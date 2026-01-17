Ngân hàng Mỹ cảnh báo stablecoin có thể “hút” 6.000 tỷ USD khỏi ngân hàng truyền thống

Nhóm chịu tác động nặng nề nhất nếu tiền gửi ngân hàng sụt giảm sẽ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Giám đốc điều hành Bank of America, ông Brian Moynihan, cảnh báo sự bùng nổ của stablecoin, đặc biệt là các loại stablecoin có trả lãi suất, có thể làm dịch chuyển một lượng tiền khổng lồ ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.

Theo ông, quy mô dòng tiền có nguy cơ bị rút có thể lên tới 6.000 tỷ USD, hiện đang nằm trong các khoản tiền gửi ngân hàng, qua đó tạo sức ép lớn lên hoạt động cho vay của toàn bộ hệ thống tài chính.

Nhận định này được ông Brian Moynihan đưa ra trong cuộc trao đổi về kết quả kinh doanh quý với giới phân tích.

Theo phân tích của lãnh đạo Bank of America, nhóm chịu tác động nặng nề nhất nếu tiền gửi ngân hàng sụt giảm sẽ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Khác với các tập đoàn lớn có thể trực tiếp huy động vốn trên thị trường thông qua phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu, phần lớn doanh nghiệp quy mô nhỏ gần như chỉ trông cậy vào tín dụng ngân hàng để duy trì và mở rộng hoạt động.

Khi tiền gửi chảy khỏi ngân hàng để chuyển sang các sản phẩm stablecoin, các tổ chức tín dụng buộc phải tìm đến những nguồn vốn thay thế có chi phí cao hơn, như vay từ ngân hàng trung ương hoặc huy động trên thị trường vốn.

Chi phí vốn tăng lên này cuối cùng sẽ được phản ánh vào lãi suất cho vay, khiến chi phí tài chính gia tăng trên phạm vi toàn nền kinh tế.

Những lo ngại nói trên cũng đang là trọng tâm thảo luận tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ, nơi các nhà lập pháp xem xét dự luật tiền điện tử mới nhằm xử lý những rủi ro mà ngành ngân hàng cảnh báo.

Dự thảo công bố đầu tuần này đề xuất cấm hình thức trả lãi thụ động đối với stablecoin, chỉ cho phép tạo lợi nhuận gắn với các hoạt động cụ thể như xử lý giao dịch, chuyển tiền xuyên biên giới hoặc các chương trình chăm sóc khách hàng.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này vấp phải phản ứng gay gắt từ công ty trong ngành Coinbase. Giám đốc điều hành Brian Armstrong tuyên bố sàn giao dịch của ông sẽ không tiếp tục ủng hộ dự luật, cho rằng các hạn chế được đề xuất mang tính kìm hãm cạnh tranh.

Ông Armstrong cũng chỉ trích nhiều điều khoản khác ngoài vấn đề lợi suất stablecoin, trong đó có các hạn chế đối với chứng khoán mã hóa và việc mở rộng giám sát của chính phủ đối với các giao dịch tiền điện tử. Theo ông, cơ quan quản lý nên áp dụng cùng một chuẩn mực cho tài sản số và các dịch vụ tài chính truyền thống, thay vì dựng lên những rào cản để bảo vệ các tổ chức đang nắm lợi thế sẵn có.

Trong khi đó, ông Radi El Haj, Giám đốc điều hành RS2, bác bỏ lập luận của ngành ngân hàng, cho rằng trọng tâm của quản lý nên đặt vào bảo vệ người tiêu dùng và kiểm soát rủi ro. Theo ông, việc khách hàng lựa chọn stablecoin thay cho tiền gửi ngân hàng, do lợi suất cao hơn và linh hoạt sử dụng, sẽ không tránh khỏi tạo áp lực buộc các định chế tài chính truyền thống phải tự cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình.