Ngành cà phê Mỹ lao đao vì thuế quan

Giá cà phê tại Mỹ đang trong xu hướng tăng mạnh, gây lo ngại cho cả các nhà rang xay và người tiêu dùng...

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ, giá bán lẻ cà phê ở nước này đã tăng gần 21% trong tháng 8 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Một phần nguyên nhân của sự tăng giá này là chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Vào tháng 7 năm nay, Brazil - một trong những nước xuất khẩu nhiều cà phê nhất sang thị trường Mỹ - bị ông Trump áp thuế quan đối ứng ở mức cao nhất là 50%. Việt Nam và Colombia - hai nước sản xuất và xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới khác - cũng phải chịu mức thuế đối ứng lần lượt là 20% và 10%.

Mỹ nhập khẩu hơn 99% lượng cà phê mà nước này tiêu thụ, phần lớn đến từ Brazil - quốc gia chiếm 30,7% tổng lượng nhập khẩu cà phê của Mỹ theo trọng lượng tịnh, theo cơ sở dữ liệu UN Comtrade. Colombia và Việt Nam lần lượt chiếm 18,3% và 6,6%. Sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ các quốc gia này khiến thị trường cà phê Mỹ dễ bị ảnh hưởng bởi các biến động về thuế quan.

Theo hãng tin CNN, giá cà phê tại các nhà hàng ở Mỹ cũng không nằm ngoài xu hướng tăng. Theo dữ liệu từ Toast, một nhà cung cấp phần mềm quản lý nhà hàng, giá trung bình của một ly cà phê thông thường tại các nhà hàng tại Mỹ trong tháng 8 đã tăng thêm 0,1 USD so với cùng kỳ năm trước, đạt mức trung bình 3,52 USD. Tại Washington DC, giá một ly cà phê nóng thông thường trung bình là 4,21 USD, tăng 4% so với năm ngoái, trong khi giá một ly cà phê lạnh là 5,35 USD, tăng 3,7%.

Các nhà rang xay cà phê như Swing’s Coffee Roasters, với ba địa điểm tại Virginia và Washington DC, đang phải đối mặt với chi phí cao hơn bình thường. Ông Mark Warmuth, chủ sở hữu công ty này, cho biết thuế quan đã dẫn tới một "tình huống thực sự khó khăn", kết hợp với các yếu tố môi trường và lao động khiến cà phê trở nên đắt đỏ hơn. Ông cảnh báo rằng giá của một ly cà phê có thể tăng thêm khoảng 0,1-0,15 USD nữa. Mặc dù chi phí nhập khẩu hạt cà phê có thể tăng 50%, nhưng điều đó không có nghĩa là giá một ly cà phê cũng sẽ tăng 50%.

Người tiêu dùng Mỹ có thể cảm thấy khó chịu với mức giá cà phê mới, nhưng họ cũng khó bỏ thói quen uống cà phê. Cà phê được coi là một loại xa xỉ phẩm có giá cả phải chăng. Dù giá cà phê có tăng từ 3 USD lên 3,5 USD một ly, mức tăng giá đó có thể chưa đủ lớn để khiến người tiêu dùng ở Washington DC ngừng uống cà phê.

Ông Chris Vigilante, chủ sở hữu của công ty Vigilante Coffee Company, cho biết giá trung bình của một pound cà phê đã tăng từ khoảng 4 USD lên 6 USD. Giá một túi cà phê hạt 12 ounce có thể tăng thêm từ 0,5-1 USD đối với người tiêu dùng. Vigilante nhập khẩu phần lớn cà phê từ Brazil, và các loại hạt khác đến từ các quốc gia như Indonesia, Ethiopia và Colombia.

Ông Doug Ilg, chủ sở hữu của công ty Celtic Cup Coffee Roasting ở Silver Spring, Maryland, đã tránh sử dụng cà phê Brazil vì mức thuế quan quá cao áp lên nước này. Ông Ilg không tự nhập khẩu cà phê mà chủ yếu mua từ các bên thứ ba và đã nhận thấy chi phí tăng trong 8 tháng qua. Thuế quan "chắc chắn đã thay đổi mọi thứ” - ông nói. Ví dụ, khách hàng hiện có thể phải trả thêm khoảng 0,63 USD cho mỗi pound hạt cà phê so với tháng 1 do chi phí liên quan đến thuế quan.

Chi phí gia tăng cũng tạo thêm áp lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực cà phê ở Mỹ. Ông Joel Finkelstein, chủ sở hữu của Qualia Coffee, cho biết "thực sự khó" để dự báo công ty của mình sẽ đi về đâu trong 1-2 năm tới do các yếu tố như sự bất định về giá cả. "Mỗi doanh nghiệp nhỏ, trừ khi ở vào một vị trí rất may mắn, đang phải đánh giá xem có nên tiếp tục mở cửa hay không”, ông nói.

Trong bối cảnh này, một số nhà lập pháp của Mỹ đã có động thái nhằm giảm bớt gánh nặng cho người tiêu dùng. Vào tháng 9, Hạ nghị sĩ Don Bacon, một đảng viên Cộng hòa từ Nebraska, và Hạ nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna từ California đã giới thiệu một dự luật nhằm miễn thuế cho các sản phẩm cà phê.