Kết quả kinh doanh quý 3/2025: Tăng trưởng lợi nhuận lõi toàn thị trường giảm tốc

Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh 41,8% so với cùng kỳ, theo thống kê của FiinGroup. Tuy nhiên tăng trưởng đến từ thu nhập không thường xuyên của nhiều doanh nghiệp đầu ngành. Khi loại đi thì lợi nhuận lõi tiếp tục giảm tốc kể từ đỉnh quý 4/2024, chỉ tăng 16,7% so với cùng kỳ.

Xét theo ngành, tăng trưởng tập trung ở Dầu khí, Viễn thông, Vật liệu & Xây dựng, Bán lẻ và Bảo hiểm, trong khi đó có ngành Bất động sản đang thể hiện sự suy giảm trở lại. Với Ngân hàng tăng trưởng 24,9% so với cùng kỳ, nhưng chững lại so với quý 2 trước đó (giảm 1,6% so với quý liền kề trước đó).

Về mặt định giá, P/E toàn thị trường ở mức 14,2x, giảm mạnh so với đỉnh 3 năm (16,5x). Sau khi loại trừ ảnh hưởng từ Vingroup và Gelex, P/E nhóm Phi tài chính còn lại quanh 14,2x - tiệm cận vùng đáy 5 năm.

Xét về nhóm ngành, Đầu tư công và hoạt động triển khai dự án phục hồi, kích hoạt chuỗi giá trị ngành Bất động sản, bao gồm Thép, Vật liệu Xây dựng, Xây dựng dân dụng.

Trước đó, theo số liệu thống kê từ hệ thống FiinPro-X, tính đến hết ngày 05/11/2025 đã có 1.107/1.644 doanh nghiệp niêm yết chiếm hơn 92% vốn hóa thị trường đã công bố kết quả kinh doanh Quý 3/2025. Bức tranh lợi nhuận toàn thị trường ghi nhận diễn biến tích cực với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 35% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, động lực tăng trưởng trong kỳ có sự chuyển dịch rõ rệt sang Khối Phi Tài chính tăng 54% so với cùng kỳ, vượt Khối Tài chính tăng 24% so với cùng kỳ vốn bị ảnh hưởng bởi sự chững lại của nhóm Ngân hàng chiếm 44% lợi nhuận sau thuế toàn thị trường quý 3/2025.

Ở chiều tích cực, nhiều nhóm ngành sản xuất – dịch vụ ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trưởng ấn tượng như: Dầu khí +598%, Viễn thông +274%, Dịch vụ tài chính +150%, Xây dựng và Vật liệu +126%,… Ngược lại, nhóm Bất động sản giảm 14%, nhóm Du lịch và Giải trí giảm 12%.

Tổng thể, quý 3/2025 cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng bền vững hơn, khi kết quả kinh doanh tích cực lan tỏa sang nhiều nhóm ngành ngoài khối tài chính, củng cố kỳ vọng về kết quả khả quan cho cả năm 2025.

Trong khi đó, thống kê gần nhất cho thấy trong 9 tháng 2025, lợi nhuận 80 công ty do Dragon Capital theo dõi có mức tăng trưởng 22,4%, vượt dự báo vào thời điểm đầu năm. Cả năm 2025 ước đạt 21,3% và 2026 tiếp tục duy trì ở mức 16,2%.

Định giá thị trường hấp dẫn với P/E dự phóng cho năm 2025 chỉ khoảng 12,5-13 lần và 11 lần cho năm 2026. Định giá của Việt Nam vẫn thấp hơn so với các thị trường trong khu vực, dù có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng. "Với việc nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, mức định giá của thị trường Việt Nam sẽ có cơ hội tái định giá cao hơn, do dòng vốn lớn từ các quỹ quốc tế đổ vào", Dragon Capital nhấn mạnh.