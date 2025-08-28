Lãi suất VND liên ngân hàng giảm liền 3 phiên ở các kỳ hạn dưới 1 tháng, tỷ giá vẫn bám trần

Phiên giao dịch ngày 28/8, lãi suất VND qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giàm 1,35 điểm phần trăm (đpt) so với chốt phiên hôm qua, giao dịch quanh mức 1,98%/năm…

Kể từ đầu tuần (25/8) đến nay, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng giảm rất mạnh ở các kỳ hạn ngắn từ 1 tháng trở xuống.

Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm liên tục từ mức 4,92%/năm ngày 25/8 xuống 4% ngày 26/8, 3,33% ngày 27/8 và còn 1,98% trong phiên 28/8, tương ứng mức giảm 2,94 điểm phần trăm (đpt) trong bốn ngày. Kỳ hạn 1 tuần (1W) cũng ghi nhận mức giảm mạnh từ 5,48% xuống 4,08%, giảm 1,4 đpt.

Tổng cộng trong ba ngày (25 - 28/8), Ngân hàng Nhà nước bơm ròng nhẹ 1.430 tỷ đồng vào hệ thống thông qua thị trường mở. Tổng giá trị lưu hành trên kênh cầm cố đến cuối ngày 27/8 đạt 202.364 tỷ đồng. (VnEconomy cập nhật từ thị trường)

Lãi suất các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng cũng giảm lần lượt từ 5,6%/năm ngày 25/8 xuống 4,86% ngày 28/8 (giảm 0,74 điểm %) và từ 5,68% xuống 5,22% (giảm 0,46 điểm %). Các kỳ hạn từ 2 tháng trở lên (ghi nhận mức lãi suất ổn định quanh ngưỡng 5,42% đến 5,65%/năm.

Trái lại, lãi suất liên ngân hàng bằng USD hầu như đi ngang trong tuần. Lãi suất qua đêm USD tăng nhẹ từ 4,3%/năm lên 4,31%; các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng tháng lần lượt ghi nhận 4,36%, 4,4% và 4,43% vào cuối ngày 28/8, không thay đổi đáng kể so với đầu tuần.

Ở các kỳ hạn ngắn hạn (qua đêm, 1 tuần), chênh lệch lãi suất VND-USD đã chuyển sang âm. Tuy nhiên, từ kỳ hạn 2 tuần trở lên, chênh lệch vẫn duy trì dương, tức lãi suất VND vẫn cao hơn USD. Điều này cho thấy sự đảo chiều chủ yếu diễn ra ở thị trường tiền tệ ngắn hạn, trong khi trung và dài hạn vẫn có lợi thế nắm giữ VND.

Trên thị trường, một số ý kiến lo ngại lãi suất liên ngân hàng VND giảm sâu sẽ làm giảm chi phí vay VND, từ đó dẫn đến tình trạng mua và giữ USD trong ngắn hạn, khiến nhu cầu ngoại tệ tăng lên, tạo thêm áp lực cho tỷ giá USD/VND. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng do lãi suất VND chỉ thấp hơn USD ở kỳ hạn qua đêm (2,33 đpt), 1 tuần chênh lệch nhẹ 0,28 đpt trong khi các kỳ hạn dài hơn vẫn cao hơn, nên điều kiện thị trường hiện tại chưa đủ thuận lợi để thực hiện các giao dịch "carry trade" quy mô lớn nhằm kiếm lời từ chênh lệch lãi suất.

VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường

Hôm nay (28/8) Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền USD/VND được áp dụng trong ngày ở mức 25.268 VND/USD, giảm 5 đồng so với niêm yết hôm 27/8. Với biên độ +/-5% theo quy định, tỷ giá sàn hiện là 24.005 VND/USD, tỷ giá trần là 26.531 VND/USD. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại có giảm nhưng vẫn neo kịch trần cho thấy áp lực vẫn lớn.

Ngày 25/8, tỷ giá hạ nhiệt sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố bán USD kỳ hạn 180 ngày cho các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ âm ở mức giá 26.550 VND/USD. Tuy nhiên, trong phiên 26, 27/8 tỷ giá đã bật tăng mạnh trở lại dù theo thống kê từ Khối Thị trường tài chính của ngân hàng ACB, trong 2 phiên 25 và 26/8, Ngân hàng Nhà nước đã cung ứng khoảng 1,55 tỷ USD cho các ngân hàng thương mại.

Vietcombank, niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 26.130 – 26.520 VND/USD, giá mua giảm 16 đồng và giá bán hạ 16 đồng so với cuối ngày 27/8.

Techcombank niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 26.147 – 26.531 VND/USD, giảm 20 đồng/USD chiều mua và giảm 5 đồng/USD chiều bán so với cuối ngày 27/8.

VietinBank niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 26.165 – 26.525 VND/USD, giá mua giảm 17 đồng và giá bán hạ 11 đồng so với hôm 27/8.

Eximbank niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 26.160 – 26.531 VND/USD, giá mua đi ngang và giá bán hạ 5 đồng với cuối ngày 27/8.

Maritimebank niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 26.150 – 26.530 VND/USD, giá mua giảm 40 đồng và giá bán giảm 6 đồng với cuối ngày thứ Ba.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do đứng tại 26.650 – 26.720 VND/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số Dollar Index (DXY) dao động quanh mức 98,1 khi công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất 89% Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, tăng so với mức 82% của một tuần trước.

Thị trường đang chờ đợi dữ liệu quan trọng về lạm phát của Mỹ vào tối mai (31/8 theo giờ Việt Nam) để đánh giá xu hướng tiếp theo của đồng USD. Đồng thời, ở trong nước, báo cáo xuất nhập khẩu tháng 8 được công bố vào tuần tới sẽ tác động mạnh đến diễn biến tỷ giá.

Trước đó, trong 3 phiên giao dịch từ ngày 25 đến 27/8/2025, trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp thực hiện các phiên chào thầu trên kênh cầm cố với tổng khối lượng chào thầu trong 3 ngày đạt 62.000 tỷ đồng, số lượng trúng thầu tập trung ở kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 4%/năm.

Cụ thể, ngày 25/8, có 30.615 tỷ đồng được bơm qua kênh cầm cố trong khi lượng đáo hạn là 17.152 tỷ đồng, ghi nhận bơm ròng 13.463 tỷ đồng. Ngày 26/8, lượng trúng thầu giảm còn 3.780 tỷ đồng, trong khi lượng đáo hạn lên tới 12.119 tỷ đồng, tương ứng hút ròng 8.339 tỷ đồng. Đến ngày 27/8, không có khối lượng trúng thầu mới, trong khi 3.694 tỷ đồng đáo hạn, tương ứng hút ròng toàn bộ giá trị này.