại. Với Ngân hàng tăng trưởng 24,9% so với cùng kỳ, nhưng chững lại so với quý 2 trước đó (giảm 1,6% so với quý liền kề trước đó).

Về mặt định giá, P/E toàn thị trường ở mức 14,2x, giảm mạnh so với đỉnh 3 năm (16,5x). Sau khi loại trừ ảnh hưởng từ Vingroup và Gelex, P/E nhóm Phi tài chính còn lại quanh 14,2x - tiệm cận vùng đáy 5 năm.

Xét về nhóm ngành, Đầu tư công và hoạt động triển khai dự án phục hồi, kích hoạt chuỗi giá trị ngành Bất động sản, bao gồm Thép, Vật liệu Xây dựng, Xây dựng dân dụng.

VnEconomy

Trước đó, theo số liệu thống kê từ hệ thống FiinPro-X, tính đến hết ngày 05/11/2025 đã có 1.107/1.644 doanh nghiệp niêm yết chiếm hơn 92% vốn hóa thị trường đã công bố kết quả kinh doanh Quý 3/2025. Bức tranh lợi nhuận toàn thị trường ghi nhận diễn biến tích cực với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 35% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, động lực tăng trưởng trong kỳ có sự chuyển dịch rõ rệt sang Khối Phi Tài chính tăng 54% so với cùng kỳ, vượt Khối Tài chính tăng 24% so với cùng kỳ  vốn bị ảnh hưởng bởi sự chững lại của nhóm Ngân hàng chiếm 44% lợi nhuận sau thuế toàn thị trường quý 3/2025.

Ở chiều tích cực, nhiều nhóm ngành sản xuất – dịch vụ ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trưởng ấn tượng như: Dầu khí +598%, Viễn thông +274%, Dịch vụ tài chính +150%, Xây dựng và Vật liệu +126%,… Ngược lại, nhóm Bất động sản giảm 14%, nhóm Du lịch và Giải trí giảm 12%.

Tổng thể, quý 3/2025 cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng bền vững hơn, khi kết quả kinh doanh tích cực lan tỏa sang nhiều nhóm ngành ngoài khối tài chính, củng cố kỳ vọng về kết quả khả quan cho cả năm 2025.

Trong khi đó, thống kê gần nhất cho thấy trong 9 tháng 2025, lợi nhuận 80 công ty do Dragon Capital theo dõi có mức tăng trưởng 22,4%, vượt dự báo vào thời điểm đầu năm. Cả năm 2025 ước đạt 21,3% và 2026 tiếp tục duy trì ở mức 16,2%.

Định giá thị trường hấp dẫn với P/E dự phóng cho năm 2025 chỉ khoảng 12,5-13 lần và 11 lần cho năm 2026. Định giá của Việt Nam vẫn thấp hơn so với các thị trường trong khu vực, dù có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng. "Với việc nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, mức định giá của thị trường Việt Nam sẽ có cơ hội tái định giá cao hơn, do dòng vốn lớn từ các quỹ quốc tế đổ vào", Dragon Capital nhấn mạnh.

"Cá mập" Pyn Elite báo lỗ trong tháng 10 do "ôm" toàn ngân hàng và VIX, FPT

13:47, 11/11/2025

VnEconomy

Mặt bằng chung thị trường vẫn chưa nóng, VN-Index sẽ sôi động nhất trong năm 2026?

14:24, 11/11/2025

Mặt bằng chung thị trường vẫn chưa nóng, VN-Index sẽ sôi động nhất trong năm 2026?

FTSE Russell công bố danh mục dự kiến 28 cổ phiếu và tỷ trọng của Việt Nam khi nâng hạng tháng 9/2026

13:46, 11/11/2025

FTSE Russell công bố danh mục dự kiến 28 cổ phiếu và tỷ trọng của Việt Nam khi nâng hạng tháng 9/2026

Từ khóa:

doanh nghiệp niêm yết kết quả kinh doanh quý 3 Lợi nhuận quý 3 lợi nhuận sau thuế 2025 P/E thị trường tăng trưởng lợi nhuận ngành

Đọc thêm

Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản là ba nhóm cổ phiếu hấp dẫn cuối năm

Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản là ba nhóm cổ phiếu hấp dẫn cuối năm

Với mức tăng trưởng GDP trên 8% kết hợp FTSE Russell nâng hạng, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ tiếp tục đi lên...

Quỹ Vanguard lớn nhất thế giới mở tài khoản chứng khoán đầu tư vào Việt Nam sau khi nâng hạng

Quỹ Vanguard lớn nhất thế giới mở tài khoản chứng khoán đầu tư vào Việt Nam sau khi nâng hạng

Phía Vanguard chia sẻ kế hoạch triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam sau khi thị trường được nâng hạng, bao gồm việc mở tài khoản giao dịch và tài khoản vốn gián tiếp.

Dow Jones lập kỷ lục, giá dầu đi lên

Dow Jones lập kỷ lục, giá dầu đi lên

Cổ phiếu AI đã đối diện áp lực giảm mạnh trong tháng này khi định giá bị đẩy lên cao khiến nhà đầu tư cảm thấy lo ngại...

Giá vàng tiếp tục đi lên nhờ USD giảm, SPDR Gold Trust mua hơn 4 tấn

Giá vàng tiếp tục đi lên nhờ USD giảm, SPDR Gold Trust mua hơn 4 tấn

Động lực chính cho giá vàng ở thời điểm này là đặt cược gia tăng vào khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay vào đầu năm tới...

Dragon Capital: Tại sao lại hăm hở

Dragon Capital: Tại sao lại hăm hở "săn sale" chiếc áo giảm 50%, nhưng lại hoảng loạn bán tháo cổ phiếu giảm 5%?

Nhìn vào lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam trong 5 năm qua (2020 – 2025), không khó để nhận thấy đây là giai đoạn có nhiều đợt "sale-off" trên thị trường...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index giành lại mốc 1600 điểm, dòng tiền vẫn rất thận trọng

Chứng khoán

2

Trúng vàng mỗi ngày cùng Vikki Bank - Ngân hàng tiết kiệm tốt nhất

Tài chính

3

Bộ Nội vụ hướng dẫn đối tượng tiếp nhận vào làm công chức

Dân sinh

4

Đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí để tu bổ di tích đặc biệt có nguy cơ sập tại Hội An

Bất động sản

5

70% du khách trên thế giới sử dụng AI trong hành trình du lịch

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy