Thứ Năm, 30/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Ngành Nông nghiệp kiên định mục tiêu phát triển xanh

Chu Minh Khôi

30/10/2025, 08:30

Ngành nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới, nơi mà phát triển xanh, giảm phát thải và phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu mà còn là nền tảng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã khẳng định cam kết này, nhấn mạnh rằng ngành nông nghiệp sẽ là trụ cột quan trọng cho nền kinh tế quốc gia, đặc biệt trong giai đoạn 2026–2030.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng phát biểu tại Quốc hội
Bộ trưởng Trần Đức Thắng phát biểu tại Quốc hội

Chiều 29/10/2025, trong phiên thảo luận của Quốc hội về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã báo cáo, làm rõ nhiều vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, từ đầu năm 2025, ngành nông nghiệp đã phải đối mặt với nhiều thách thức lớn từ thiên tai và biến đổi khí hậu. Những cơn mưa lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, với 256 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế lên tới hơn 61.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, cùng với sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp, ngành nông nghiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt tốc độ tăng trưởng 3,83% trong 9 tháng đầu năm 2025. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đạt 52,31 tỉ USD, xuất siêu gần 16 tỉ USD, khẳng định vai trò quan trọng của ngành trong cán cân thương mại quốc gia.

Công tác quản lý môi trường, khoáng sản, biển và hải đảo cũng có nhiều bước tiến quan trọng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: tăng trưởng ngành nông nghiệp chưa thực sự ổn định, chất lượng và sức cạnh tranh của một số sản phẩm nông nghiệp còn thấp.
Bộ trưởng Trần Đức Thắng: tăng trưởng ngành nông nghiệp chưa thực sự ổn định, chất lượng và sức cạnh tranh của một số sản phẩm nông nghiệp còn thấp.

Bên cạnh những thành tựu, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại. Đó là, tăng trưởng chưa thực sự ổn định, chất lượng và sức cạnh tranh của một số sản phẩm nông nghiệp còn thấp, nông nghiệp xanh, nông nghiệp hiện đại vẫn còn chậm phát triển. Công tác kiểm soát an toàn thực phẩm ở một số địa phương còn bất cập.

Hiện việc cấp mã vùng trồng, xét nghiệm chất carimi, vàng ô còn hạn chế; 4 phòng kiểm nghiệm đang phải tạm dừng hoạt động nhưng sẽ sớm được khắc phục. Thị trường xuất khẩu nông sản cũng gặp nhiều thách thức do các nước gia tăng bảo hộ, áp dụng hàng rào kỹ thuật, trong đó Hoa Kỳ mới áp thuế đối ứng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam".
Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngoài ra, thủ tục hành chính về đất đai, quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông - lâm nghiệp còn chậm. Ô nhiễm môi trường, quản lý tài nguyên đất, nước, khoáng sản vẫn chưa đạt hiệu quả mong muốn.

Đặc biệt, việc xây dựng thị trường carbon, dù dự kiến vận hành thử vào cuối năm 2025 vẫn còn chậm và chưa đạt kết quả như kỳ vọng. “Khả năng ứng phó, giảm thiểu tác hại của thiên tai và biến đổi khí hậu đang gặp thách thức lớn, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ, căn cơ và tổ chức thực hiện phải quyết liệt hơn nữa”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Nhìn về phía trước, giai đoạn 2026–2030 được xác định là thời kỳ bản lề để ngành nông nghiệp và môi trường vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Ngành đã đề ra 18 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, với mục tiêu tăng trưởng từ 3,5–4%/năm.

Để đạt được những mục tiêu này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội bốn công việc trọng yếu. Một là, Luật sửa đổi, bổ sung 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, tập trung vào ba nhóm vấn đề: xây dựng chính sách phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Tiếp tục cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; Tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo đà phát triển mạnh mẽ từ năm 2026.

Hai là, sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Ba là, xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Đất đai năm 2024. Khi được thông qua, cùng với hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai vào năm 2026, đất đai sẽ thực sự trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Bốn là, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp ba chương trình lớn: nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

“Nếu các chính sách này được Quốc hội thông qua, những vấn đề từ môi trường, đất đai, khoáng sản, phòng chống thiên tai, tài nguyên nước đến phát triển kinh tế biển sẽ được tháo gỡ căn cơ, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Ngành nông nghiệp Việt Nam, với sự kiên định và nỗ lực không ngừng, đang hướng tới một tương lai phát triển xanh và bền vững, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của quốc gia”, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo: Động lực phát triển nông nghiệp xanh, bền vững

13:20, 18/09/2025

Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo: Động lực phát triển nông nghiệp xanh, bền vững

Thúc đẩy nông nghiệp xanh ở Đông Nam Á

18:43, 14/02/2025

Thúc đẩy nông nghiệp xanh ở Đông Nam Á

Thủ tướng: Phải xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp xanh, bền vững

15:14, 31/12/2024

Thủ tướng: Phải xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp xanh, bền vững

Từ khóa:

nông sản thị trường Vneconomy

Đọc thêm

Chủ động ứng phó với phòng vệ thương mại: Tập trung vào 3 chiến lược cốt lõi

Chủ động ứng phó với phòng vệ thương mại: Tập trung vào 3 chiến lược cốt lõi

Nâng cao năng lực ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại và xây dựng một "lá chắn" vững chắc đang trở thành yêu cầu cấp thiết để doanh nghiệp Việt không bị loại khỏi thị trường quốc tế đầy cạnh tranh…

Ứng phó với mưa lũ tại Miền Trung: Hỗ trợ khẩn 350 tỷ đồng, huy động tối đa lực lượng cứu hộ

Ứng phó với mưa lũ tại Miền Trung: Hỗ trợ khẩn 350 tỷ đồng, huy động tối đa lực lượng cứu hộ

Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ những ngày qua tại Bắc Trung Bộ gây thiệt hại nghiêm trọng: 16 người chết và mất tích; hơn 127.000 nhà dân bị ngập; 81 xã, phường bị ngập, nhiều nơi cô lập. Nông nghiệp thiệt hại nặng với hàng nghìn ha hoa màu và vật nuôi bị cuốn trôi…

Bao bì sản phẩm hàng hóa : “Ngôn ngữ” quyết định giá trị thương hiệu Việt trên toàn cầu

Bao bì sản phẩm hàng hóa : “Ngôn ngữ” quyết định giá trị thương hiệu Việt trên toàn cầu

Bao bì hiện đã vượt qua vai trò vỏ bọc, trở thành "ngôn ngữ của thương hiệu", quyết định sự khác biệt và định vị giá trị hàng Việt trên toàn cầu. Thực tế cho thấy, một thiết kế sáng tạo, thân thiện môi trường có thể gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu từ 10% đến 30%...

Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao nội lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao nội lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Nhiều ý kiến đại biểu khuyến nghị cần đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, đặt năng suất, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng; tập trung ưu tiên phát triển kinh tế biển, logistic, nông nghiệp, dịch vụ, y tế, giáo dục…

Ngành đồ uống và Bộ Y tế chung tay đưa Nghị quyết 72 đến với phụ nữ Cần Thơ

Ngành đồ uống và Bộ Y tế chung tay đưa Nghị quyết 72 đến với phụ nữ Cần Thơ

Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định rõ sức khỏe nhân dân là tài sản quý giá nhất của quốc gia, là động lực và mục tiêu của mọi chính sách phát triển. Việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng được đặt ở vị trí trung tâm, gắn chặt với chiến lược phát triển bền vững...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ứng phó với mưa lũ tại Miền Trung: Hỗ trợ khẩn 350 tỷ đồng, huy động tối đa lực lượng cứu hộ

Thị trường

2

[Video]: Khẩn cấp cứu trợ lương thực cho người dân bị cô lập vùng biên giới ở Huế

Dân sinh

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khắc phục triệt để hạn chế trong vận hành chính quyền hai cấp

Tiêu điểm

4

Chủ tịch nước gặp Tổng thống Mỹ và lãnh đạo cấp cao các nước dự APEC 2025

Tiêu điểm

5

Dữ liệu - “tài sản chiến lược thứ 5” của nền kinh tế hiện đại

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy