Bộ Xây dựng tập trung cao độ để khởi công các dự án quan trọng trước 19/12

Bộ Xây dựng đang huy động tối đa nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để đảm bảo tiến độ khởi công các dự án quan trọng trước ngày 19/12/2025. Những nỗ lực này góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân…

Chiều ngày 11/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã chủ trì Hội nghị giao ban tháng 10/2025. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng cho biết trong tháng 10, Bộ Xây dựng đã cơ bản hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Trong đó, Bộ tập trung xây dựng và hoàn thiện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án; đặc biệt chú trọng hoàn thiện 3 dự án Luật gồm: Luật Hàng không, Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch, đảm bảo đúng tiến độ trình Quốc hội xem xét và thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Bên cạnh đó, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng tiếp tục dẫn đầu trong khối các Bộ, ngành. Bộ cũng khẩn trương thực hiện “Thiết kế mẫu Trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền” theo Kết luận của Bộ Chính trị, bàn giao cho 22 tỉnh, thành phố. Đồng thời, khởi công mới 85 dự án nhà ở xã hội với quy mô 89.888 căn; hiện hoàn thành 61.893 trên tổng số 100.275 căn (đạt 62%), dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm 29.692 căn, nâng tổng số lên 91.585 căn, đạt 91% kế hoạch.

Bộ trưởng nhấn mạnh nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và kịp thời tháo gỡ khó khăn của lãnh đạo Bộ cùng sự nỗ lực của các Ban quản lý dự án, tiến độ triển khai các dự án được đẩy mạnh, nhiều dự án đang tăng tốc, rút ngắn thời gian thi công dù khối lượng công việc còn rất lớn.

Tuy nhiên, vẫn còn 5 dự án do Bộ quản lý (thuộc danh mục 3.000km) chưa đạt được bước tiến rõ rệt về tiến độ nên cần cố gắng để hoàn thành đúng hạn dịp 19/12/2025, là Biên Hòa - Vũng Tàu; Quy Nhơn - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Vân Phong; Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hiện chỉ đạt 53,1%, còn thấp so với mục tiêu. Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu các chủ đầu tư bố trí nhân lực chuyên nghiệp, nhằm giải quyết vướng mắc hồ sơ, bảo đảm hiệu quả trong quyết toán dự án và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt, tập trung tháo gỡ khó khăn cho 6 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân chậm nhất, gồm: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy, Ban Quản lý dự án 85, Ban Quản lý dự án đường sắt, Ban Quản lý dự án 7 và Cục Hàng không Việt Nam.

Về nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm, Bộ trưởng yêu cầu Vụ Kế hoạch - Tài chính đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư cho các dự án Đường sắt tốc độ cao theo chỉ đạo của Chính phủ; rà soát và báo cáo bất cập trong hệ thống quy hoạch chuyên ngành giao thông.

Đối với Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, khẩn trương thành lập các đoàn công tác kiểm tra tiến độ giải ngân những dự án có nguy cơ chậm tiến độ; cử lãnh đạo bám sát hiện trường nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư và nhà thầu; tập trung hoàn tất thủ tục để khởi công các dự án dự kiến vào dịp 19/12.

Tương tự, Cục Đường bộ Việt Nam được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án cao tốc trước dịp 19/12, đặc biệt là dự án Tuyên Quang - Hà Giang, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng; phối hợp với các Ban Quản lý dự án xử lý các hồ sơ còn tồn đọng nhằm giải ngân số vốn đối ứng.

Riêng với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ trưởng cho biết chủ trương đầu tư đã được thông qua và tiêu chuẩn, quy chuẩn cũng bổ sung cơ bản đầy đủ. Trên cơ sở các cơ chế đặc thù được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ đầu tư phải tiến hành song song các bước.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các Ban Quản lý dự án nhanh chóng hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổ chức đấu thầu và ký kết hợp đồng cho các dự án dự kiến khởi công trong năm 2025, đặc biệt là dự án sử dụng nguồn vốn tăng thu. Các thủ tục thanh toán khối lượng công việc đã thi công phải được hoàn tất kịp thời, không để tồn đọng, đặc biệt với các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành. Đồng thời, các Ban chủ động xây dựng phương án ứng phó với những biến động khách quan như: giá vật liệu, thời tiết, để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo đáp ứng đúng tiến độ đề ra, nhất là với dự án có mốc hoàn thành trong năm 2025.

Cuối cùng, Bộ trưởng chỉ đạo Ban Đường sắt phối hợp với đơn vị tư vấn chủ động làm việc với các địa phương về hướng tuyến, hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng và báo cáo nhu cầu bổ sung vốn năm 2025 cho dự án, nhằm kịp thời giải ngân trong năm nay.