Ngân hàng rục rịch nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng

Chiều 9/9/2025, Ngân hàng Nhà nước họp với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp để quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng liên quan đến thị trường vàng và triển khai Nghị định 232/2025/NĐ-CP.

Tại cuộc họp, ông Lại Hữu Phước, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, cho biết ngày 8/9/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà đã thanh tra, kiểm tra đột xuất thị trường vàng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Tháp.

TỔNG LỰC THANH, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP KINH DOANH VÀNG TRÊN CẢ NƯỚC

Chiều cùng ngày, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng ký công văn chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước các khu vực phối hợp cơ quan chức năng địa phương thanh, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh, chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, phòng chống rửa tiền, cũng như các hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ… gây bất ổn thị trường.

Thời gian triển khai trong tháng 9 và báo cáo kết quả về Ngân hàng Nhà nước trong tháng 10/2025. Theo ông Phước, hoạt động này nhằm phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm vi phạm, góp phần bảo đảm thị trường vàng vận hành minh bạch, ổn định và tuân thủ pháp luật.

Đối với các tổ chức tín dụng, đặc biệt là những đơn vị có hoạt động kinh doanh vàng, Ngân hàng Nhà nước lưu ý cần đẩy mạnh xử lý nợ xấu, kiểm soát chặt tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, trong đó có kinh doanh vàng. Các tổ chức phải thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh vàng, tuyệt đối không được thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu hay đầu cơ trục lợi.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra để xử lý nghiêm vi phạm; đồng thời nâng cao kiểm soát nội bộ với hoạt động cấp tín dụng và kinh doanh vàng, kịp thời phát hiện dấu hiệu thao túng giá, liên kết nâng giá, tạo khan hiếm giả.

Ngoài ra, các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng liên quan phải tuân thủ quy định về chế độ báo cáo mua bán vàng miếng, niêm yết giá, thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh vàng; thực hiện đúng quy định phòng chống rửa tiền, chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ và nghĩa vụ thuế. Các đơn vị cũng phải phối hợp chặt chẽ với công an, hải quan, thuế, quản lý thị trường để ngăn chặn buôn lậu, găm hàng, đầu cơ và kinh doanh trái phép vàng miếng.

DOANH NGHIỆP, NGÂN HÀNG SẴN SÀNG ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH MỚI

Với việc Nghị định 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, nhiều doanh nghiệp và ngân hàng cho biết đã chuẩn bị để tham gia nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Đào Công Thắng, Quyền Tổng giám đốc Công ty SJC, cho biết ngay khi có hướng dẫn từ Ngân hàng Nhà nước công ty sẽ thực hiện thủ tục xin giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng.

Theo ông Thắng, SJC hiện đã có sẵn dây chuyền sản xuất với công suất 5.000 lượng/ngày. “Chỉ cần làm xong thủ tục xin giấy phép, công ty có thể sản xuất ngay”, ông cho biết.

Phó Tổng giám đốc Techcombank Phạm Quang Thắng nhận định, Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP là quyết định đúng đắn, kịp thời. Quy định này cho phép các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp vàng bạc có tiềm lực tài chính tham gia nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng, tăng nguồn cung, qua đó tạo lập thị trường minh bạch và bền vững hơn.

Ông Thắng cho biết trước đây Techcombank từng tham gia lĩnh vực vàng nhưng những năm gần đây đã tạm dừng. Với quy định mới, ngân hàng đã chuẩn bị tích cực để sẵn sàng trở lại. Sau khi có thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Techcombank sẽ xin phép tham gia nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng.

Ông Thắng thông tin Techocmbank đã chuẩn bị từ việc tìm kiếm, xác định, lựa chọn đối tác nước ngoài về nguồn cung vàng nguyên liệu và chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank. Trong nước, ngân hàng chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, kho bãi, hệ thống cân đo, kênh và điểm phân phối trong toàn hệ thống để có thể cung ứng vàng cho người dân.

“Ngân hàng cũng chuẩn bị các hệ thống phần mềm, không chỉ phục vụ quản lý, lưu thông, mua bán và nhập khẩu vàng mà còn để người dân tiếp cận vàng miếng qua cả kênh trực tiếp và trực tuyến”, ông Thắng nói.