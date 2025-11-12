Thứ Tư, 12/11/2025

Bất động sản

Bộ Xây dựng tập trung cao độ để khởi công các dự án quan trọng trước 19/12

Thanh Xuân

12/11/2025, 17:52

Bộ Xây dựng đang huy động tối đa nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để đảm bảo tiến độ khởi công các dự án quan trọng trước ngày 19/12/2025. Những nỗ lực này góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân…

Bộ trưởng Trần Hồng Minh phát biểu chỉ đạo cuộc họp (Ảnh: BXD).
Bộ trưởng Trần Hồng Minh phát biểu chỉ đạo cuộc họp (Ảnh: BXD).

Chiều ngày 11/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã chủ trì Hội nghị giao ban tháng 10/2025. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng cho biết trong tháng 10, Bộ Xây dựng đã cơ bản hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Trong đó, Bộ tập trung xây dựng và hoàn thiện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án; đặc biệt chú trọng hoàn thiện 3 dự án Luật gồm: Luật Hàng không, Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch, đảm bảo đúng tiến độ trình Quốc hội xem xét và thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Bên cạnh đó, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng tiếp tục dẫn đầu trong khối các Bộ, ngành. Bộ cũng khẩn trương thực hiện “Thiết kế mẫu Trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền” theo Kết luận của Bộ Chính trị, bàn giao cho 22 tỉnh, thành phố. Đồng thời, khởi công mới 85 dự án nhà ở xã hội với quy mô 89.888 căn; hiện hoàn thành 61.893 trên tổng số 100.275 căn (đạt 62%), dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm 29.692 căn, nâng tổng số lên 91.585 căn, đạt 91% kế hoạch.

Bộ trưởng nhấn mạnh nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và kịp thời tháo gỡ khó khăn của lãnh đạo Bộ cùng sự nỗ lực của các Ban quản lý dự án, tiến độ triển khai các dự án được đẩy mạnh, nhiều dự án đang tăng tốc, rút ngắn thời gian thi công dù khối lượng công việc còn rất lớn.

Tuy nhiên, vẫn còn 5 dự án do Bộ quản lý (thuộc danh mục 3.000km) chưa đạt được bước tiến rõ rệt về tiến độ nên cần cố gắng để hoàn thành đúng hạn dịp 19/12/2025, là Biên Hòa - Vũng Tàu; Quy Nhơn - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Vân Phong; Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hiện chỉ đạt 53,1%, còn thấp so với mục tiêu. Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu các chủ đầu tư bố trí nhân lực chuyên nghiệp, nhằm giải quyết vướng mắc hồ sơ, bảo đảm hiệu quả trong quyết toán dự án và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt, tập trung tháo gỡ khó khăn cho 6 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân chậm nhất, gồm: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy, Ban Quản lý dự án 85, Ban Quản lý dự án đường sắt, Ban Quản lý dự án 7 và Cục Hàng không Việt Nam.

Về nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm, Bộ trưởng yêu cầu Vụ Kế hoạch - Tài chính đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư cho các dự án Đường sắt tốc độ cao theo chỉ đạo của Chính phủ; rà soát và báo cáo bất cập trong hệ thống quy hoạch chuyên ngành giao thông.

Đối với Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, khẩn trương thành lập các đoàn công tác kiểm tra tiến độ giải ngân những dự án có nguy cơ chậm tiến độ; cử lãnh đạo bám sát hiện trường nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư và nhà thầu; tập trung hoàn tất thủ tục để khởi công các dự án dự kiến vào dịp 19/12.

Tương tự, Cục Đường bộ Việt Nam được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án cao tốc trước dịp 19/12, đặc biệt là dự án Tuyên Quang - Hà Giang, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng; phối hợp với các Ban Quản lý dự án xử lý các hồ sơ còn tồn đọng nhằm giải ngân số vốn đối ứng.

Riêng với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ trưởng cho biết chủ trương đầu tư đã được thông qua và tiêu chuẩn, quy chuẩn cũng bổ sung cơ bản đầy đủ. Trên cơ sở các cơ chế đặc thù được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ đầu tư phải tiến hành song song các bước.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các Ban Quản lý dự án nhanh chóng hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổ chức đấu thầu và ký kết hợp đồng cho các dự án dự kiến khởi công trong năm 2025, đặc biệt là dự án sử dụng nguồn vốn tăng thu. Các thủ tục thanh toán khối lượng công việc đã thi công phải được hoàn tất kịp thời, không để tồn đọng, đặc biệt với các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành. Đồng thời, các Ban chủ động xây dựng phương án ứng phó với những biến động khách quan như: giá vật liệu, thời tiết, để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo đáp ứng đúng tiến độ đề ra, nhất là với dự án có mốc hoàn thành trong năm 2025.

Cuối cùng, Bộ trưởng chỉ đạo Ban Đường sắt phối hợp với đơn vị tư vấn chủ động làm việc với các địa phương về hướng tuyến, hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng và báo cáo nhu cầu bổ sung vốn năm 2025 cho dự án, nhằm kịp thời giải ngân trong năm nay.

Quy định mới về bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong xây dựng

13:44, 11/11/2025

Quy định mới về bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong xây dựng

TP. Hồ Chí Minh: Phân cấp trách nhiệm xử lý các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng

10:24, 11/11/2025

TP. Hồ Chí Minh: Phân cấp trách nhiệm xử lý các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng

Ngành xây dựng lo thiếu nhân lực

23:21, 09/11/2025

Ngành xây dựng lo thiếu nhân lực

bất động sản Bộ trưởng Trần Hồng Minh bộ xây dựng\ khởi công các dự án quan trọng

Đọc thêm

Công trình xanh: Xu hướng bền vững trong bất động sản 4.0

Công trình xanh: Xu hướng bền vững trong bất động sản 4.0

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tăng nhanh và biến đổi khí hậu trở thành thách thức toàn cầu, khái niệm “công trình xanh” đã và đang trở thành tiêu chí quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị tại Việt Nam. Xu hướng này thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đồng thời mang lại lợi ích kinh tế, môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Chương trình xây dựng 25 công viên ở Hải Phòng khó cán đích

Chương trình xây dựng 25 công viên ở Hải Phòng khó cán đích

Hải Phòng đề ra mục tiêu hoàn thành 25 công viên trong giai đoạn 2023 - 2025 nhưng đến nay, nhiều công viên vẫn chờ giải phóng mặt bằng…

Hà Nội dự kiến tổ chức hội nghị thành phố thông minh Việt Nam - châu Á 2025

Hà Nội dự kiến tổ chức hội nghị thành phố thông minh Việt Nam - châu Á 2025

Hội nghị thành phố thông minh Việt Nam - châu Á 2025 sẽ diễn ra ngày 23/12/2025 tại Hà Nội, với quy mô hơn 600 đại biểu tham dự, nhằm chia sẻ tầm nhìn, kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong xây dựng, phát triển thành phố thông minh…

Masterise Homes giới thiệu bán đảo SOLA biểu tượng villa compound duy nhất tại The Global City

Masterise Homes giới thiệu bán đảo SOLA biểu tượng villa compound duy nhất tại The Global City

Giữa lòng The Global City, bán đảo SOLA hiện hữu như một miền an trú riêng tư, cân bằng với ba mặt giáp nước cùng thiết kế compound (khép kín) - nơi sự yên tĩnh không tách rời nhịp sống, mà hòa cùng hơi thở đô thị để từng khoảnh khắc thêm trọn vẹn; và từng chi tiết tại đây được “may đo” tinh tế để phản chiếu vị thế chủ nhân.

TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn thủ tục hành chính các dự án nhà ở xã hội

TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn thủ tục hành chính các dự án nhà ở xã hội

TP. Hồ Chí Minh cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ các khó khăn xây dựng nhà ở xã hội như ban hành nhiều quy định rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư…

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

1

Trái phiếu có xếp hạng tín nhiệm chiếm hơn 1/3 dư nợ toàn thị trường, đạt gần 461 nghìn tỷ đồng

Tài chính

2

Gia hạn hiệu lực hai Thông tư hướng dẫn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Tài chính

3

Kết nối công nghệ, tạo đà cho nền sản xuất Việt Nam bứt phá

Thị trường

4

PVCFC chính thức trở thành Tổng công ty

Doanh nghiệp

5

Công trình xanh: Xu hướng bền vững trong bất động sản 4.0

Bất động sản

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

