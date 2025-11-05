Ngành ô tô “thở phào” vì mâu thuẫn vụ Nexpria tạm được hóa giải

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Bình Minh
05/11/2025, 10:24
Trung Quốc nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu chip của hãng Nexperia dùng cho ô tô, một động thái giúp các hãng sản xuất xe tránh được những gián đoạn lớn trong hoạt động sản xuất trên toàn cầu...
Nexperia - một công ty sản xuất chip thuộc sở hữu của Trung Quốc nhưng có trụ sở tại Hà Lan - đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp chip cho ngành ô tô, chiếm tới 40% thị phần trong phân khúc bao gồm các loại transistor và diode. Hồi giữa tháng 10, Chính phủ Hà Lan bất ngờ giành quyền kiểm soát Nexperia và loại bỏ CEO người Trung Quốc của công ty, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.
Sự can thiệp của Chính phủ Hà Lan đã dẫn đến việc Bắc Kinh trả đũa bằng cách tạm ngừng xuất khẩu chip Nexperia từ Trung Quốc, gây ra mối lo ngại lớn cho các nhà sản xuất ô tô tại Mỹ và châu Âu. Các hãng xe lo sợ rằng tranh chấp thương mại này có thể khiến họ cạn kiệt nguồn cung chip cần thiết, dẫn tới giá xe bị đẩy lên cao, tương tự như những gì đã xảy ra trong những năm sau đại dịch Covid-19.
Tuy nhiên, sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm 30/10 tại Hàn Quốc, Bắc Kinh tuyên bố sẽ cho phép các khách hàng mua chip Nexperia nộp đơn xin miễn trừ khỏi lệnh kiểm soát xuất khẩu mới được áp đặt và được mua các chip cần thiết.
Trong một tuyên bố hôm 2/11, Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh rằng với tư cách là một quốc gia lớn có trách nhiệm, Trung Quốc luôn xem xét đến an ninh và ổn định của chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế. Cơ quan này nói sẽ xem xét toàn diện tình hình thực tế của các công ty và cấp miễn trừ cho các đơn hàng xuất khẩu chip Nexperia đủ điều kiện.
Bộ Thương mại Trung Quốc cũng chỉ trích sự can thiệp mà họ cho là không thích hợp của Chính phủ Hà Lan vào công việc nội bộ của Nexperia, cho rằng hành động đó đã dẫn đến tình trạng rối ren hiện tại trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong một tuyên bố khác vào hôm thứ Ba tuần trước, bộ này cảnh báo rằng hành động đơn phương của phía Hà Lan sẽ “không thể tránh khỏi việc làm sâu sắc thêm các tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu”.
Đáp lại, phát ngôn viên của Bộ Kinh tế Hà Lan cho biết nước này vẫn đang liên lạc với các cơ quan chức năng Trung Quốc và các đối tác quốc tế để hướng tới một giải pháp mang tính xây dựng, có lợi cho Nexperia và nền kinh tế của Hà Lan.
Chính phủ Hà Lan tiến hành tiếp quản Nexperia dưới áp lực từ Chính phủ Mỹ. Trước đó, Mỹ đã đưa công ty mẹ của Nexperia là Wingtech của Trung Quốc vào danh sách đen các công ty bị coi là mối đe dọa an ninh quốc gia. Đáp trả hành động của Hà Lan, Chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh kiểm soát xuất khẩu, ngừng cho phép xuất khẩu chip của Nexperia trong mấy tuần qua.
Một tổ chức hiệp hội của ngành công nghiệp ô tô Mỹ đã hoan nghênh tuyên bố nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu chip Nexperia mà Bắc Kinh đưa ra, đồng thời cảm ơn Tổng thống Trump vì thỏa thuận “đình chiến” thương mại mới nhất mà ông đạt được với Trung Quốc. Hiệp hội gọi thỏa thuận này là "một giải pháp tích cực rõ ràng cho một tình huống có thể gây gián đoạn, giúp ngành sản xuất ô tô của Mỹ và toàn cầu đi đúng hướng”.
Tuy nhiên, một tổ chức hiệp hội của các nhà sản xuất ô tô châu Âu cho rằng cuộc khủng hoảng này chưa hoàn toàn qua đi. Họ nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều câu hỏi thực tế về cách thức miễn trừ cho các đơn hàng xuất khẩu chip Nexperia. Họ nói cho đến khi dòng chảy hàng hóa được khôi phục hoàn toàn, tình hình vẫn sẽ ở mức độ nghiêm trọng.
Chuỗi cửa hiệu cà phê toàn cầu Starbucks vừa cho biết đã bán lại quyền kiểm soát hoạt động tại thị trường Trung Quốc cho công ty quản lý tài sản Boyu Capital...
Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng các quốc gia theo ước tính trữ lượng vàng có thể khai thác một cách hiệu quả về mặt kinh tế...
Bengaluru - thủ phủ bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ - từ lâu được ví như “Thung lũng Silicon của châu Á”. Nơi đây quy tụ hàng trăm nghìn kỹ sư công nghệ thông tin, là “đầu não” của hàng loạt tập đoàn toàn cầu như Google, Visa, IBM, Infosys hay Wipro. Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang của các tòa nhà công nghệ hiện đại là một thực tế ngột ngạt: thành phố đang bị bóp nghẹt bởi ùn tắc giao thông nghiêm trọng - một vấn đề ngày càng đe dọa năng suất, môi trường và chất lượng sống của cư dân.
Sau khi tăng hơn 150% trong năm nay, cổ phiếu Palantir đang giao dịch với hệ số giá/thu nhập dự phóng (P/E) hơn 200 lần...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: