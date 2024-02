Ngành du lịch Trung Quốc đang hướng đến một năm bội thu

Trung Quốc đã chứng kiến khoảng 2,311 tỷ lượt hành khách đi lại trong đợt cao điểm du lịch Tết Nguyên đán năm nay. Khoảng 2,184 tỷ chuyến đi, tương đương 94,5% tổng số chuyến, được thực hiện trên đường cao tốc trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 8 ngày, trong khi hệ thống đường sắt xử lý khoảng 99,59 triệu chuyến đi. Theo ước tính, các chuyến đi bằng đường thủy và hàng không dân dụng cũng lần lượt ở mức 9,4 triệu và 18,04 triệu.

BÙNG NỔ NHỮNG CHUYẾN ĐI DÀI NGÀY

Bên cạnh sum họp gia đình, ngày càng nhiều người dân Trung Quốc tận dụng kỳ nghỉ Tết để đưa gia đình đi du lịch, sau 1 năm làm việc căng thẳng. Theo báo cáo, hơn 65% giao dịch trên nền tảng mạng xã hội và dịch vụ du lịch Trung Quốc Mafengwo trong kỳ nghỉ lễ có liên quan đến du lịch dài ngày. Báo cáo lưu ý rằng hơn 70% tour bán ra kéo dài ít nhất 4 ngày (bao gồm thời gian di chuyển), trong khi 37,7% đơn kéo dài hơn 6 ngày. Khoảng 45% đơn đặt hàng trên Mafengwo là dành cho chuyến du lịch gia đình.

Theo chính quyền Hải Nam, tỉnh này đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể lưu lượng hành khách, với mức tăng hơn 30% trong kỳ nghỉ lễ. Các số liệu thống kê chính thức cũng cho thấy nửa triệu du khách đã đến thăm các điểm du lịch hàng đầu của Hải Nam, bao gồm những điểm được xếp loại AAAAA hoặc AAAA theo hệ thống xếp hạng quốc gia, tăng 17% so với năm 2019.

Các điểm du lịch tại Trung Quốc đã chứng kiến mức tăng đột biến du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2024 kéo dài 8 ngày.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin rằng lượng đặt chỗ du lịch tại TP Tây An, tỉnh Thiểm Tây, nơi nổi tiếng với các điểm tham quan văn hóa, đã tăng 317% so với cùng kỳ năm ngoái. Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô, phía Đông Trung Quốc, ghi nhận gần 6 triệu du khách trong ba ngày đầu tiên của dịp Tết. Nằm ở phía Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên, khu danh lam thắng cảnh Cửu Trại Câu, đã đón tổng cộng 28.407 khách du lịch trong ngày mùng 3 Tết. Đây cũng là kỷ lục về số lượng du khách đến địa điểm này trong một ngày, vượt 31% so với kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2017.

Ngành dịch vụ lưu trú Trung Quốc cũng sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới, với việc đặt phòng khách sạn ở các thành phố lớn như: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2023. Theo thông tin từ nền tảng du lịch Ctrip, số lượng đặt chỗ trong ngày 10/2 (mùng 1 Tết) đã tăng đến 102%. Dragon Trail - một công ty du lịch và tiếp thị kỹ thuật số tập trung ở Trung Quốc dự đoán năm 2024 là năm phục hồi, với 30% nhu cầu du lịch quay trở lại nhờ các kỳ nghỉ lễ như Quốc tế Lao Động và Tuần lễ vàng, đặc biệt sẽ phục hồi hoàn toàn về mức trước đại dịch vào cuối năm 2024.

Theo Mafengwo, nhu cầu du lịch nước ngoài tại Trung Quốc cũng cũng tăng vọt, trong đó Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia và Singapore đang nổi lên như một trong những điểm đến được người dân Trung Quốc ưa chuộng nhất. Cơ quan xuất nhập cảnh Trung Quốc ước tính, trong giai đoạn 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2024, trung bình mỗi ngày dự kiến sẽ có 1,8 triệu lượt du khách làm thủ tục thông quan, tăng gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm 2023 và tương đương so với mức trước đại dịch. Nhiều chuyên gia dự đoán, năm 2024 sẽ ghi nhận du lịch nước ngoài của Trung Quốc bùng nổ nhất nhất trong 5 năm trở lại đây.

TRUNG QUỐC SẼ TRỞ LẠI “NGÔI VƯƠNG”?

Trung Quốc đang hướng đến sự phục hồi của ngành du lịch sau đại dịch. Dữ liệu mới nhất từ Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) cho thấy, thị trường du lịch nước ngoài của Trung Quốc đã phục hồi khoảng 55% trong quý 3 năm 2023. Theo báo cáo mới nhất của Viện nghiên cứu Du lịch Trung Quốc, năm 2024, ước tính người dân Trung Quốc sẽ thực hiện khoảng 6 tỷ chuyến du lịch nội địa, tăng mạnh so với mức gần 4,9 tỷ chuyến vào năm 2023. Tổng số khách Trung Quốc đi du lịch trong và ngoài nước năm nay dự kiến sẽ đạt hơn 260 triệu lượt.

Giám đốc điều hành khu vực Châu Âu và Trung Đông của tổ chức Tourism Economics David Goodger cho biết: "Du lịch Trung Quốc sẽ có những bước tiến lớn hơn nữa để phục hồi vào năm 2024 và chúng tôi dự đoán trong năm tới, chi tiêu cho du lịch quốc tế của thị trường này sẽ vượt qua mức năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch xảy ra". Thị trường du lịch và ngành du lịch Trung Quốc được cho là phục hồi đáng kể, niềm tin của doanh nhân du lịch ổn định. Sự hài lòng của khách du lịch vẫn ở mức cao và ngành du lịch đã tăng tốc sang một giai đoạn phát triển mới chất lượng cao.

Hiện ngành du lịch Trung Quốc đang hướng tới một năm bội thu và được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho quá trình phục hồi của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Các chuyên gia du lịch thế giới đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập lại kết nối, cập nhật thông tin về xu hướng và không nên bỏ qua tiềm năng to lớn của thị trường Trung Quốc. Thậm chí, có chuyên gia dự đoán sẽ có cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Trung Quốc, Mỹ và Đức để giành danh hiệu thị trường có lượng khách du lịch nước ngoài lớn nhất toàn cầu vào năm 2023.

Nhiều chuyên gia dự đoán, năm 2024 sẽ ghi nhận du lịch nước ngoài của Trung Quốc bùng nổ nhất nhất trong 5 năm trở lại đây.

Trong khi đó, các điểm đến được du khách Trung Quốc ưa thích như Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc… dự kiến cũng sẽ hưởng lợi không nhỏ khi nhu cầu du lịch của người dân nước này gia tăng. Theo ước tính mới đây của Ủy ban Du lịch châu Âu, các điểm đến du lịch tại châu Âu có thể tiếp tục ghi nhận sự gia tăng lượng du khách đến từ Trung Quốc trong năm 2024, đạt trên 60% mức của năm 2019. Khi nhu cầu du lịch gia tăng, các hãng hàng không cũng tăng công suất trên các chặng giữa châu Âu và Trung Quốc.

Theo số liệu của OAG, công ty phân tích lĩnh vực hàng không và dữ liệu du lịch toàn cầu của Anh, công suất của các hãng hàng không trên các chặng giữa Trung Quốc và các thị trường châu Âu tăng mạnh, đặc biệt là Italy, Anh và Tây Ban Nha. Nhiều đơn vị kinh doanh du lịch tiết lộ, ngoài những điểm đến truyền thống được ưa chuộng ở châu Âu thì Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Kenya cũng đang là những điểm đến thu hút được rất nhiều du khách Trung Quốc.

Đặc biệt, người dân đại lục cũng sẽ đổ xô đến Thái Lan, nhất là khi hai nước này tuyên bố miễn thị thực vĩnh viễn cho công dân của nhau kể từ tháng 3/2024. Lượng tìm kiếm liên quan đến du lịch Thái Lan trên chuyên trang du lịch Ctrip của Trung Quốc đã tăng vọt đến 90% và lượng tìm kiếm thông tin chuyến bay đến Bangkok cũng tăng hơn 40% ngay sau khi thông tin trên được công bố.

Nithee Seeprae, Phó Giám đốc Marketing của Tổng cục Du lịch Thái Lan, cho biết lượng du khách Trung Quốc đang tăng lên rất đáng kể: “Kể từ đầu tháng 2, lượng du khách Trung Quốc đã gần như trở lại mức trước đại dịch với khoảng 27-28.000 người ghé thăm mỗi ngày, hơn hẳn so với cùng kỳ năm ngoái”. Giới chức Thái Lan dự đoán lượng khách Trung Quốc tới Thái Lan có thể đạt tới một triệu vào cuối tháng 2.