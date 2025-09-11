Thứ Năm, 11/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Ngân hàng rục rịch nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng

Hoàng Lan

11/09/2025, 13:23

Lãnh đạo một ngân hàng thương mại cho biết đang lựa chọn đối tác nước ngoài về nguồn cung vàng nguyên liệu và chế tác vàng miếng; đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, kho bãi, hệ thống cân đo, kênh và điểm phân phối trong toàn hệ thống để có thể cung ứng vàng ra thị trường…

VnEconomy

Chiều 9/9/2025, Ngân hàng Nhà nước họp với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp để quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng liên quan đến thị trường vàng và triển khai Nghị định 232/2025/NĐ-CP.

Tại cuộc họp, ông Lại Hữu Phước, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, cho biết ngày 8/9/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà đã thanh tra, kiểm tra đột xuất thị trường vàng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Tháp.

TỔNG LỰC THANH, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP KINH DOANH VÀNG TRÊN CẢ NƯỚC 

Chiều cùng ngày, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng ký công văn chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước các khu vực phối hợp cơ quan chức năng địa phương thanh, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh, chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, phòng chống rửa tiền, cũng như các hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ… gây bất ổn thị trường.

Thời gian triển khai trong tháng 9 và báo cáo kết quả về Ngân hàng Nhà nước trong tháng 10/2025. Theo ông Phước, hoạt động này nhằm phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm vi phạm, góp phần bảo đảm thị trường vàng vận hành minh bạch, ổn định và tuân thủ pháp luật.

Đối với các tổ chức tín dụng, đặc biệt là những đơn vị có hoạt động kinh doanh vàng, Ngân hàng Nhà nước lưu ý cần đẩy mạnh xử lý nợ xấu, kiểm soát chặt tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, trong đó có kinh doanh vàng. Các tổ chức phải thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh vàng, tuyệt đối không được thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu hay đầu cơ trục lợi.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra để xử lý nghiêm vi phạm; đồng thời nâng cao kiểm soát nội bộ với hoạt động cấp tín dụng và kinh doanh vàng, kịp thời phát hiện dấu hiệu thao túng giá, liên kết nâng giá, tạo khan hiếm giả.

Ngoài ra, các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng liên quan phải tuân thủ quy định về chế độ báo cáo mua bán vàng miếng, niêm yết giá, thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh vàng; thực hiện đúng quy định phòng chống rửa tiền, chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ và nghĩa vụ thuế. Các đơn vị cũng phải phối hợp chặt chẽ với công an, hải quan, thuế, quản lý thị trường để ngăn chặn buôn lậu, găm hàng, đầu cơ và kinh doanh trái phép vàng miếng.

DOANH NGHIỆP, NGÂN HÀNG SẴN SÀNG ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH MỚI

Với việc Nghị định 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, nhiều doanh nghiệp và ngân hàng cho biết đã chuẩn bị để tham gia nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Đào Công Thắng, Quyền Tổng giám đốc Công ty SJC, cho biết ngay khi có hướng dẫn từ Ngân hàng Nhà nước công ty sẽ thực hiện thủ tục xin giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng.

Theo ông Thắng, SJC hiện đã có sẵn dây chuyền sản xuất với công suất 5.000 lượng/ngày. “Chỉ cần làm xong thủ tục xin giấy phép, công ty có thể sản xuất ngay”, ông cho biết.

Phó Tổng giám đốc Techcombank Phạm Quang Thắng nhận định, Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP là quyết định đúng đắn, kịp thời. Quy định này cho phép các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp vàng bạc có tiềm lực tài chính tham gia nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng, tăng nguồn cung, qua đó tạo lập thị trường minh bạch và bền vững hơn.

Ông Thắng cho biết trước đây Techcombank từng tham gia lĩnh vực vàng nhưng những năm gần đây đã tạm dừng. Với quy định mới, ngân hàng đã chuẩn bị tích cực để sẵn sàng trở lại. Sau khi có thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Techcombank sẽ xin phép tham gia nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng.

Ông Thắng thông tin Techocmbank đã chuẩn bị từ việc tìm kiếm, xác định, lựa chọn đối tác nước ngoài về nguồn cung vàng nguyên liệu và chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank. Trong nước, ngân hàng chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, kho bãi, hệ thống cân đo, kênh và điểm phân phối trong toàn hệ thống để có thể cung ứng vàng cho người dân.

“Ngân hàng cũng chuẩn bị các hệ thống phần mềm, không chỉ phục vụ quản lý, lưu thông, mua bán và nhập khẩu vàng mà còn để người dân tiếp cận vàng miếng qua cả kênh trực tiếp và trực tuyến”, ông Thắng nói.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất sớm có chính sách thuế giao dịch mua, bán vàng

21:54, 08/09/2025

Ngân hàng Nhà nước đề xuất sớm có chính sách thuế giao dịch mua, bán vàng

Chênh lệch mua, bán vàng miếng tới 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn rủi ro lớn cho người mua

16:58, 08/09/2025

Chênh lệch mua, bán vàng miếng tới 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn rủi ro lớn cho người mua

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh

14:00, 10/09/2025

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh

Đọc thêm

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân đầu tư công năm 2025

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân đầu tư công năm 2025

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh tỉ lệ giải ngân hiện còn rất thấp và chỉ rõ các nguyên nhân chủ quan, đồng thời yêu cầu phải hành động quyết liệt trong những tháng cuối năm.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn

Tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Australia và nhấn mạnh Australia là một đối tác tin cậy của Việt Nam...

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Toàn quyền Australia

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Toàn quyền Australia

Với những thành tựu nổi bật trong hơn nửa thế kỷ qua và kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Việt Nam lần này của Toàn quyền Sam Mostyn, Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước...

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Cơ quan soạn thảo nghị định hướng dẫn khẩn trương hoàn thành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Cơ quan soạn thảo nghị định hướng dẫn khẩn trương hoàn thành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo các nghị định hướng dẫn thi hành Luật số 68/2025/QH15 phải khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.

Xây dựng hệ sinh thái AI chủ quyền – Động lực mới cho phát triển kinh tế số

Xây dựng hệ sinh thái AI chủ quyền – Động lực mới cho phát triển kinh tế số

AI chủ quyền không chỉ bảo vệ dữ liệu quốc gia mà còn mở ra động lực tăng trưởng kinh tế số. Phát triển công nghệ lõi, hạ tầng và ứng dụng AI nhằm phục vụ các ngành trọng điểm sẽ giúp Việt Nam tự chủ trong kỷ nguyên số.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Khẩn trương đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức vào Cơ sở dữ liệu quốc gia

Dân sinh

2

SGI Capital: Cổ đông nội bộ doanh nghiệp thoát hàng, bán ròng 2.500 tỷ trong tháng 8

Chứng khoán

3

3 nhóm vấn đề phát sinh vướng mắc trong việc thanh toán, chi trả chế độ, chính sách

Dân sinh

4

Hà Nội:Tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập

Dân sinh

5

Báo cáo CPI sắp công bố của Mỹ có thể chi phối đường đi lãi suất Fed

Thế giới

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: